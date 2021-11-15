FT: Запад предупредил Киев о «высокой вероятности» российского вторжения

Спецслужбы западных стран располагают данными о "высокой вероятности" попыток России дестабилизировать ситуацию на Украине предстоящей зимой, в том числе военными методами. Об этом пишет британское издание Financial Times. Оно цитирует заместителя министра обороны Украины Анну Маляр, по словам которой, Запад предупредил Киев о том, что Москва может готовить вооружённую эскалацию конфликта, продолжающегося с 2014 года.

При этом, по словам украинской чиновницы, западные спецслужбы в своих прогнозах опираются не только на данные о сосредоточении более 90 тысяч российских военных по периметру границ с Украиной, о чём в последнее время часто пишут СМИ и сообщают официальные лица, но и на некие иные сведения, по-видимому, секретного характера. При этом FT подчёркивает, что полной ясности о намерениях России у Запада нет, и интерпретация собранных разведкой сведений "требует дальнейшего обсуждения".

Нынешняя ситуация в статье названа более опасной, чем весеннее обострение у границ с Украиной, когда Россия под предлогом учений также собрала большую группировку.

Российские власти, включая президента Владимира Путина, отрицают агрессивные намерения и сами обвиняют Запад в эскалации напряжённости, указывая в частности на проведение масштабных учений в Чёрном море. Путин обвинил в эскалации также Украину из-за использования ею против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе ударного турецкого беспилотника.

Американские официальные лица в последние дни выражают обеспокоенность в связи с действиями России у границ с Украиной. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил Москву, что повторение 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, станет "большой ошибкой". На выходных Блинкен обсудил ситуацию с главами МИД Польши и Франции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник посещает Брюссель, где встречается, в том числе, с представителями НАТО.