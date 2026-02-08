ФСБ: стрелявший в Алексеева задержан в ОАЭ и выдан России

ФСБ сообщила сегодня о задержании в Объединённых Арабских Эмиратах и высылке в Россию подозреваемого в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ (военная разведка, ранее известная как ГРУ) генерала Владимира Алексеева.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал о задержании подозреваемого, сообщалось и о том, что это произошло в ОАЭ.

В заявлении ФСБ сообщается имя задержанного: гражданин России Любомир Корба, 1960 года рождения. Сегодня же стало известно, что суд в Москве взял его под арест. ФСБ опубликовала видео его предполагаемой экстрадиции.

Кроме того, называются имена двух других российских граждан, названных «пособниками» нападавшего. Один из них задержан, а вторая, как утверждается, выехала в Украину. В заявлении ФСБ не говорится о возможных заказчиках покушения.

Кремль сообщил в воскресенье о том, что накануне вечером президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ и, как говорится в сообщении, «поблагодарил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого» в причастности к покушению на генерала Алексеева. Подробностей о том, какую именно помощь могли оказать ОАЭ, пока нет.

Покушение было совершено утром в пятницу 6 февраля в его доме в Москве. Около семи утра генерал вышел из квартиры, чтобы поехать на работу. На площадке Алексеев столкнулся с неизвестным, который, как утверждается, попал в дом, выдав себя за доставщика еды. Тот открыл огонь и ранил генерала в руку и ногу, а когда тот попытался отобрать пистолет, то и в грудь.

Алексеев был госпитализирован, вчера сообщалось, что он пришел в сознание. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал произошедшее «террористическом актом», попыткой сорвать переговоры и «сбить США с курса на достижение справедливого урегулирования». Издание «Новини.LIVE» со ссылкой на источники в офисе президента Украины пишет, что покушение на генерала там тоже оценивают как попытку срыва мирных переговоров, но осуществлённую российской стороной.

По данным источников The Washington Post, западные спецслужбы не верят в причастность Украины в покушении на Алексеева. «Спецслужбы Украины совершали подобные нападения в прошлом, но с их стороны было бы настоящим безумием делать это сейчас», – заявил бывший высокопоставленный сотрудник разведки США.

В результате покушений в России в последние годы погибли несколько высокопоставленных военных, однако, как правило, речь шла не о стрельбе, а о взрывах.