«Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2»

"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока — 2". Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год должен доставлять топливо напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины. Многие страны мира рассматривают его как угрозу экономической безопасности Европы и рычаг для давления Москвы на Киев. В России такую постановку вопроса отвергают.

О завершении строительства утром сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на оперативном совещании, передаёт пресс-служба "Газпрома". Работы по укладке труб завершились 6 сентября. Поставки газа по газопроводу могут начаться с 1 октября, а обе нитки могут заработать к 1 декабря, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас большая часть российского газа в Европу поставляется через территорию Украины. США, ряд стран Евросоюза и Украина считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев и усилит зависимость стран ЕС от российских поставок. "Газпром" в ответ обвиняет США в недобросовестной конкуренции.

Укладку труб строители рассчитывали завершить ещё в 2019 году. Однако достройка последних километров почти не продвигалось после того, как санкции против "Потока" ввела администрация бывшего президента США Дональда Трампа. Администрация Байдена решила, что остановить строительство уже невозможно, а противодействие проекту мешает хорошим отношениям между Вашингтоном и Берлином.

Строительство завершено на фоне беспрецедентно высоких биржевых цен на газ в Европе. С начала года они увеличились почти вчетверо. В конце августа цена впервые в истории превысила отметку в 600 долларов за тысячу кубометров. В четверг цена поднялась уже до 700 долларов. Еще в июне сентябрьские фьючерсы на газ торговались по цене около 316 долларов.

Одной из причин повышения цен эксперты называли нежелание "Газпрома" бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в преддверии запуска "Потока".