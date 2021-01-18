Яркие краски: Грузия до прихода Советов

Всемирно известный фотограф Сергей Прокудин-Горский запечатлел в своих ярких работах людей и живописные городские пейзажи царской Грузии. Автор статьи - Эймос Чаппл. Перевод - Радио Азаттык (казахская служба Радио Свобода).

Это один из более чем сотни снимков, сделанных российским фотографом Сергеем Прокудиным-Горским на территории нынешней Грузии, входившей тогда в состав Российской империи. Эти удивительные цветные фотографии были сняты незадолго до революции в России в 1917 году, приведшей к власти большевиков во главе с Владимиром Лениным, которые затем отправили Красную армию и на Кавказ, чтобы установить там коммунистический режим.

Прокудин-Горский (1863–1944) отправился в первое путешествие по Кавказу в 1905 году, а затем вернулся в солнечный регион в 1912 году как один из известных фотографов, умеющих делать первые цветные снимки.

Прокудин-Горский усовершенствовал технологию цветной фотографии. До него три отдельных изображения какой-либо сцены снимались с помощью разных фильтров (синего, красного и зеленого), а затем соединялись для получения цветного изображения. Прокудин-Горский создал сенсибилизатор, делавший бромосеребряную пластину одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру, и это вывело цветную фотографию на новый уровень.

Фотограф снимал как минимум в 16 странах, но более четверти снимков, которые Прокудин-Горский сделал за пределами родной России, были сняты на территории нынешней Грузии.