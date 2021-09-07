ФСБ обвинила разведку Украины в «диверсии» на газопроводе в Крыму

Федеральная служба безопасности России заявила 7 сентября, что Главное управление разведки министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа (организация признана в России экстремистской и запрещена) причастны к диверсии, которая якобы произошла 23 августа в аннексированном Крыму на газопроводе в селе Перевальное под Симферополем.

ФСБ cообщает, что в рамках расследования арестовала трёх подозреваемых, а исполнителям украинская сторона якобы обещала около 2 тысяч долларов.

Среди задержанных — зампредседателя Меджлиса Нариман Джелял, который, по данным ФСБ, выступил как посредник, а также Асан и Азиз Ахтемовы, которых в ведомстве назвали исполнителями. ФСБ распространила видео с фрагментами допросов Асана и Азиза Ахтемовых, которые, как утверждается, дали признательные показания.

3-4 сентября в Крыму прошли обыски и были задержаны пятеро крымских татар. Помимо Джеляла и братьев Ахметовых сообщалось о задержании Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. 4 сентября возле здания ФСБ в Симферополе прошла акция протеста активистов и родственников задержанных. Они потребовали сообщить информацию об их близких. Полиция задержала более 40 человек.

6 сентября подконтрольный российским властям суд в Симферополе арестовал Джеляла и братьев Ахметовых по делу о якобы диверсии, а Одаманову и Усеинову назначили 15 и 14 суток административного ареста по статье о неповиновении полиции. Нариман Джелял отрицает все обвинения в свой адрес.

О повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное российские СМИ сообщили 23 августа со ссылкой на местное управление МВД России. Факт повреждения из других источников подтвердить не удалось, сообщала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар .

Власти Украины связывают задержания и аресты крымскотатарских активистов с саммитом "Крымской платформы", который прошел 23 августа.

Россия выражала протест против проведения саммита. В Москве мероприятие называли "шабашем" и грозили его участникам последствиями.