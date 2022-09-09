Фридман предложил $1 млрд своих средств на реконструкцию Украины

Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил выплатить 1 миллиард долларов из своих личных средств украинскому "Альфа-Банку" на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением продовольственной и энергетической безопасностью. Целью этого предложения, как пишет Wall Street Journal , было снятие санкций, наложенных ранее на Фридмана Великобританией.

Михаил Фридман - один из совладельцев украинского "Альфа-Банка", который организационно никак не связан с российским "Альфа-Банком". В банке подтвердили, что такое предложение было сделано и отправлено для получения одобрения в украинский Центробанк. В банке подчеркнули, что считают это предложение важным, поскольку средства пойдут на послевоенное восстановление страны. Сам Фридман заявил WSJ, что не выдвигал никаких условий, в том числе связанных со снятием санкций. В МИД Великобритании заявили, что Лондон не поддерживает никакие действия, направленные на уклонение от санкций.

Помимо Британии, где живёт Фридман, санкции против него ввёл также Евросоюз - но не Соединённые Штаты.

Санкции были введены в связи с российским вторжением в Украину. Британские власти считают, что Фридман, как и его бизнес-партнёр Петр Авен, как крупный бизнесмен, имеет влияние на президента Владимира Путина. Фридман это отрицает. В марте, вскоре после введения санкций, он говорил, что попал в "странное положение", испытывая трудности с оплатой даже незначительных расходов, в частности услуг уборщицы. Бизнесмен признался, что решение таких вопросов стало для него неожиданным.

Forbes сейчас оценивает состояние Фридмана примерно в 11,8 млрд долларов.