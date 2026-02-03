FT: Киев и союзники согласовали в рамках гарантий план военного ответа

Украина согласовала с западными партнёрами план реагирования на возможные нарушения Россией любого будущего соглашения о прекращении огня. Этот план включает скоординированный военный ответ со стороны Европы и Соединённых Штатов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Предложение, как отмечается, обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе и предполагает многоуровневый ответ на любые нарушения Москвой согласованного перемирия.

Согласно плану, по словам трёх источников FT, реакция на нарушение Россией режима прекращения огня последует в течение суток, начиная с дипломатического предупреждения и любых необходимых действий со стороны украинской армии.

Если боевые действия продолжатся и после этого, будет запущена вторая фаза реагирования с использованием сил так называемой «коалиции желающих», в которую входят многие члены ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. «Если нарушение перерастет в более масштабное нападение, то через 72 часа после первоначального прорыва вступит в силу скоординированный военный ответ со стороны поддерживаемых Западом сил с участием американских военных», – говорится в публикации.

Представители Киева, Москвы и Вашингтона планируют новую трёхстороннюю встречу в Абу-Даби в рамках переговоров, направленных на прекращение войны, 4 и 5 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на этой неделе о готовности двустороннего документа о гарантиях безопасности со стороны США, отмечает издание «Европейская правда».

Россия неоднократно заявляла, что выступает категорически против размещения на территории Украины западных сил. Она также не готова прекращать военные действия, если Киев не согласится вывести войска со всей территории Донбасса.





Больше новостей Радио Свобода: