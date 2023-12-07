В МИД РФ заявили о «необходимости укрепления безопасности» Абхазии и ЮО

В заявлении российского МИДа по итогам 59-го раунда Женевских дискуссий сказано о необходимости укрепления безопасности самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.

«Необходимость дальнейшего укрепления безопасности Сухума и Цхинвала продиктована нарастающей активностью НАТО в Черноморском регионе, реализацией планов по военному освоению альянсом Грузии, накачиванием этой страны современными видами вооружений», – сказано в сообщении.

По информации Москвы, участниками встречи «выражена общая заинтересованность в сохранении Женевского формата в качестве многосторонней переговорной площадки для поддержания регулярного диалога по различным аспектам безопасности на Южном Кавказе».

Россия вновь указывает на необходимость заключения «юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Грузией в отношении Абхазии и Южной Осетии», а также запуска процесса делимитации и демаркации де-факто границ.

«Участники сошлись во мнении, что обстановка «на земле» в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, за исключением отдельных инцидентов, в целом остается стабильной», – сказано в заявлении.

По информации МИД РФ, отмечена важность скорейшего возобновления работы гальского формата МПРИ.

Абхазская сторона, в свою очередь, заявила, что выступила с очередными предложениями, нацеленными на восстановление работы данного механизма, «которые не получили поддержки со стороны грузинских участников».

Представители Москвы, Сухуми и Цхинвали в очередной раз отказались обсуждать вопрос о возвращении грузинских беженцев, указав на «политизированность» вносимой Грузией резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

«В условиях, когда представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт доступ на нью-йоркскую площадку, в связи с чем они не могут представить на ней свои принципиальные подходы, российская, абхазская и югоосетинская стороны вновь поставили вопрос о прекращении дискриминационной в отношении Сухума и Цхинвала практики, делающей невозможным конструктивное обсуждение указанной проблематики в рамках Женевских дискуссий», – говорится в комментарии МИД РФ.

Сообщается, что 60-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на апрель 2024 года.