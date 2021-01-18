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Фото

Яркие краски: Грузия до прихода Советов

Photo: Sergei Prokudin-Gorsky (U.S. Library of Congress)

Всемирно известный фотограф Сергей Прокудин-Горский запечатлел в своих ярких работах людей и живописные городские пейзажи царской Грузии.

Автор статьи - Эймос Чаппл. Перевод - Радио Азаттык (казахская служба Радио Свобода).

Посетители источника минеральных вод в Боржоми. Фото сделано в промежутке между 1905 и 1912 годом. Некоторые держат в руках бокалы с водой, которой славится эта местность.
Посетители источника минеральных вод в Боржоми. Фото сделано в промежутке между 1905 и 1912 годом. Некоторые держат в руках бокалы с водой, которой славится эта местность.

Это один из более чем сотни снимков, сделанных российским фотографом Сергеем Прокудиным-Горским на территории нынешней Грузии, входившей тогда в состав Российской империи. Эти удивительные цветные фотографии были сняты незадолго до революции в России в 1917 году, приведшей к власти большевиков во главе с Владимиром Лениным, которые затем отправили Красную армию и на Кавказ, чтобы установить там коммунистический режим.

Мальчики в военных фуражках на закате солнца в Гаграх.
Мальчики в военных фуражках на закате солнца в Гаграх.

Прокудин-Горский (1863–1944) отправился в первое путешествие по Кавказу в 1905 году, а затем вернулся в солнечный регион в 1912 году как один из известных фотографов, умеющих делать первые цветные снимки.

Свежевыловленная рыба, которую Прокудин-Горский назвал «морским петухом», в Батуми.
Свежевыловленная рыба, которую Прокудин-Горский назвал «морским петухом», в Батуми.

Прокудин-Горский усовершенствовал технологию цветной фотографии. До него три отдельных изображения какой-либо сцены снимались с помощью разных фильтров (синего, красного и зеленого), а затем соединялись для получения цветного изображения. Прокудин-Горский создал сенсибилизатор, делавший бромосеребряную пластину одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру, и это вывело цветную фотографию на новый уровень.

Рабочие готовят к транспортировке бутылки с газированной минеральной водой «Боржоми».
Рабочие готовят к транспортировке бутылки с газированной минеральной водой «Боржоми».

Фотограф снимал как минимум в 16 странах, но более четверти снимков, которые Прокудин-Горский сделал за пределами родной России, были сняты на территории нынешней Грузии.

Тбилиси (до 1936 года город был известен как Тифлис). Вид, открывающийся из церкви Святого Давида. На момент создания этой фотографии в городе жило около 160 тысяч человек.
Тбилиси (до 1936 года город был известен как Тифлис). Вид, открывающийся из церкви Святого Давида. На момент создания этой фотографии в городе жило около 160 тысяч человек.
Мужчина с секаторами позирует рядом с пальмами в Батуми. Волокна пальмового дерева можно использовать для изготовления нити, мешков и грубой ткани.
Мужчина с секаторами позирует рядом с пальмами в Батуми. Волокна пальмового дерева можно использовать для изготовления нити, мешков и грубой ткани.
Белобородый мулла с группой учеников в пригороде Батуми. Город на берегу Черного моря был завоеван Османской империей в 1547 году, и многие местные жители были обращены в ислам. В 1878 году российские и грузинские войска восстановили контроль над Батуми.
Белобородый мулла с группой учеников в пригороде Батуми. Город на берегу Черного моря был завоеван Османской империей в 1547 году, и многие местные жители были обращены в ислам. В 1878 году российские и грузинские войска восстановили контроль над Батуми.
Вид на Сухуми и его порт с высоты птичьего полета.
Вид на Сухуми и его порт с высоты птичьего полета.
Популярный источник в лесу, вероятно расположенный недалеко от Боржоми. На камне много надписей, в основном это имена людей.
Популярный источник в лесу, вероятно расположенный недалеко от Боржоми. На камне много надписей, в основном это имена людей.
Новоафонский монастырь, построенный в конце 1800-х годов русскими монахами на берегу Черного моря.
Новоафонский монастырь, построенный в конце 1800-х годов русскими монахами на берегу Черного моря.
Рабочий в бамбуковой роще под Батуми. Благодаря мягкому субтропическому климату, вдоль побережья Черного моря можно было выращивать различные экзотические культуры, которые не прижились бы в каком-либо другом регионе Российской империи. Бамбук в основном использовался для изготовления мебели.
Рабочий в бамбуковой роще под Батуми. Благодаря мягкому субтропическому климату, вдоль побережья Черного моря можно было выращивать различные экзотические культуры, которые не прижились бы в каком-либо другом регионе Российской империи. Бамбук в основном использовался для изготовления мебели.
Бамбуковые стебли внутри паровых труб в мастерской под Батуми. После обработки паром бамбук становится достаточно гибким, чтобы придать ему форму, необходимую для изготовления той или иной детали мебели.
Бамбуковые стебли внутри паровых труб в мастерской под Батуми. После обработки паром бамбук становится достаточно гибким, чтобы придать ему форму, необходимую для изготовления той или иной детали мебели.
Грузинка в национальном наряде.
Грузинка в национальном наряде.
Резервуары для хранения нефти под палящим солнцем в Батуми. После того как в 1906 году был построен трубопровод — самый длинный в мире на тот момент, — экономика города стала активно расти. Нефтепровод протяженностью 885 километров соединил нефтяные месторождения в районе Баку, столицы Азербайджана, с портом Батуми. Танкеры с нефтью отправлялись из черноморского порта на западные рынки.
Резервуары для хранения нефти под палящим солнцем в Батуми. После того как в 1906 году был построен трубопровод — самый длинный в мире на тот момент, — экономика города стала активно расти. Нефтепровод протяженностью 885 километров соединил нефтяные месторождения в районе Баку, столицы Азербайджана, с портом Батуми. Танкеры с нефтью отправлялись из черноморского порта на западные рынки.
Мужчина выкуривает сигарету в ботаническом саду Батуми.
Мужчина выкуривает сигарету в ботаническом саду Батуми.
Ухоженная усадьба вдоль дороги, ведущей к побережью Черного моря. Фотография была сделана с вершины холма с видом на село, известное сегодня как Бзыбь, расположенное в Абхазии, сепаратистском регионе Грузии.
Ухоженная усадьба вдоль дороги, ведущей к побережью Черного моря. Фотография была сделана с вершины холма с видом на село, известное сегодня как Бзыбь, расположенное в Абхазии, сепаратистском регионе Грузии.
«Этюд девушки» в яркий летний день.
«Этюд девушки» в яркий летний день.
Дом на вершине скалы в Тбилиси, с опасной тропой, ведущей к реке и лодке. Из трубы справа в реку Мтквари сбрасываются сточные воды.
Дом на вершине скалы в Тбилиси, с опасной тропой, ведущей к реке и лодке. Из трубы справа в реку Мтквари сбрасываются сточные воды.
Лодки на берегу недалеко от Батуми.
Лодки на берегу недалеко от Батуми.

После большевистской революции 1917 года Прокудин-Горский бежал из России и поселился в Париже. Вскоре после его смерти в 1944 году библиотека конгресса США купила у родственников фотографа 1 902 снимка, в том числе 139 фото, которые Прокудин-Горский сделал в Грузии.

Оригинал статьи

Перевод на сайте Радио Азаттык

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