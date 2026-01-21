Гаглоев отправил югоосетинское правительство в отставку⁣⁣

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указ об отставке правительства, сообщила в среду его пресс-служба.

Агентство «Рес» пишет, что Гаглоев освободил Константина Джуссоева от должности премьера «согласно его заявлению».

Временное исполнение обязанностей председателя правительства возложено на вице-премьера Дзамболата Тадтаева.

«Кабмину Южной Осетии поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства», – сказано в сообщении.

В оппозиционных телеграм-каналах предполагают, что отставка Джуссоева связана с расходованием российского финансирования и вопросами к реализации программы социально-экономического развития. Утверждается, что Москва интересуется, «куда пропали 2,5 млрд рублей». «Алан Гаглоев будет во всём обвинять Константина Джуссоева», – пишет «БОНВ[Ӕ]РНОН».

Джуссоев возглавлял югоосетинское правительство с 2022 года – после победы Алана Гаглоева на президентских выборах. Ранее Джуссоев работал в строительном бизнесе. Его компании принимали участие в строительстве ряда объектов в Цхинвали.