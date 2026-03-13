FT: США в Иране исчерпали запасы боеприпасов, рассчитанные на годы

Соединенные Штаты с начала войны с Ираном израсходовали запасы критически важных боеприпасов, рассчитанные на годы. В частности, речь идет о запасах ракет большой дальности «Томагавк», пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Военно-морской флот будет ощущать последствия этих затрат в течение нескольких лет», – заявил собеседник газеты.

Ожидается, что в ближайшие дни Пентагон направит в Белый дом и Конгресс запрос о дополнительных расходах на военные нужды в размере до 50 миллиардов долларов.

Ранее на этой неделе представители Пентагона сообщили сенаторам, что первые шесть дней войны обошлись США более чем в 11 миллиардов долларов – в основном это были расходы на боеприпасы. По словам источника FT, в ближайшие дни ведомство, как ожидается, проинформируют Конгресс о количестве израсходованных боеприпасов.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, за первые 100 часов войны США использовали 168 ракет «Томагавк». Один из американских законодателей заявил FT, что «это очень много» и на восстановление запаса «уйдут годы». Газета отмечает, что стоимость одной ракеты «Томагавк» составляет 3,6 миллиона долларов.