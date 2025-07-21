Гаглоев назначил председателем Комитета госбезопасности полковника Юрия Кадия

Президент самопровозглашённой республики Южная Осетия назначил на пост председателя Комитета государственной безопасности полковника Юрия Кадия Анатольевича. Соответствующий указ опубликован на сайте президент ЮО, он вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщают местные СМИ Юрий Кадий (1973 г.р.) в 1998 году окончил Академию ФСБ России. С 1998 по 2015 гг. проходил службу на оперативных и руководящих должностях в органах ФСБ РФ. До апреля 2025 года занимал должность заместителя председателя СГБ самопровозглашенной республики Абхазия.

Напомним, Алан Гаглоев освободил от занимаемой должности председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Олега Ширана. Другим указом временное исполнение обязанностей председателя КГБ было возложено на Андрея Токаева. Причина отставки не называлась.

Ширан занимал должность главы КГБ с 2019 года. Ранее он работал в ФСБ России. «Эхо Кавказа» и другие СМИ писали о конфликте между Гаглоевым и Шираном. Сообщалось, что Гаглоев «объявил сотрудникам КГБ вендетту за отстранение от должности своего друга».