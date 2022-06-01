Новости
FT: ЕС и Лондон запретят страхование судов с российской нефтью
Великобритания и Евросоюз договорились о запрете на страхование судов с российской нефтью. Об этом сообщила The Financial Times.
Таким образом, перевозчики российской нефти лишатся доступа на британский рынок страхования Lloydʼs of London – крупнейший для морских перевозок. Это ограничит возможности России по экспорту нефти-сырца по морю, ей придется искать других страховщиков.
По данным источников The Financial Times, представители британского рынка страховых услуг выступали против эмбарго. Они указывал, в частности, что сложно точно установить происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов. Там, например, может оказаться нефть из Казахстана.
Запрет на страхование морских перевозок российской нефти, как отмечает издание, может привести к ещё большему росту цен, которые уже достигли максимума за два месяца, превысив отметку в 123 доллара за баррель марки Brent.
- 31 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, в него входит в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти. Он не касается нефти, поставляемой по трубопроводам. Тем не менее, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
- Накануне стало известно, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти. В ОПЕК обсуждения объяснили тем, что европейские санкции и эмбарго "начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти". По данным издания, добыча нефти в России в этом году сократится примерно на 8%.
Другие новости дня
В Хорватии задержана участница Pussy Riot Айсолтан Ниязова
Хорватская полиция задержала участницу российской панк-группы Pussy Riot Айсолтан Ниязову – на основании ордера Интерпола по запросу Туркменистана. Ашхабад сделал его в 2003 году. Решение об экстрадиции должен принять Хорватский суд.
Туркменистан выдал ордер на арест Ниязовой из-за предполагаемого хищения в 2002 году 40 миллионов долларов, принадлежащих Центробанку. Члены Pussy Riot утверждают, что обвинения сфабрикованы, а суд носит политический характер, поскольку её отец встал на сторону оппозиции и умер в тюрьме.
Туркменская активистка принимала участие в антивоенном турне Riot Days. Ниязову задержали в Словении на прошлой неделе, но суд освободил её через 10 часов. После этого группа направилась в Хорватию, где активистку задержали на пограничном переходе со Словенией.
Байден: США поставят Украине ракетные системы залпового огня
Соединенные Штаты предоставят Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем" средней дальности, которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя ". Об этом президент США Джо Байден написал в колонке для газеты The New York Times.
При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ», что может привести к эскалации войны.
После публикации статьи Байдена, высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности сообщил журналистам, что Украине будут предоставлены ракетные системы HIMARS с дальностью стрельбы до 80 километров. Высокоточные боеприпасы для более дальней стрельбы Киеву поставляться не будут, отметил представитель американской администрации.
Это все равно превосходит дальность огня российской реактивной артиллерии - "Смерч", имеющийся на вооружении и России, и Украины. Он способен поражать цели на расстоянии до 70 километров. Сколько таких установок готовы предоставить США, пока неизвестно.
В своей колонке в NYT Байден подчеркивает, что США не хотят прямого конфликта между Россией и НАТО и не будут предпринимать шагов, чтобы добиться свержения президента Путина в Москве. Президент США также подчеркнул, что не намерен давить на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок России ради скорейшего завершения войны. Мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик, потому что "Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины", пишет Байден.
По словам американского президента, США и их союзники продолжат поставлять Украине оружие и оказывать экономическое и политическое давление на Россию. "Владимир Путин не ожидал от нас такой степени единства. Он ошибался. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы изменим позицию или в наших рядах появится раскол - он тоже ошибается".
При этом Байден повторил, что НАТО не будет воевать с Россией и что США не видят признаков того, что Москва намерена применить ядерное оружие в Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что снабжение Украины вооружением, способным достичь российской территории, станет "серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации" конфликта. Лавров утверждал, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну.
С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в четыре миллиарда долларов.
Это будет уже 11-й пакет, одобренный на данный момент, и первый, в котором будут использованы средства из суммы в 40 миллиардов долларов, недавно утвержденной Конгрессом.
На транспортировку ракетных систем, из США и обучение украинских военных работе с ними потребуется не менее двух недель.
В Батуми задержан крупный турецкий бизнесмен Галиф Озтюрк
Крупного турецкого бизнесмена, гражданина Грузии Галифа Озтюрка накануне задержали в Батуми.
В Следственной службе Минфина Грузии заявили, что провели обыски у бизнесмена в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов. В ведомстве утверждают, что при обыске обнаружили крупную сумму денег и, предположительно, наркотические и психотропные вещества, в связи с чем и задержали Озтюрка. Ему грозит до 6 лет лишения свободы по первым частям статей 260 и 261 УК Грузии (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических и психотропных средств).
Компаниям Озтюрка принадлежат гостиница «Эйфория» в Батуми, отели «Интурист», «Метро скай тауэр» и «Бизнес ледженд», а также торговый центр «Метро сити».
По одной из версий, обыски могли быть связаны со строительством семи корпусов на улице Гоголя в Батуми без соответствующего разрешения. В прошлом году стало известно, что компанию, ведущую строительство, неоднократно штрафовали, но пресечь незаконную стройку власти не смогли.
В компании Озтюрка после его задержания заявили, что произошло недоразумение. В «Метро Холдинг» планируют дать правовую оценку действиям, вызванным «абсолютно абсурдными причинами».
О задержании бизнесмена пишет Bloomberg. В статье говорится, что Озтюрк – основатель междугородной автобусной компании Metro Turizm. Он, по информации Bloomberg, считается ярым сторонником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Он бежал в Грузию после того, как апелляционный суд Турции утвердил его пожизненное заключение за убийство, совершенное в 1996 году. В интервью Bloomberg в 2016 году Озтюрк, который построил свою бизнес-империю Metro Holding с нуля, начав с официанта на автовокзале, выразил пренебрежение к некоторым турецким компаниям, назвав их «белыми турками», единственным умением которых является «перевод наличных за границу». При этом «автобусный магнат» отозвался об Эрдогане как о «величайшем лидере за 1000-летнюю историю османов», – сказано в статье.
Задержание Озтюрка подтвердила посол Турции в Грузии Фатма Серен Язган.
Энергокомпании ФРГ заплатили за газ по новой схеме
Германские энергетические компании Uniper и RWE впервые заплатили за российский газ по новой схеме, предложенной Москвой, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива.
В компаниях утверждают, что этот способ оплаты не нарушает санкционный режим, введенный против России из-за нападения на Украину, согласован с правительством ФРГ.
В прошлом году на долю российского газа в Германии пришлось более половины от всего импорта сырья.
На фоне ограничений со стороны стран Запада президент России Владимир Путин распорядился обеспечить проведение платежей за поставки российского газа в «недружественные страны», к которым относятся все государства ЕС, с конвертацией в рубли.
Согласно новой схеме, для расчета с российской стороной компаниям необходимо открывать счета в Газпромбанке. От оплаты по такой схеме отказался ряд западных стран, в том числе Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды и Дания.
В Москве «за самоуправство» задержан депутат Сергей Митрохин
Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин был задержан во вторник, 31 мая, во время встречи с жителями столичного района Хамовники, которые жаловались на незаконную стройку во дворе. Об этом сообщил сам Митрохин.
Его помощница Мария Чуприна уточнила, что речь шла о прокладке коммуникаций для строительства элитных апартаментов.
Депутату вменяют статью о самоуправстве, по которой ему грозит штраф от 100 до 300 рублей штрафа. Сейчас Митрохин находится в отделе полиции «Хамовники». Адвоката в нему не пускают, передает «ОВД-Инфо».
- В декабре 2021 года московская полиция задержала Сергея Митрохина во время его встречи с жителями района Хамовники. На ней обсуждалось изменение маршрутов общественного транспорта в Москве. Полицейские обвинили депутата в организации несогласованного публичного мероприятия.
- В январе 2022 года судебные приставы закрыли выезд из России и арестовали банковские счета Сергея Митрохина в рамках двух исполнительных производств по административным делам об участии политика в несанкционированных акциях 27 января и 17 марта 2021 года. За них депутат получил штрафы в размере 300 и 150 тысяч рублей соответственно.
В Северодонецке ракета попала в цистерну с азотной кислотой
В Северодонецке ракета попала в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе. Об этом написал в телеграме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Завод расположен в промзоне, которую, по последним сообщениям, по-прежнему контролирует украинская армия, отошедшая из центра Северодонецка.
Гайдай предупредил, что азотная кислота опасна при вдыхании, попадании на кожу и слизистые и посоветовал подготовить защитные маски для лица.
Северодонецк в Луганской области в последние дни стал главной целью российского наступления. В городе идут уличные бои. Эвакуация жителей сейчас невозможна. По оценке местных властей, захвачено около 70 процентов Северодонецка. По словам Гайдая, украинские войска могут отступить из города, чтобы спасти жизни и захватить оборонительные позиции снаружи, чтобы помешать дальнейшему наступлению российской армии.
До российского вторжения в Северодонецке располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек. Сейчас в городе, как утверждают власти, критическая инфраструктура разрушена почти полностью. Повреждено 90 процентов жилого фонда. Больше половины разрушенных домов восстановлению не подлежит.
Сразу несколько компаний в Грузии объявили о повышении цен на газ для коммерческих потребителей
С 1 июля в Грузии вырастут цены на потребление газа для коммерческих потребителей.
- Tbilisi Energy повышает тарифа с 1,10 лари за кубометр до 1,35 лари. В сообщение указано, что у компании 20 тысяч абонентов.
- Коммерческие потребители SOCAR Georgia Gas и Sakorgas будут платить 1,38 лари за кубометр вместо 1,15 лари, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Inter Gaz также сообщил о повышении до 1,38 лари за кубометр, включая НДС.
Решение о корректировке тарифов принято в связи с резким изменением цен на энергоносители на мировом рынке. Изменение тарифов не касается бытовых потребителей, подчеркивают компании.
Саакашвили принял участие в съезде ЕНП по переписке - письмо зачитал Дональд Туск
На съезде Европейской народной партии в Роттердаме было обнародовано письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Кресло Саакашвили, который приговорен в Грузии к нескольким годам тюремного заключения, символически оставалось в зале пустым. Его письмо прочел экс-премьер Польши и бывший президент Евросовета, лидер ЕНП Дональд Туск, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саакашвили призывает к поддержке Украины и Грузии. «Украинцы сегодня жертвуют жизнями за европейскую мечту. Если Украина падет, за ней последуют другие, включая мою любимую Грузию. Мы не должны этого допустить».
Ранее ЕНП распространила заявление, к котором говорит о том, что «неформальное олигархическое правление в Грузии привело к разрушению демократических институтов».
На съезде выступил лидер Единого Нацдвижения Ника Мелия, который заявил, что суд в Грузии политизирован, и из-за этого в тюрьме оказались Михаил Саакашвили и гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия.
«Третий президент Грузии, выведший страну из постсоветского мрака, способствовавший ее интеграции в Европу и положивший конец имперскому господству России и Путина, теперь не может спасти сам себя и в тюрьме ему не оказывают адекватной медицинской помощи», - сказал Мелия. Он заявил, что грузинский народ хочет Европы, как никогда раньше.
Вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский заявил, что Европейская Народная партия выражает интересы Единого Нацдвижения и ее цель - «блокировка интеграции Грузии в ЕС». По его словам, ЕНД и ЕНП - «одна политическая группа», которая ведет «яростную и неистовую атаку на Грузию».
- Экс-президент Грузии в настоящее время остается в тбилисской клинике «Вивамед», куда был переведен несколько недель назад из руставской тюрьмы на обследование. В ближайшее время по решению суда к нему должны быть допущены специалисты центра «Эмпатия». Саакашвили после двух голодовок жалуется на резкое ухудшение состояния и требует перевода на лечение за границу. Власти Грузии неоднократно заявляли, что это исключено и что он обеспечен всеми необходимыми услугами.
Число погибших с начала войны украинцев превысило четыре тысячи
Число погибших мирных жителей на территории Украины с начала войны составило 4113. 264 из них – дети. Об этом говорится в последнем сообщении офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Киеве.
В Донецкой и Луганской областях в общей сложности погибли 2337 человек, среди которых 144 – жители районов под контролем пророссийских сепаратистов.
Почти пять тысяч человек ранены, в том числе 421 ребенок.
Основная причина смертей и ранений – обстрелы и авиаудары.
ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения требуют дополнительного подтверждения. Информация из зоны активных боев приходит с задержкой. Это касается, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь, Изюм и Попасная, где, по сообщениям, фиксировались многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.
Десятки военных самолетов Китая зашли в зону ПВО Тайваня
Китай в понедельник отправил в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 30 боевых самолетов. На их перехват были направлены тайваньские истребители. Это крупнейший подобный инцидент с января 2022 года, пишет Би-би-си.
По заявлению министерства обороны Тайваня, китайские боевые самолеты пролетели в район к северо-востоку от островов Пратас, но не вошли в воздушное пространство Тайваня. Это расценивалось бы как враждебный акт.
Зона опознавания ПВО – это область за пределами территории страны и национального воздушного пространства, где иностранные самолеты идентифицируются, отслеживаются и контролируются в интересах национальной безопасности. Государство само устанавливает границы этой зоны.
23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности применить военную силу для защиты Тайваня в случае агрессии КНР.
26 мая Китай заявил о намерении подписать масштабное соглашение со странами Океании. Особое внимание в документе уделяется участию КНР в обеспечении безопасности Тихоокеанского региона. Согласно проекту, Пекин мог бы размещать военных и технику в соседних государствах. Это усложнит оборонную стратегию США, особенно если Китай предпримет усилия по захвату Тайваня. По закону об отношениях с Тайванем, США могут поставлять острову оружие для самообороны, но не обязаны вмешиваться в конфликт.
По состоянию на 31 мая Китаю не удалось договориться со странами Океании по вопросу безопасности.
Михаил Шургалин назначен российским послом в Абхазии
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Шургалина чрезвычайным и полномочным послом РФ в самопровозглашенной республике Абхазия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
Шургалин ранее занимал пост замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ, в ведение которого входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, самопровозглашенная республика Южная Осетия.
Шургалин стал третьим послом РФ в Абхазии, до него эту должность занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности. При этом фактически Двинянин завершил свою работу и вернулся в Москву еще в декабре прошлого года. Временным поверенным в делах РФ в Абхазии был назначен советник-посланник Максим Литвинов.
Навальный в колонии получил уведомление о новом деле
Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий девять лет в колонии, сообщил, что получил уведомление о новом уголовном деле.
По словам политика, его обвиняют в создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам и олигархам, а также призывам к несогласованным митингам. В соцсетях Навального отмечается, что по новому делу ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам колонии. Оппозиционера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что Навальный и его коллеги из ФБК незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим.
Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии во Владимирской области. В начале прошлого года Навального отправили тужа отбывать срок по делу «Ив Роше».
Адвокаты Навального настаивают на отмене приговора по делу о мошенничестве в том числе и потому, что, по их мнению, в таком режиме тайна совещательной комнаты не могла быть соблюдена.
Германия упростила получение виз противникам войны из России
Германия упрощает процедуру получение убежища для россиян, выступающих против войны и нуждающихся в защите. Берлин будет предоставлять им долгосрочную национальную визу, которая даёт право на жизнь и работу в стране и дальнейшее получение вида на жительство. Об этом сообщает DW.
К категории повышенного риска Германия относит адвокатов, защищающих в судах диссидентов; представителей внепарламентской оппозиции и их сторонников; правозащитников и сотрудников организаций, объявленных в России нежелательными; физлиц-"иноагентов", а также всех выступающих против войны в Украине учёных, деятелей культуры и журналистов, в том числе государственных СМИ.
Все они cмогут переехать в Германию вместе с семьёй не только из России, но и из других стран: например, из Грузии или Армении, куда уехали многие противники войны. Допускается также переоформление шенгенской визы на национальную для тех россиян, которые уже находятся в Германии или планируют приехать в страну.
Пресс-секретарь немецкого МВД Саша Лавренц сообщил DW, что выдача виз уже началась и предполагается, что она будет проходить "быстро и без бюрократической волокиты". Однако гражданам нужно будет убедительно доказать, что они подвергаются преследованиям, сказал он.
Кандидатов будет одобрять министерство внутренних дел. Там DW заявили, что планируют рассматривать документы от противников Путина и войны "максимально благожелательно и в минимально возможные сроки".
- 18 мая аналогичную программу одобрило правительство Чехии. Оно решило предоставлять убежища на основании так называемых гуманитарных виз россиянам и белорусам. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что отбор кандидатов будет строгим: "это будет тщательно отобранная группа людей", – сказал он.
Канада ввела санкции против 22 россиян, в их числе Алина Кабаева
Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан России и четырёх российских компаний.
В обновлённом списке – олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют приближённой Владимира Путина, две дочери миллиардера и совладельца "Альфа-группы" Михаила Фридмана, председатель правления "Новикомбанка" Елена Георгиева, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман, бывший заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев, зампред банка ВТБ Вадим Кулик и другие.
Среди юридических лиц, попавших под ограничения – "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций", "Управляющая компания РВК", "Россельхозбанк" и "Инвестторгбанк".
Ранее, 20 мая, Канада также ввела санкции против 14 россиян. Среди них также были "российские олигархи, члены их семей и люди из окружения Путина", сообщал МИД.
Ранее санкции против Алины Кабаевой, которую считают любовницей или новой женой Владимира Путина, ввела Великобритания.
Президент Армении и премьер Грузии обсудили торговлю и безопасность
Президент Армении Ваагн Хачатрян в рамках официального визита в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как сообщили в пресс-службе грузинского Кабмина, стороны затронули вопросы безопасности в регионе и мире, а также коснулись предложенной Ираклием Гарибашвили инициативы о мирном добрососедстве на Южном Кавказе. Она предполагает создание формата диалога между Грузией, Арменией и Азербайджаном для сотрудничества по взаимовыгодным направлениям.
По словам грузинского премьера, Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе, и готова содействовать региональному диалогу.
Гарибашвили и Хачатрян также обсудили перспективы дальнейшего роста показателей товарооборота. Было отмечено, что товарооборот между Арменией и Грузией в первом квартале текущего года составил 170.49 млн долларов, что выше аналогичного показателя за 2021 год на 12%.
Сегодня же Ваагн Хачатрян возложил венок к Мемориалу погибшим за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси. Он также встретился со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
В тбилисском доме-музее известного армянского писателя Ованеса Туманяна прошла встреча Хачатряна с представителями армянской общины.
- Президент Армении посетил Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Накануне он встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Это первый официальный зарубежный визит Хачатряна после его избрания на пост президента Армении.
Премьер Польши: мы хотели бы ухода Путина, но сохранение Украины важнее
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хотел бы отстранения от власти российского президента Владимира Путина, но признал, что само сохранение Украины в качестве независимого государства уже будет "победой" в нынешнем противостоянии с Россией.
В интервью британскому телеканалу Sky News Моравецкий сказал, что "Европа и свободный мир" не могут "проиграть эту войну", поскольку поражение в Украине сделает и другие страны уязвимыми перед угрозами и шантажом со стороны Путина. "Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили от власти, но он представляет собой грубую силу, а Россия является сверхдержавой, и если наконец Украина выживет как суверенное государство... это будет наша победа", - сказал Моравецкий. Сохранение независимости Украины он назвал "единственной целью и причиной", по которым Запад оказывает Киеву поддержку.
Ранее о том, что уход или отстранение Путина от власти могло бы положить конец войне и угрозам Западу со стороны России, заявлял ряд других политиков из ЕС и США, в частности глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Выступая в апреле в Варшаве, президент США Джо Байден сказал о Путине: "Этот человек не может оставаться у власти". Госдепартамент, Белый Дом и сам Байден пояснили, что речь не идёт о том, что США добиваются отстранения Путина или смены режима в России, а лишь о выражении личного отношения Байдена к действиям российской армии в Украине, ответственность за которые несёт Путин.
Многочисленные представители российских властей утверждают, что отстранение Путина от власти в действительности является целью Запада.
- Польша является одним из наиболее последовательных сторонников поддержки Украины и жёстких мер в отношении России. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник заявил, что Польша, "судя по всему", "уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий". Нарратив о том, что Польша и другие страны-соседи Украины якобы хотят захватить её западные территории, поддерживается российской пропагандой с 2014 года. Поводом для высказывания Патрушева стали недавние слова польского президента Анджея Дуды о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать". Как следует из контекста его выступления, Дуда - на фоне прибытия в Польшу более 3 млн беженцев из Украины - имел в виду развитие транспортных связей между странами и облегчение процедур таможенного и пограничного контроля.
В правительстве Австралии будет «замминистра по делам республики»
В состав нового кабинета министров Австралии - конституционной монархии во главе с королевой Елизаветой II - вошёл "заместитель министра, ответственный за дела республики".
Именно так звучит должность занявшего этот пост депутата Мэтта Тистлтвейта.
Глава нового правительства Энтони Албаниз не скрывает своих республиканских убеждений. Он утверждал, что Австралия в будущем "неизбежно" станет республикой, и британский монарх перестанет быть главой государства. Однако в предвыборную программу его Лейбористской партии, которая одержала победу на недавних выборах, не было включено обещание провести референдум о форме правления. Предыдущий такой референдум в 1999 году поддержал сохранение монархии.
Британская королева остаётся главой государства, помимо самой Великобритании, в более чем 10 странах мира, в том числе бывших доминионах Британской империи - Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Во всех этих странах сильны республиканские настроения, однако пока они не привели к отказу от монархии. Недавно на такой шаг пошло карибское государство Барбадос, где провозгласили республику.
96-летняя Елизавета II в этот выходной отмечает "платиновый юбилей" - 70 лет на троне. На время её правления пришёлся окончательный распад Британской империи.
Людмилу Денисову освободили от должности украинского омбудсмена
Верховная Рада Украины проголосовала за выражение недоверия уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. За это решение проголосовали 234 депутата, против – 9.
Денисова занимала свой пост с марта 2018 года. Ранее депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» собрали подписи за ее отставку.
По данным Hromadske, 25 мая ряд представителей СМИ и общественных организаций опубликовали открытое обращение к Денисовой с призывом корректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны. Они заявили, что омбудсмен должна публиковать только ту информацию, по поводу которой достаточно доказательств, избегать сенсационности и чрезмерной детализации в своих сообщениях, пользоваться корректной терминологией и заботиться о конфиденциальности и безопасности пострадавших.
Сама Денисова указала на то, что ее увольнение будет незаконным. Она считает, что власти не устраивает ее активность, в частности, по сбору информации о ситуации на оккупированных территориях.
Hromadske пишет, что закон об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека не предусматривает выражения недоверия омбудсмену, но вместе с тем закон о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения, вступивший в силу 12 мая, позволяет освободить Денисову от должности таким образом.
Рост грузинской экономики замедлился в апреле – Грузстат
Рост ВВП Грузии в апреле текущего года замедлился и составил 2,6% – таковы предварительные данные Национальной службы статистики страны (Грузстат). За первые четыре месяца экономический рост составил 10,8%.
В первом квартале экономический рост достигал 14.4% (январь – 18%, февраль – 14.6%, март – 10.6%). Высокие показатели были связаны с эффектом низкой базы прошлого года – тогда в стране действовали экономические ограничения из-за очередной вспышки коронавируса.
В апреле рост ВВП был зафиксирован в сферах транспорта, гостиничного, ресторанного бизнеса и туристического бизнеса, финансовой и страховой деятельности, добычи ископаемых. Падение — в сферах строительства, внутренней торговли, научно-технической деятельности.
Сегодня же стало известно, что Всемирный банк вновь повышает прогноз экономического роста Грузии – до 5,5%. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом заявил глава представительства Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус.
Ранее прогноз экономического роста в Грузии был снижен до 2,5% из-за неопределенности после начала войны в Украине. Но экономика Грузии «показала удивительную устойчивость», сказал Молинеус.
«Экономика Грузии продемонстрировала удивительную устойчивость и силы, и весьма впечатляющий рост в первом квартале. Именно поэтому мы теперь верим, что экономика Грузии действительно вырастет на те 5,5%, которые прогнозировались в начале года», — заявил представитель Всемирного банка.
В Абхазии спасли десять дельфинов, которых затянуло в рыболовные сети
За последние семь дней сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС самопровозглашенной республики Абхазия извлекли из прибрежных вод в сухумской акватории пять мертвых малышей дельфинов.
По словам специалистов, они запутываются в расставленных для ловли рыбы сетях, и, не имея возможности всплыть, задыхаются от нехватки кислорода.
Десять дельфинов, также затянутых в сети, сотрудникам ведомства удалось спасти.
Как сообщает пресс-служба МЧС, граждане, видя запутавшихся в сетях морских млекопитающих, часто обращаются к спасателям, которые по мере возможности принимают меры по сохранению жизни животных.
Ранее «Эхо Кавказа» уже сообщало, что на пляжах Абхазии стали часто появляться мертвые дельфины. Людей, любящих животных, беспокоит это явление. Абхазские власти обещают разобраться в причинах и принять возможные меры. Проблему абхазский премьер Александр Анкваб обсудил на встрече с экологами.
Гаглоев об отмене референдума: «Приступаем к устным консультациям с РФ»
Южная Осетия приступает к проведению устных консультаций с российской стороной по вопросам дальнейшей интеграции с Российской Федерацией. Об этом президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев заявил на торжественном собрании, посвященном 30-летию принятия Акта о провозглашении югоосетинской независимости.
«Накануне я подписал указ по судьбе референдума, и мы приступаем к устным консультациям с российской стороной. Референдум был инициирован в одностороннем порядке без необходимых консультаций с российскими коллегами», – сказал он.
По словам югоосетинского лидера, «никто не может использовать в своих интересах будущее народа». Гаглоев добавил, что Южная Осетия и Россия связаны межгосударственными отношениями.
«Мы имеем обязательства в соответствии с подписанными двусторонними документами, и эти реалии тоже надо учитывать», – сказал Гаглоев.
Как сообщалось ранее, Алан Гаглоев приостановил референдум о вхождении республики в состав России. Голосование на 17 июля назначил бывший президент Анатолий Бибилов.
- Анатолий Бибилов, проигравший второй тур президентских выборов оппозиционеру Алану Гаглоеву, 13 мая подписал указ о проведении 17 июля референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России. При этом вопрос для референдума сформулирован как объединение Южной Осетии и Российской Федерации.
- В МИД России заявили, что при обсуждении темы референдума нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии.
- Инициативу о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала очередной российской провокацией и угрозой аннексии.
- До 1990 года Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР, с 1992 года существовала как непризнанное государство. В августе 2008, после пятидневной российско-грузинской войны, была признана Россией как независимая республика. В 2009 году в Грузии был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
Бои за Северодонецк: войска РФ контролируют часть города
Северодонецк в Луганской области, ставший в последние дни главной целью российского наступления, частично занят российскими войсками. В городе продолжаются уличные бои. Об этом утром во вторник сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Власти города подтвердили, что эвакуация оттуда сейчас невозможна. По их оценке, захвачено около половины города, где до российского вторжения располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек.
Накануне ряд телеграм-каналов опубликовалв видео с российскими военными на улицах Северодонецка. Место, где оно снято, было геолоцировано, это квартал к востоку от центра города. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает настаивать, что город уже взят, и идёт так называемая зачистка.
Ранее американский Институт изучения войны (ISW) высказывал предположение, что с возможным взятием Северодонецка российское наступление в Донбассе может остановиться. Украинские войска могут закрепиться в Лисичанске на западном, высоком берегу реки Северский Донец. Российские войска пока не смогли окружить украинскую группировку в Лисичанске.
Второе важное направление, на котором продолжаются попытки наступления России - на Славянск на севере Донецкой области. Со стороны недавно взятого города Лиман российские войска вышли к Северскому Донцу. Мост через него разрушен.
В результате ракетного ночного удара по Славянску погибли три человека, еще шестеро – ранены, сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко. Точное количество жертв и пострадавших еще устанавливается.
Сепаратисты «национализируют» иностранные суда в порту Мариуполя
Поддерживаемые Россией сепаратисты заберут себе несколько иностранных судов, находящихся в порту взятого российской армией города Мариуполь. Как заявил глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин, "у республики появится собственный торговый флот".
По словам Пушилина, решения о "национализации" судов уже приняты. Они будут переименованы. "Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны", — сказал Пушилин.
Ранее российские власти сообщали, что к моменту начала войны в порту Мариуполя находились шесть иностранных судов — "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминиканская Республика), "Смарта" (Либерия), "Блю стар" (Панама), "Азов конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка). Представитель Минобороны России заявлял, что страны, в которых зарегистрированы компании-судовладельцы, "не приняли мер" по выводу этих судов из порта. Какие меры должны были быть приняты в условиях боевых действий и связывались ли российские власти с судовладельцами после взятия Мариуполя под контроль - неясно. Пушилин не привёл никаких юридических оснований для так называемой национализации иностранной собственности.
В какие страны будет возить товар "торговый флот ДНР", тоже пока неясно. Независимость сепаратистской республики признала только Россия.
Накануне, как сообщалось, из порта Мариуполя с грузом металла вышел первый с начала войны российский сухогруз. Судно "Славутич" направляется в Ростов-на-Дону. Украинские власти считают вывоз грузов из Мариупольского порта "грабежом".
В ходе боевых действий России удалось взять под контроль всё побережье Азовского моря с портами Мариуполь и Бердянск.
Двух российских военных в Украине приговорили к 11,5 годам колонии
Суд в Украине приговорил двух пленных российских военнослужащих к 11 годам 6 месяцам лишения свободы каждого. Их признали виновными в обстреле гражданских объектов в Харьковской области в первый день российского вторжения в Украину - 24 февраля.
Прокуратура запрашивала для военных-контрактников Александра Бобыкина и Александра Иванова 12 лет лишения свободы. Это максимальный срок по статье о нарушении законов и обычаев войны, по которой их судили. Оба россиянина признали вину.
Приговор вынес Котелевский районный суд в Полтавской области.
По данным следствия, 24 февраля Бобыкин и Иванов участвовали в двух обстрелах Харьковской области: из посёлка Малиновка Белгородской области и с территории Украины. Прокуратура считает, что в результате их действий были разрушены жилые дома в посёлке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в посёлке Ветеринарное.
"Я полностью виновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Мы обстреляли Украину из России", – сказал Бобыкин, водитель-заряжатель боевой машины "Град". Наводчик "Града" Иванов заявил, что раскаивается, и попросил не назначать ему максимальный срок.
Адвокат обвиняемых также просил суд о снисхождении, утверждая, что солдаты выполняли приказ и раскаялись. По сообщению прокуратуры, личности командиров, отдававших эти приказы, сейчас устанавливаются. Суд решил, что у военных была возможность не исполнять приказ. Бобыкин и Иванов утверждали на суде, что не понимали, куда стреляют. О том, что снаряды попали на территорию Харьковской области, они, по их словам, узнали только во время следствия. При этом по словам Иванова, часть его сослуживцев отказалась выполнять приказ.
- Это уже второе дело в отношении российских солдат, воевавших в Украине, по которому вынесен приговор. 23 мая суд приговорил 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области. Шишимарин полностью признал свою вину.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.