Генштаб ВСУ: российские военные есть в Покровске, идут бои

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские военные присутствуют в городе Покровск Донецкой области, за который в последний год идут упорные бои. Украинские военные пытаются не дать им закрепиться. Сообщение последовало после того, как на совещании руководства российского Генштаба с участием Владимира Путина было объявлено о «завершении окружения» ВСУ в районе Покровска.

По сообщению украинского Генштаба, российским войскам удалось накопить в городе около 200 военнослужащих. «В насёленном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Боевые столкновения отличаются высокой динамикой и интенсивностью», - говорится в сообщении. Ранее украинские военные уже подтверждали уличные бои в Покровске, подчёркивая при этом, что город не находится в окружении, и украинские военные в нём не отрезаны от своих.

Согласно аналитическому проекту DeepState, значительная часть города находится в так называемой серой зоне. Российские военные присутствуют на южных и западных окраинах.

Из карты DeepState, основанной на открытых источниках, следует, что окружения Покровска нет, хотя украинские военные и испытывают проблемы со снабжением из-за того, что российские войска перерезали ряд идущих в город дорог.

При этом начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании с Путиным заявил, что российские войска «завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова» (так российские власти называют города Покровск и Мирноград). Герасимов заявил, что «перед группировкой «Центр» стоит задача по уничтожению окружённой группировки ВСУ». Точно так же он сообщил об окружении украинских военных в районе Купянска Харьковской области. И там, как пишут и российские, и украинские источники, российские войска присутствуют в черте города, но украинские военные не окружены.

Покровск — крупнейший населённый пункт западной части Донецкой области. Бои за него идут с августа 2024 года. Долгое время линия фронта в районе Покровска почти не менялась. В последние недели сообщается о некотором продвижении российских войск, которые пытаются наступать как с юга, так и с северо-запада.