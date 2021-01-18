Photo: Sergei Prokudin-Gorsky (U.S. Library of Congress)
Яркие краски: Грузия до прихода Советов
Всемирно известный фотограф Сергей Прокудин-Горский запечатлел в своих ярких работах людей и живописные городские пейзажи царской Грузии.
Автор статьи - Эймос Чаппл. Перевод - Радио Азаттык (казахская служба Радио Свобода).
Это один из более чем сотни снимков, сделанных российским фотографом Сергеем Прокудиным-Горским на территории нынешней Грузии, входившей тогда в состав Российской империи. Эти удивительные цветные фотографии были сняты незадолго до революции в России в 1917 году, приведшей к власти большевиков во главе с Владимиром Лениным, которые затем отправили Красную армию и на Кавказ, чтобы установить там коммунистический режим.
Прокудин-Горский (1863–1944) отправился в первое путешествие по Кавказу в 1905 году, а затем вернулся в солнечный регион в 1912 году как один из известных фотографов, умеющих делать первые цветные снимки.
Прокудин-Горский усовершенствовал технологию цветной фотографии. До него три отдельных изображения какой-либо сцены снимались с помощью разных фильтров (синего, красного и зеленого), а затем соединялись для получения цветного изображения. Прокудин-Горский создал сенсибилизатор, делавший бромосеребряную пластину одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру, и это вывело цветную фотографию на новый уровень.
Фотограф снимал как минимум в 16 странах, но более четверти снимков, которые Прокудин-Горский сделал за пределами родной России, были сняты на территории нынешней Грузии.
После большевистской революции 1917 года Прокудин-Горский бежал из России и поселился в Париже. Вскоре после его смерти в 1944 году библиотека конгресса США купила у родственников фотографа 1 902 снимка, в том числе 139 фото, которые Прокудин-Горский сделал в Грузии.