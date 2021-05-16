Неопределенное будущее гипермодернистского здания парламента Грузии

Построенное из стекла гипермодернистское здание парламента Грузии в городе Кутаиси, как изначально задумывалось, должно было олицетворять прозрачность демократии. Но спустя десять лет после открытия ультрасовременной конструкции ее стеклянные панели покрыты пылью, а территория выглядит заброшенной. Парламент уехал отсюда в конце 2018 года.

Здание под куполом было одним из нескольких гипермодернистских сооружений, открытых по всей Грузии во времена правления Михаила Саакашвили (занимал пост президента с 2004 по 2007-й, с 2008 по 2013 год). 6 мая экс-президент сказал Радио Свобода, что нынешнее состояние здания «плачевное, на самом деле печальное».

Саакашвили говорит, что инициировал проект в первую очередь по военно-стратегическим причинам. «После [войны 2008 года с Россией] решение о переносе парламента в Кутаиси было принято на случай, если Тбилиси подвергнется нападению, и нам нужно было место, куда бы переместились грузинское правительство и грузинская власть», — объясняет он. «Таким образом, мы фактически создали резервное место на случай частичной оккупации страны. И такая угроза всё еще существует», — считает он.

Начало реализации проекта было крайне зловещим: высокий военный мемориал советской эпохи за спиной всадника с мечом разрушили взрывчаткой, чтобы освободить место для здания парламента.

Разлетевшиеся куски бетона убили местную жительницу и ее восьмилетнюю дочь.

Здание было спроектировано испанской архитектурной компанией. Проект одобрил Саакашвили. Стоимость, как сообщалось, составляла 100 миллионов долларов.

На вопрос о здании, которое, по сообщениям, каждое лето страдает от перегрева из-за стеклянного купола, Саакашвили ответил: «Я верю в стеклянные здания. Я верю в прозрачность. Я верю в общественный контроль».

Саакашвили говорит, что еще одна причина, по которой Кутаиси был выбран для строительства парламента, заключалась в том, что «общественность должна иметь свободный доступ к [парламенту]». «И географически [Кутаиси] является центром Грузии, поэтому, если вы просто оставите всё в Тбилиси, который является всего лишь одной частью Грузии, то большая часть Грузии окажется отодвинутой на задний план», — считает он.

Вскоре после официального открытия здания партия Саакашвили в 2012 году проиграла парламентские выборы «Грузинской мечте» — политической коалиции, основанной Бидзиной Иванишвили, богатейшим человеком страны. Затем новая правящая партия начала возвращать парламент в столицу Тбилиси.

Члены правящей коалиции «Грузинская мечта» сослались на непрактичность нахождения парламента в Кутаиси — другие ветви власти остались в Тбилиси. Города разделяет 230-километровая дорога, включающая извилистый и опасный участок пути в горах.

Саакашвили утверждает, что возвращение парламента в Тбилиси в долгосрочной перспективе будет иметь «очень негативные последствия» для Грузии. Местные жители говорят, что экономический рост, связанный с присутствием парламентариев и их сотрудников в Кутаиси, продолжился бы в контексте возрождения города, который пытается занять свою нишу в современной экономике Грузии.

«Весь мир развивался вдоль морской линии, — говорит Саакашвили, — а Грузия — одна из очень немногих стран в мире, где побережье сильно неразвито. Кутаиси ближе к морю, поэтому мы хотели связать его с развитием всего приморского региона, в том числе [отколовшейся от Грузии] Абхазии».

В конце 2018 года работа парламента в Кутаиси была полностью свернута. Здание было позже выставлено на продажу, но не нашло покупателя. По состоянию на май 2021 года строение находилось в ведении Минэкономики и больше не предлагалось к продаже. Сотрудник по связям с общественностью министерства подтвердил это, но не ответил на вопросы о текущем состоянии здания.

Когда корреспонденты RFE/RL посетили это место в мае, на стоянке было припарковано шесть автомобилей, а у входа стоял полицейский, который не позволил пройти внутрь.