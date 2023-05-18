Гарибашвили пожелал Эрдогану успешного проведения второго тура выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.

По информации пресс-службы, Гарибашвили поздравил Эрдогана с успешным проведением выборов; с достигнутым в первом туре успехом; а также с получением правящей партией большинства голосов на парламентских выборах. Кроме того, премьер Грузии пожелал собеседнику успешного проведения второго тура президентских выборов.

«Премьер-министр подчеркнул личную роль президента Эрдогана в укреплении стратегического партнерства между Турцией и Грузией, а также в устойчивом и стабильном развитии региона путем поддержки совместных, международных проектов, в которых участвуют Турция и Грузия», – говорится в сообщении.

На прошедших 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. У нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана 49,5% голосов. У его основного соперника – кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаля Кылычдароглу – 45%. Таким образом, победитель определится во втором туре 28 мая.

При этом Кемаль Кылычдароглу победил на избирательных участках, открытых в Грузии. За него проголосовали 639 избирателей (63.58%), за Эрдогана – 315 (31.34%). Всего в Грузии проголосовали 1005 граждан Турции.