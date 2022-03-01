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Сайты «Дождя» и «Эха Москвы» блокируют в России, «Эхо» отключено от эфира
Российская Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам телеканала "Дождь*" и радиостанции "Эхо Москвы". В ведомстве заявили, что редакции публикуют ложные сведения о действиях российской армии в Украине.
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уже заблокировал сайты "Дождя" и "Эха Москвы". По данным сайта GlobalCheck, почти все операторы уже заблокировали сайты телеканала и радиостанции. "Эхо Москвы" отключено от эфира – это подтвердил его главный редактор Алексей Венедиктов.
"Эхо Москвы" продолжает вещание в интернете, в частности в ютьюбе.
Материалы "Эха" и "Дождя" о войне ведомство назвало "экстремистскими". Также утверждается, что распространялись "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих" и призывы к "массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности".
Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия "войной". Официально это называется "специальной операцией на Украине".
От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко назвал это 24 февраля "военной цензурой".
Алексей Венедиктов выразил несогласие с решением властей, назвал его цензурой и написал, что радиостанция обжалует его в суде. "Претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России" - написал Венедиктов.
"Новая газета", которая также получила предписания властей, решила им подчиниться и продолжить работать в условиях "военной цензуры". Об этом заявила редакция издания.
Ранее из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала "Настоящее Время" и Крым.Реалии. Как соообщили в Роскомнадзоре, СМИ размещали "недостоверную общественно значимую информацию о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины". Редакции отказались удалять публикации, посчитав действия властей давлением на свободу слова и проявлением цензуры.
* Телеканал "Дождь" признан в России так называемым СМИ – иностранным агентом.
Другие новости дня
Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов
Президент России Владимир Путин запретил вывозить из страны наличную валюту в размере более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Запрет начнет действовать со 2 марта. Ранее для вывоза более 10 тысяч долларов наличными требовалось лишь пройти процедуру декларирования.
Кроме того, указ запрещает нерезидентам России из «недружественных стран» и подконтрольным им структурам проводить сделки с ценными бумагами и недвижимостью, получать рублевые кредиты без одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
В тексте указа говорится, что Путин решил ввести временные меры «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
Европарламент выступил за то, чтобы Украина стала кандидатом в члены ЕС
Европарламент во вторник подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.
С заявлением о принятии в ЕС по ускоренной процедуре накануне обратились власти Украины.
В резолюции также осуждается российское вооруженное вторжение в Украину и роль белорусского руководителя Александра Лукашенко в агрессии, содержится призыв оказать Украине гуманитарную помощь и позаботиться о беженцах.
В резолюции содержится призыв ограничить экспорт из России нефти и газа, запретить новые инвестиции ЕС в России и наоборот, а также полностью отключить Россию от системы SWIFT. Поддержаны и санкции против «высокопоставленных коррупционеров» в России и Беларуси.
За текст голосовали 637 депутатов, против были только 13.
Депутаты устроили овацию президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил по видеосвязи. Зеленский в своем выступлении заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. По словам президента, Украина делает европейский выбор и хочет вступить в Евросоюз, чтобы стать одной из равноправных европейских наций.
Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.
Зеленский призвал Россию прекратить бомбардировку до переговоров о прекращении огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить бомбардировку украинских городов до того, как начнутся переговоры о прекращении огня. Он сделал это заявление в интервью CNN и Reuters, которое прошло в бункера в Киеве, откуда Зеленский руководит вооруженными силами страны.
По словам президента Украины, в переговорах не будет достигнуто значительного прогресса, пока российские военные наносят удары по украинским городам. Первый раунд переговоров между странами прошел 28 февраля.
«Необходимо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров», – заявил Зеленский.
Он также призвал НАТО ввести бесполетную зону над территорией Украины, чтобы остановить российские военно-воздушные силы. По его словам, это будет превентивной мерой, которая не предполагает втягивание НАТО в конфликт.
Как утверждается, во время этого интервью стало известно о том, что российские войска нанесли два ракетных удара по телебашне в Киеве. В результате была разрушена аппаратная вещателя. По данным городских властей, погибли не менее 5 человек.
Вечером 1 марта президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским помощь в организации безопасности и гуманитарную помощь. Байден отметил, что введенные против России санкции уже оказывают разрушительное воздействие.
Шарль Мишель: Связь Грузии с ЕС будет четкой и ощутимой
В рамках визита в Брюссель президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает SOVA. По словам Зурабишвили, новые реалии открывают перед Грузией новые перспективы, к которым страна должна быть готова.
«Сегодня в центре внимания украинское правительство. Мы выражаем солидарность перед лицом российской агрессии. Положение Грузии не забыто. Мы здесь. Для Евросоюза важно, чтобы наш путь в Европу продолжился. Чтобы мы приняли меры и реформы, которые необходимы для развития страны. Новые реалии предоставили нам и другим ассоциированным странам новые перспективы. Важно, чтобы все мы были готовы к этому», - сказала Саломе Зурабишвили.
Президент Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, пояснил, что в критической ситуации важно поддерживать тесные отношения с друзьями и партнерами и быть приверженным международному порядку.
«У нас была важная встреча с президентом Грузии. Перед нами стоят важные задачи. У нас очень четкая, сильная и единая позиция, и мы убеждены в важности сотрудничества с друзьями и партнерами. Вы знаете мои личные отношения с Грузией. Я изо всех сил старался сделать максимум для достижения стабильности, экономических и демократических реформ В критических ситуациях важно сохранять единство. Подать четкий сигнал, что мы поддерживаем международный порядок, закон, ценности ЕС. Это важные принципы, по которым мы можем оценить достигнутый прогресс. Связь между Грузией и нами будет четкой и ощутимой для народа Грузии», - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты телеканала «Дождь» и «Эха Москвы»
Российская Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам телеканала «Дождь» (Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-«иностранным агентом» - прим. РС) и радиостанции «Эхо Москвы». В ведомстве заявили, что редакции публикуют ложные сведения о действиях российской армии в войне с Украиной.
Материалы о войне ведомство назвало «экстремистскими». Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия «войной». Официально это называется «специальной операцией на Украине».
От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко назвал это 24 февраля «военной цензурой».
Оппозиция проводит масштабную протестную акцию в Тбилиси
На фоне широкомасштабных боевых действий в Украине грузинская оппозиция предъявила властям страны ряд политических требований, главное из которых – отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Условия были озвучены на протестной акции в центре Тбилиси, к которой присоединились сотни человек, считающих неприемлемой позицию Тбилиси по украинскому кризису, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Во-первых, должен уйти Ираклий Гарибашвили… Во-вторых, мы должны перейти к конкретным и действенным шагам, чтобы помочь Украине. Третьенаше требование, чтобы сразу после их ухода Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе», - заявила на митинге лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.
Она подчеркнула, что эти требования были согласованы «всеми общественными группами и всеми партиями», и они вместе будут добиваться их выполнения.
После обращения Хоштария участники митинга начали скандировать «Уходи» в адрес премьера Гарибашвили.
В настоящее время акция продолжается. Движение на проспекте Руставели парализовано.
- Акции в поддержку Украины продолжаются в Тбилиси и других городах Грузии с 24 февраля, однако до сих пор они никогда не были политическими. Сегодняшний митинг стал первым, когда сцену заняли лидеры оппозиции.
В Киеве прогремели взрывы в районе столичной телебашни
В Киеве в районе телебашни прогремели взрывы. Удар был нанесен по аппаратной вещателя, в это время там находились люди сообщает агентство УНИАН.
Корреспонденты агентства передают, что телебашня не пострадала. Издание Kyiv Independent утверждает, что украинские телеканалы прекратили работу после удара. Вскоре власти планируют запустить резервное вещание.
В районе телебашни находится урочище Бабий Яр, где в период оккупации Украины немецкими войсками производили массовые расстрелы гражданского населения, в основном еврейского, цыганского происхождения, а также советских военнопленных.
Ранее во вторник Минобороны России предупредило о планах нанести удар по ряду военных объектов СБУ в Киеве, откуда якобы идут информационные атаки на Россию. Ведомство призвало граждан Украины, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
В парламенте Грузии подготовили проект резолюции о вступлении в Евросоюз
Председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили представила проект резолюции о вступлении страны в Евросоюз, пишет агентство «Новости-Грузия».
Документ состоит из 13 пунктов. В нем содержится призыв к государствам-членам и институтам ЕС предпринять все необходимые шаги для ускорения вступления Грузии в объединение в соответствии со Статьей 49 Договора о Европейском союзе. Одновременно исполнительную власть Грузии авторы резолюции призывают активизировать усилия, в том числе, для реализации Соглашения об ассоциации, чтобы должным образом подготовить страну к членству в ЕС.
Сегодня на заседании парламентского бюро начались процедуры инициации проекта.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для приема страны в Евросоюз по ускоренной процедуре. За скорейшее вступление Украины в ЕС высказались главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии.
На Западе прозвучали мнения и о том, что Украина должна быть как можно скорее принята в ЕС вместе с Грузией. Такую позицию, в частности, озвучил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Грузия, Украина и Молдова стремятся стать полноправными членами Евросоюза. Три постсоветских страны подписали соглашения об ассоциации с ЕС, пользуются зонами свободной торговли и безвизовым режимом. В мае 2021 года они объявили о создании формата «ассоциированного трио», который подразумевает более тесную координацию Тбилиси, Киева и Кишинева, направленную на усиленное сотрудничество с ЕС. В правительстве Грузии неоднократно заявляли, что планируют подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.
В посольстве Украины объяснили причины отзыва посла из Тбилиси
Решение об отзыве посла Украины в Грузии для консультаций имеет две ключевых причины. Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов на пресс-конференции в Тбилиси.
«У решения было две ключевые причины. Первая – безнравственная позиция правительства Грузии, связанная с санкциями, которые возлагаются на Россию из-за развязанной войны в Украине, а второе – непринятие решения, которое связано с отправкой добровольцев в Украину для помощи нашей армии. Есть еще много вопросов, которые должны быть рассмотрены во время консультаций», - сказал Касьянов.
При этом он поблагодарил грузинскую сторону за гуманитарную помощь и выразил надежду на то, что она продолжится.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил об отзыве посла из Грузии. Причиной он назвал «препятствия добровольцам», которые желают помочь Украине, и позицию грузинского правительства по отношению к санкциям против России.
В понедельник стало известно, что до 60 человек, желавших отправиться в Украину в качестве добровольцев, не смогли покинуть Грузию. По их словам, власти страны не разрешили прилететь в Грузию частному авиалайнеру, который должен был выполнить рейс из Тбилисского международного аэропорта.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили разрешить добровольцам вылететь в Украину. Он обратился к нему в Twitter на грузинском, английском, украинском и русском языках. Ответа главы правительства Грузии не последовало.
Незадолго до этого Гарибашвили исключил, что Грузия присоединится к санкциям Запада, введенным против России из-за ситуации вокруг Украины. Премьер подчеркнул, что считает их «неэффективным средством», приравняв возможные ограничительные меры против Москвы санкциям в отношении грузинского народа.
«Новая газета» продолжит работать в условиях военной цензуры
«Новая газета» продолжит работать в условиях военной цензуры, выполняя требования властей. Об этом заявила редакция издания.
Решение принято на основании опроса 4460 подписчиков. Им предложили ответить на вопросы о продолжении работы или приостановке публикаций до окончания войны с Украиной. Почти 94 процента ответивших выступили за выход газеты в текущих условиях.
Сегодня же главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что снял расшифровку эфира с членом Совета по правам человека Николаем Сванидзе в программе «Особое мнение» от 25 февраля.
Венедиктов сослался на представление Роскомнадзора, в котором говорится, что в эфире якобы прозвучала заведомо ложная общественно значимая информация о действиях России на территории Украины. Кроме того, в документе, по словам Венедиктова, указано, что сказанное Сванидзе «формирует у людей панические настроения».
На фоне российского вооруженного вторжения в соседнюю страну Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали от «Новой газеты» и других независимых СМИ удалять материалы, в которых боевые действия на территории Украины названы войной, агрессией или вторжением. В противном случае изданиям грозят штрафы и ликвидация. Российские власти называют действия российской армии на территории Украины «специальной операцией».
Из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации - телеканала Настоящее Время и Крым.Реалии. Как сообщили в Роскомнадзоре, СМИ размещали «недостоверную общественно значимую информацию о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины». Редакции отказались удалять публикации, посчитав действия властей давлением на свободу слова.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. 26 февраля Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить материалы, в которых происходящее называлось войной. Власти России также потребовали от СМИ использовать в освещении вторжения только «официальную российскую информацию».
Представители духовенства РПЦ призвали стороны остановить войну в Украине
Представители духовенства Русской православной церкви призвали остановить войну в Украине, обратившись «ко всем, от кого это зависит». В открытом письме священники и дьяконы заявили, что «братоубийственная война» приведет в пропасть отношения русских и украинцев и о своей скорби об испытании, которому «незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине».
Обращение распространяется в сети 1 марта. На момент публикации новости его подписали 83 человека. В нем подчеркивается, что подписавшие обращаются «от своего имени», то есть, не от лица церкви – это священникам запрещает каноническое право. В тексте авторы выражают желание, чтобы «все воины – и российские, и украинские» вернулись в свои дома. «Мы уважаем богоданную свободу человека и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока», – говорится в обращении.
Текст появился на фоне растущей внутрицерковной критики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). Его обвиняют в том, что он не высказал достаточно четкой антивоенной позиции после начала войны в Украине. На момент публикации новости на главной странице сайта Московского патриархата не было ни одного упоминания о войне.
На этом фоне на сайте Сумской епархии, находящейся в самом сердце исторической РПЦ, появилось заявление священников о том, что они останавливают поминовение патриарха в ходе церковных служб. На церковном языке это фактически означает, что священники не признают его частью церкви. «Мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти», – говорится в их обращении.
Они подчеркнули, что продолжают считать себя частью входящей в РПЦ Украинской православной церкви Московского патриархата, и выразили поддержку ее предстоятелю митрополиту Онуфрию (Березовскому), осудившему агрессию.
Грузинская валюта продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро
Национальная валюта Грузии – лари, продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро.
По итогам сегодняшних торгов Национальный банк Грузии (НБГ) установил обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,2244 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 1,9 тетри.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 1 евро теперь стоит 3,6039 лари – грузинская валюта обесценилась еще на 1,8 тетри.
Курс в коммерческих банках и валютных обменниках намного выше. В системах «TBC bank» и «Банк Грузии» 1 доллар США можно купить за 3,28 и 3,255 лари соответственно.
За последнюю неделю лари обесценился на 22 тетри по отношению к доллару и на 20 тетри по отношению к евро.
Исторический минимум для лари был установлен в апреле 2020 года. Тогда обменный курс грузинской валюты составил 3,4464 лари за доллар.
Минобороны России анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве
Минобороны России предупредило о планах нанести удар по ряду военных объектов в Киеве, откуда якобы идут информационные атаки на Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.
Российские военные планируют нанести удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го центра информационно-психологических операций "с целью пресечения информационных атак". Под информационными атаками ведомство подразумевает звонки о минировании различных объектов социальной инфраструктуры и звонки гражданам России с угрозами.
"Информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве", – передает "Интерфакс" сообщение Минобороны России.
Ведомство призвало граждан Украины, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
В Абхазии заявляют, что продолжат курс на преодоление международной изоляции
Обращение о предоставлении Абхазии статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, заявили в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
Как сообщалось ранее, глава абхазского ведомства Инал Ардзинба передал обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову.
«Республика Абхазия, несмотря на существующие трудности, будет продолжать курс на преодоление международной изоляции. Объективные сложности, вызванные враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров, не влияют на нашу решимость защищать и продвигать национальные интересы Республики Абхазия. Министерство иностранных дел продолжит реализацию внешнеполитического курса Президента Абхазии, нацеленного на активизацию международных контактов нашей страны», – заявил заместитель главы абхазского МИДа Ираклий Тужба.
Ранее в МИД Грузии заявили, что обращение в ООН – «очередной пропагандистский ход оккупационного режима, который не имеет реального воплощения». Реакцию Тбилиси в Сухуми назвали «нервной».
Ираклий Кобахидзе: Грузию пытаются втянуть в конфликт
Грузию пытаются втянуть в конфликт, – считает председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он назвал печальным решение Украины отозвать из Тбилиси посла Игоря Долгова.
«Мы, Грузия, не будем ввязываться в военный конфликт. Была прямая попытка, в части организации отправки добровольцев в Украину, чтобы нас втянули в военный конфликт. Этого не добились, за этим последовал отзыв посла, и это печальный шаг. Украина находится в тяжелейшем положении. Мы все уважаем и, естественно, критиковать украинское правительство в этой ситуации некорректно, но мы должны зафиксировать, что это решение неприемлемо и неоправданно, учитывая все, что сделала Грузия в последние дни», – заявил Кобахидзе.
При этом Кобахидзе пояснил, что на всех форумах, где принципиально поднимался вопрос Украины, Грузия выражала свою позицию действенными шагами.
«Когда делается такой шаг в такое время, это выражение того, что они хотят втянуть Грузию в войну. Уточняю, что о координации Зеленского и «Национального движения» (оппозиционная партия, основанная Михаилом Саакашвили – ред.) речи не идет. Мы не дураки, чтобы говорить такие глупости», – заявил Кобахидзе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отзывает из Грузии посла «за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям».
Накануне группа добровольцев из Грузии, при содействии посольства Украины, пыталась вылететь чартерным рейсом из Тбилиси в Польшу, чтобы присоединиться к рядам украинской армии. Лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава рассказал телеканалу Formula, что правительство Грузии не выдало разрешение на посадку самолета, которым добровольцы должны были лететь в Украину.
Роскомнадзор снова начал замедлять трафик Twitter в России
Роскомнадзор начал замедлять трафик сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России на стационарных компьютерах из-за распространения "недостоверной общественно значимой информации" о происходящем в Украине. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.
Снять ограничения в Роскомнадзоре обещают после "полного удаления" соцсетью "запрещенных материалов, выявленных Роскомнадзором, а также прекращение участия в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму".
От социальной сети TikTok ведомство требует исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности.
"В социальной сети TikTok Роскомнадзором выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер", – говорится в сообщении ведомства в телеграме.
Роскомнадзор уже замедлял трафик Twitter в России в марте 2021 года. Такое решение ведомство объясняло тем, что хочет принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от "влияния противоправного контента". Решение впоследствии было отменено – после того, как служба модерации социальной сети удалила большую часть материалов, которые вызывали претензии надзорного ведомства.
25 февраля 2022 года Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook, а вечером того дня сообщил, что начал замедление трафика "в связи с цензурой российских СМИ на платформе". Причиной тому стало то, что соцсеть ограничила аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", изданий "Лента.ру" и "Газета.ру".
Зеленский в Европарламенте призвал поддержать вступление Украины в ЕС
Европарламент обсуждает сегодня российское вооружённое вторжение в Украину и перспективы вступления этой страны в ЕС.
Депутаты устроили овацию президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил по видеосвязи.
Зеленский в своём выступлении рассказал о ракетном обстреле центра Харькова сегодня утром и гибели мирных жителей, в том числе детей. Он заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. По словам президента, Украина делает европейский выбор и хочет вступить в Евросоюз, чтобы стать одной из равноправных европейских наций.
"Докажите, что вы с нами, что вы настоящие европейцы и что жизнь одержит победу над смертью, а свет над тьмой" - сказал Зеленский.
Накануне он и другие представители украинских властей подписали официальную заявку на вступление в ЕС. Ожидается, что Европарламент поддержит предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. За это уже высказались лидеры 8 стран Центральной и Восточной Европы. Они призвали к принятию Украины в ЕС по ускоренной процедуре.
В истории таких прецедентов не было. Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Нынешние кандидаты на вступление в ЕС, такие как Сербия и Черногория, получили этот статус несколько лет назад, но переговоры до сих пор далеки от завершения. Кроме того, граждане страны-кандидата должны оформить вступление страны в ЕС на референдуме. Глава Европейского совета Шарль Мишель, однако, заявил, что ЕС серьёзно рассмотрит заявку Украины.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС не имеет отношения к вопросу военных угроз, которые якобы исходят для России со стороны Украины.
Стремление Украины вступить в ЕС отражено в конституции страны, однако до последнего времени многие страны ЕС отказывались прямо говорить о европейской перспективе страны.
В качестве реакции на российское вторжение 24 февраля ЕС ввёл несколько пакетов санкций против России, а также заявил о намерении поставлять Украине вооружение. Это уже делают отдельные страны союза.
YouTube заблокировал аккаунты Russia Today в странах Евросоюза
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунты российского государственного канала RT (бывший Russia Today) в странах Евросоюза, аналогичные меры будут приняты против каналов, связанных с информационным агентством "Спутник". Об этом говорится в сообщении компании.
Меры последовали вслед за аналогичным решением Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram. С ночи понедельника пользователи из Европы не могут найти там аккаунты, связанные с RT.
В воскресенье министры иностранных дел Евросоюза договорились о запрете на вещание RT, "Спутника" и связанных с ними изданий на территории стран ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти СМИ распространителями "токсичной и вредной дезинформации".
Решение было принято в рамках санкций ЕС против России за начало войны с Украиной. Главный редактор канала и агентства Маргарита Симоньян обвинила Евросоюз в нарушении принципа свободы слова и заявила, что канал не имеет отношения к вторжению на территории Украины, а значит, его блокировка после начала войны "просто удобный предлог".
Российский МИД ранее анонсировал ответные меры за блокировку канала. За ограничение ряда российских СМИ в стране уже замедлена работа социальной сети Facebook.
Леонид Кучма обратился к россиянам: «Не будьте сообщниками преступления»
Бывший президент Украины Леонид Кучма обратился к гражданам России в связи с российским вооружённым вторжением в Украину.
Как утверждает Кучма, президент России Владимир Путин приказал "уничтожить украинский народ и Украину. Это происходит прямо сейчас, в эти минуты. Ваша армия стреляет по жилым домам, школам, больницам, роддомам, детским садикам".
Кучма призвал россиян "не быть сообщниками страшнейшего военного преступления со времен Гитлера".
"Моя жена – русская и она в ужасе от того, что русский народ такое творит. Мой отец лежит в русской земле под Великим Новгородом, который он защищал" - говорится в обращении бывшего украинского президента.
"Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что в 2022 году их отцы и дети легли в украинскую землю не защищая её, а пытаясь захватить – так, как это делали нацисты в 1941 году, когда на их пути стал старший сержант Даниил Кучма".
Леонид Кучма был президентом Украины с 1994 по 2005 годы и поддерживал добрососедские отношения с Россией.
Российские официальные лица утверждают, что армия на территории не обстреливает гражданские объекты. Существуют многочисленные свидетельства обстрелов и подтвержённые факты гибели мирных жителей. Утром во вторник ракета попала в здание Харьковской областной администрации в самом центре Харькова. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "актом террора".
Зеленский назвал Россию «государством-террористом» после удара по Харькову
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию "государством-террористом" - после ракетного удара по зданию Харьковской областной администрации на центральной площади Харькова во вторник. Ракетный удар он назвал "открытым, ничем не прикрытым террором".
О погибших непосредственно в результате удара не сообщается. Известно о гибели мирных жителей Харькова в результате обстрелов в понедельник и вторник. Один из погибших - студент из Индии.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник заявил, что российская армия продолжит так называемую спецоперацию на территории Украины "до достижения поставленных целей". По его словам, армия наносит удары "только по военным объектам высокоточным оружием".
При этом есть многочисленные свидетельства попаданий снарядов и ракет в жилые дома и гражданские объекты. По официальным данным украинской стороны, счёт погибших мирных жителей идёт на сотни.
Шойгу заявил, что целью операции в Украины является защита России от стран НАТО, которые якобы используют для борьбы с Россией украинский народ.
С заявлениями во вторник выступили и другие российские официальные лица. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая он-лайн на сессии Совета ООН по правам человека, сказал, что Россия не собирается как-то "ущемлять" украинцев, поскольку считает их "своими". При этом он отметил, что в Москве считают, что к Украине не применим принцип территориальной целостности.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Москве продолжают считать Владимира Зеленского президентом Украины и рассчитывают на то, что он даст приказ прекратить огонь. Жертвы
среди мирного населения Украины он связал с действиями "националистов". Он отказался назвать происходящее войной, сказав, что это "специальная военная операция".
Российское вторжение в Украину началось по инициативе президента Владимира Путина 24 февраля. Страны Запада ввели против России масштабные санкции и продолжают их ужесточать. Бои сейчас идут под Киевом, под Харьковом, под Мариуполем. Сообщается, что российские военные вошли в Херсон, областной центр на юге Украины.
Visa и Mastercard заблокировали несколько российских банков
Американские платёжные системы Visa и Mastercard заблокировали несколько российских банков из-за санкций, введённых после вооружённого вторжения России на территорию Украины.
Клиенты банков, попавших под санкции, не смогут расплачиваться платёжными картами за границей и делать покупки в зарубежных интернет-магазинах. Сервисы Google Pay и Apple Pay будут недоступны. В России расплачиваться картами будет можно, так как внутри страны платежи обрабатываются Национальной системой платежных карт.
О том, какие именно финансовые учреждения попали под ограничения, не уточняется. Ранее санкции затронули ВТБ, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк.
Обе платёжные системы заявили, что отправят по два миллиона долларов на гуманитарную помощь.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
США, Канада, Евросоюз, Великобритания в ответ санкции против первых лиц страны и финансовых институтов, в том числе Центробанка.
Из-за ситуации вокруг Украины ограничения в отношении российского парламента и президента России ввела Япония. В санкционный список Токио также включил главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба России Валерия Герасимова, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.
Японские ограничения также затрагивают почти 50 государственных ведомств, банков и компаний, среди которых ФСБ, Центробанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, корпорации "Сухой" и "МиГ".
Украина отзывает посла из Грузии для консультаций – Зеленский
Украина отзывает из Грузии посла Игоря Долгова для консультаций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«За препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», – сказал украинский лидер в видеообращении.
По словам Зеленского, Украина также отзывает посла для консультаций из Кыргызстана – из-за оправдания этой страной агрессии против Украины.
Зеленский говорит, что украинские дипломаты сейчас «реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые предали свое слово и международное право».
После начала российского вторжения в Украину грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. Из-за этой позиции тысячи собравшихся в центре Тбилиси потребовали его отставки.
Накануне группа добровольцев из Грузии, при содействии посольства Украины, пыталась вылететь чартерным рейсом из Тбилиси в Польшу, чтобы присоединиться к рядам украинской армии. Лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава рассказал телеканалу Formula, что правительство Грузии не выдало разрешение на посадку самолета, которым добровольцы должны были лететь в Украину.
Отметим, что Грузия отозвала своего посла из Киева в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Посол Грузии вернулся в Киев в апреле 2021 года.
Саакашвили требует перевода в Украину: «Меня там ждут»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывал власти перевести его в Украину, учитывая сложную ситуацию и продолжающиеся боевые действия в стране его гражданства. Соответствующее заявление Саакашвили сделал сегодня на заседании по делу о растрате госсредств в Тбилисском городском суде, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Киев однажды уже обращался к грузинским властям. Я являюсь председателем национального совета реформ, мой кабинет находится прямо напротив кабинета Зеленского. В этот особо опасный период меня там ждут. Я должен быть в Украине, в стране моего гражданства, и я должен быть вместе с моим главнокомандующим. Имейте мужество поверить европейским президентам, которые говорят вам своевременно отпустить Саакашвили туда. Так лучше для дела и для будущей репутации Грузии», – заявил Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 21 февраля Саакашвили объявил голодовку в связи с тем, что в тюрьме он не получает необходимую медицинскую помощь.
Минобороны РФ предложило присвоить статус ветеранов участникам вторжения в Украину
Российское Министерство обороны предложило присвоить статус ветеранов боевых действий участникам вторжения в Украину. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он может затронуть до 150 тысяч человек.
Документ вносит поправки в закон "О ветеранах". Он расширяет статус ветеранов боевых действий на участников "специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года".
Ветеранам и инвалидам боевых действий по закону полагаются пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы, например, бесплатное протезирование. Перед началом вторжения в Украину, по оценке западных разведок, Москва скопила у границы до 150 тысяч военных — все они могут получить новые льготы.
- Сейчас в закон включены все войны и боевые действия с участием России и СССР, начиная с Гражданской войны 1918-1922 годов. В том числе в список входят боевые действия в Афганистане с 1978 года по 1989 год, Первая Чеченская война, операция в Сирии.
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