Генштаб ВСУ: за сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, пишет SOVA. 8 февраля тот сказал, что, поскольку «на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество» в Украине, желание втянуть в войну Грузию возросло. Позже Кобахидзе добавил, что «преимущество России» – это факт, который подтверждают власти Украины и представители США и Европы.

Михаил Подоляк, однако, счел, что своим заявлением председатель «Мечты» лишь продемонстрировал свой уровень невежества. В интервью грузинской службе «Голоса Америки» он сыронизировал на тему того, что «Россия выигрывает войну».

«Грузия должна занять нейтральную позицию и постараться не комментировать войну, это было бы очень выигрышно для Грузии со стратегической точки зрения. А во-вторых, конечно, не следует показывать такой уровень невежества и говорить, что Россия побеждает в этой войне. В трехдневной войне Россия, конечно, «побеждает». Но хотелось бы, чтобы господин Кобахидзе изучил, как обстоят дела у Путина и его плана поставить Украину на колени за три дня», - сказал Подоляк [перевод с грузинского].

Советник Офиса Зеленского также напомнил, что война с Россией продолжается уже год, но Москва не добилась значительных успехов. По его словам, сейчас вопрос лишь в том, как быстро россияне сбегут из Украины. «Думаю, что в ближайшее время мы сможем обсудить это на конкретных примерах».

Подоляк также добавил, что считает бессмысленным на данном этапе поддерживать коммуникацию с грузинской стороной, кроме как на дипломатическом уровне. По его словам, несмотря на память о трагедии 2008 года, позиция властей Грузии сводится к тому, что Россия имеет право убивать людей в Украине.