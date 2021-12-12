G7: агрессия России против Украины будет иметь «серьезные последствия»

«У России не должно быть сомнений в том, что новая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену». Такие слова содержатся в заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел стран «Группы семи» (G7) в британском Ливерпуле.

В «Группу семи», или «Семерку», входят крупнейшие индустриально развитые демократические страны – США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония. Россия участвовала в работе группы до аннексии Крыма в 2014 году.

Главы МИД стран G7, помимо общего коммюнике об итогах встречи, приняли отдельное заявление «О России и Украине». В нем содержится осуждение наращивания группировки российских Вооруженных сил у границ с Украиной, а также агрессивной риторики по отношению к этой стране.

Документ также содержит призыв к снижению напряженности и переговорам по дипломатическим каналам. Также упомянут телефонный разговор президентов США и России 7 декабря, отмечены усилия Германии и Франции в «нормандском формате» и содержится призыв воплотить в жизнь Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

«Любое использование силы для изменения границ категорически запрещено международным правом», – сказано в документе.

США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно 100 тысяч своих военнослужащих.

Москва отрицает предположения о вторжении и подготовке военной операции. По словам российского президента Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО. МИД России на днях опубликовал российские требования в сложившейся ситуации. В частности, Москва настаивает на том, чтобы НАТО отозвало свое заявление о том, что в будущем Украина станет членом Североатлантического союза.

Президент США Джо Байден, отвечая в субботу на вопросы журналистов, заявил, что 7 декабря в ходе видеоконференции с президентом России предостерег его от нападения на Украину. России, по словам Байдена, придется заплатить «страшную цену» (цитата по «Голосу Америки»), если она нападет на Украину. Президент США уточнил, что речь идет о таких экономических последствиях, которые станут для России разрушительными.

Что касается вопроса о возможности отправки американских войск на Украину в случае российского вторжения, то это, по словам Байдена, «никогда не обсуждалось». Глава Белого дома пояснил, что США и НАТО смогут, если потребуется, направить дополнительные силы на восточные фланги Союза НАТО – для усиления обороны стран-союзниц.