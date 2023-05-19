Гаврилов: следующим шагом может стать восстановление дипотношений

Правительство Грузии выдаст разрешение президенту Саломе Зурабишвили на визит в Брюссель. Об этом сообщил глава правительства Ираклий Гарибашвили, добавив, что выдача разрешения – «технический вопрос».

Как сообщалось ранее, 31 мая Зурабишвили планирует отправиться с официальными визитом в Брюссель для встречи с руководством Европейского Союза. В программе визита также выступление главы грузинского государства в Европарламенте.

Ранее в президентской администрации сообщили, что 27 апреля отправили в правительство обращение по поводу визита президента, но «правительство Грузии до сих пор не дало своего согласия». Согласно конституции, президент, исполняющая лишь церемониальные и представительские функции, обязана согласовывать все внешнеполитические шаги с кабинетом министров.

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «было бы лучше, если бы у президента не было трибуны для дискредитирующих заявлений». Он считает, что выступление Зурабишвили может повредить процессу получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

Лидер правящей партии считает, что Кабинет министров «должен быть встревожен неправильными заявлениями президента»: «когда президент говорит, что парламент лишь формально выполняет рекомендации и никакие шаги не предпринимаются, это наносит ущерб. Было бы лучше, если бы у президента не было такой трибуны для подобных дискредитирующих заявлений, чтобы не повредить процессу принятия в кандидаты», – заключил Кобахидзе.

Оппозиция, в том числе партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» убеждена: «саботажем» процесса европейской интеграции Грузии являются как раз действия правящей партии, в том числе и восстановление прямых рейсов с Россией и отказ от глубинных реформ в судебной сфере.