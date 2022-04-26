Генсек ООН в Москве обсудил с главой МИД России Мариуполь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во вторник в Москву. Это его первый визит после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Гутерриш встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. На пресс-конференции после нее он сказал, что ООН готова направить все свои усилия на спасение жизней людей в Мариуполе. Город был практически полностью разрушен в результате двухмесячной осады российскими войсками.

Гутерриш заявил о готовности, вместе с Комитетом Красного креста, обеспечить работу гуманитарного коридора с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где продолжаются бои и где остаются сотни мирных жителей. Генсек ООН также призвал к независимому расследованию сообщений о военных преступлениях в Украине.

Сергей Лавров обвинил представителей Украины в том, что они недобросоветсно ведут переговоры, а страны Запада - в том, что они «накачивают» Украину оружием, чтобы добиться ее перевеса на поле боя. «Если это будет продолжаться, переговоры едва ли будут иметь какой-то результат. Но мы привержены переговорному решению», - сказал Лавров. Накануне он говорил, что содержание будущего мирного договора будет зависеть от хода боевых действий. Он также назвал перспективу ядерной войны реальной, хотя и сказал, что для России такая война неприемлема.

Ожидается, что Гутерриш встретится и с президентом России Владимиром Путиным. Из Москвы генсек ООН намерен отправиться в Киев. Маршрут поездки критиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что генеральному секретарю сперва следовало бы посетить Украину и посмотреть на разрушения, а уже затем ехать в Москву.