ФСБ России запретила маломерным судам выходить в район Азовского моря 

Грузия заполнила первую часть официальной анкеты относительно вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС.

11 апреля в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели вручил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС. На подготовку анкеты у Тбилиси был один месяц.

«Заполненный вопросник будет передан главе представительства ЕС в Грузии Карлу Харцелю в понедельник, 2 мая», – сказал Гарибашвили.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что первая часть анкеты состоит из 369 вопросов. Они охватывают такие темы, как демократия и верховенство закона, судебная система, борьба с коррупцией, публичное управление, защита прав, макроэкономическая стабильность, инвестиции, функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков и так далее.

Вторая часть опросника полностью посвящена совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам. Она включает 33 главы и до 2,3 тысячи вопросов. По информации пресс-службы администрации правительства, работа по ее заполнению уже начата. В ближайшее время документ обнародуют, как это произошло и в случае первой части анкеты.

«На встрече обсуждались сроки заполнения второй части вопросника… ЕС установил 13 мая в качестве даты представления второй части вопросника, но правительство Грузии желает передать вопросник ЕС как можно скорее», – проинформировали в пресс-службе.

После подачи заполненного вопросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственной оценки, которая будет передана в Совет ЕС, а соответствующее решение совета ожидается к концу июня.

3 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить процесс «с учетом политического контекста и новой реальности».

Грузия направила обращение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля. После Тбилиси с аналогичной просьбой к ЕС обратилась Молдова.