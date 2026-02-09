ФСБ: нападавший на генерала Алексеева прибыл из Киева в Москву через Кишинёв и Тбилиси

Задержанные по делу о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ (военная разведка, ранее известная как ГРУ) генерала Владимира Алексеева признали вину, сообщила ФСБ.

«Задержанные граждане России Корба Любомир, 1960 года рождения, и Васин Виктор, 1959 года рождения, признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения совершенного по заданию Службы безопасности Украины», — говорится в заявлении спецслужбы, его цитирует издание РБК.

По данным ведомства, Любомир Корба был непосредственным исполнителем преступления, Виктор Васин выступал в роли пособника. В ФСБ утверждают, что Корбу завербовали в августе 2025 года в Тернополе. В вербовке, по версии спецслужб, участвовали польские спецслужбы и его сын — гражданин Польши Любош Корба.

Исполнитель, как утверждается в сообщении ФСБ, прошёл стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, был проверен на полиграфе, проинструктирован и направлен в Россию по маршруту Киев — Кишинёв — Тбилиси — Москва.

По версии следователей, Корба дождался появления генерала на лифтовой площадке и произвёл четыре выстрела. За совершение убийства Корбе якобы пообещали ему 30 тысяч долларов. Кроме того, за ежемесячное вознаграждение в криптовалюте он следил за высокопоставленными российскими военнослужащими в Московском регионе.

Третьей подозреваемой по делу о покушении на генерала – Зинаиде Серебрицкой – удалось выехать на территорию Украины. Розыск организаторов покушения продолжается, заявили в ФСБ.

По данным источников The Washington Post, западные спецслужбы сомневаются, что Украина причастна к покушению на убийство Алексеева. По словам собеседников издания, нападение на высокопоставленного военного на фоне продолжающихся мирных переговоров может привести к их срыву и вызвать резкую реакцию администрации Дональда Трампа.

Один из источников издания считает наиболее вероятной версией, что покушение на Алексеева связано с внутренним вопросами. Он напомнил, что генерал участвовал в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер» в 2023 году.

Покушение на Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу 6 февраля в его доме в Москве. Около семи утра генерал вышел из квартиры, чтобы поехать на работу. На площадке Алексеев столкнулся с неизвестным, который, как утверждается, попал в дом, выдав себя за доставщика еды. Тот открыл огонь и ранил генерала в руку и ногу, а когда тот попытался отобрать пистолет, то и в грудь.

Алексеев был госпитализирован. Сообщалось, что он пришел в сознание. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал произошедшее терактом, попыткой сорвать переговоры по Украине и «сбить США с курса на достижение справедливого урегулирования».

Украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе президента Украины пишут, что покушение на генерала там тоже оценивают как попытку срыва мирных переговоров, но осуществлённую российской стороной.