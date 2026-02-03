Марк Рютте в Киеве: «Ваша безопасность – это наша безопасность»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл сегодня в Киев. Он выступил в Верховной раде.

«Достигнут важный прогресс [на пути к миру], но Россия продолжает атаковать. Этот обстрел прошлой ночью, демонстрирует их несерьезность в отношении мира» – заявил Рютте.

По словам генерального секретаря НАТО, России война обходится всё дороже, в том числе и в плане людских потерь. Их – убитыми и ранеными – Рютте оценил в один миллион человек.

Рютте заверил, что западные партнёры продолжат оказывать давление на Россию и поддерживать Украину, и подчеркнул, что союзники Киева, так же, как и сами украинцы, «не хотели бы второго Будапештского меморандума».

«НАТО вместе с Украиной на годы вперед. Ваша безопасность – это наша безопасность, ваш мир – это наш мир. Он должен быть справедливым и долгосрочным», – подчеркнул Марк Рютте.