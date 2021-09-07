«Яндекс» удалил ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи

Ссылки на сайт "Умного голосования" и его "зеркала" пропали из поисковой выдачи "Яндекса" после того, как Роскомнадзор добавил их в реестр запрещенных сайтов. На это обратило внимание издание TJournal.

Читатели заметили, что ссылки остаются при использовании VPN. Они предположили, что отсутствие ссылок связано с постановлением по делу ставропольской компании по продаже овечьей шерсти "Вулинтертрейд", получившей права на товарный знак "Умного голосования".

В сентябре Арбитражный суд Москвы из-за этого запретил Google и "Яндексу" показывать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче. Тогда "Яндекс" заявлял, что будет оспаривать это решение.

Но внесение Роскомнадзором сайта в список запрещенных не связано с этим судом. Причина в том, что РКН добавил ссылки в реестр запрещенных сайтов по требованию Генпрокуратуры из-за связи с ФБК. РКН считает, что сайт "Умного голосования" используется "для продолжения деятельности и проведения мероприятия экстремистской организации".

"Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", – объяснили TJournal в пресс-службе компании.