Замглавы МИД РФ о гибели Гинтури: убийство – некорректный термин

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, отвечая в Женеве на вопрос Общественного вещателя Грузии о гибели жителя села Кирбали Тамаза Гинтури, заявил, что считает некорректным применение термина «убийство».

Напомним, что Гинтури был убит российскими военными 6 ноября возле церкви Ломиси в селе Кирбали.

«Речь идёт не о том, что кто-то намеревался убить человека. Речь идёт о том, что не только этот человек, но и другие люди незаконно пересекли границу между Грузией и Южной Осетией. При этом были они не вполне в адекватном состоянии, с помощью топора (а это – серьезное холодное оружие) пытались проникнуть в храм, а когда их пытались призвать к порядку, то этим самым топором начали угрожать нашим пограничникам. В полном соответствии с инструкциями, действующими не только в нашей, (но и) в любой пограничной службе, внимание этих людей было обращено на противоправный характер этих действий, им было настоятельно предложено прекратить такие действия. Вместо этого люди угрожали жизни и здоровью наших пограничников, пытались наехать на них с использованием автомобильного транспорта, на котором эти люди незаконно совершили пересечение границы, после чего сначала было открыт предупредительной огонь в воздух, как это положено, а потом по колёсам автомобиля», – сказал замглавы МИД РФ.

На вопрос, будут ли наказаны российские пограничники, совершившие убийство, Галузин заявил: «А за что наказывать, если пограничники действовали в полном соответствии с теми инструкциями, которые у них есть? И так действуют любая пограничная служба. Трактовать это как «убийство» по меньшей мере неправомерно».

Галузин в разговоре с Общественным вещателем также указал на необходимость принятия Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы против самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.

Ранее в МИД РФ по итогам 59-го раунда Женевских дискуссий заявили о «необходимости укрепления безопасности» Абхазии и Южной Осетии.