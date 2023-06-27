ФСБ прекратила уголовное дело о мятеже Пригожина и «Вагнера»

ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже, возбуждённого после рейда ЧВК «Вагнер» на Москву через Ростов-на-Дону и Воронеж. Ранее закрыть дело обещалось Кремлём в рамках договорённостей с главой ЧВК Евгением Пригожиным.

В результате рейда погибли, по меньшей мере, 10 российских военных, город с миллионным населением находился под контролем не подчиняющейся властям вооружённой группировки.

В сообщении ФСБ говорился, что спецслужба «установила, что участники мятежа остановили действия, непосредственно направленное на совершение преступления».

Согласно Уголовному кодексу в случае с особо тяжкими преступлениями, к которым относится вооружённый мятеж, в силу должна вступать статья о приготовлении к преступлению. О возбуждении дела по ней не сообщалось.

В феврале 2013 года по статье о приготовлении к мятежу был осуждён полковник ГРУ Владимир Квачков. Он был отправлен на 13 лет в колонию строгого режима. Позже Верховный суд сократил наказание до 8 лет.

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