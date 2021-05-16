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Общество

Неопределенное будущее гипермодернистского здания парламента Грузии

Photo: Amos Chapple (RFE/RL)

Построенное из стекла гипермодернистское здание парламента Грузии в городе Кутаиси, как изначально задумывалось, должно было олицетворять прозрачность демократии. Но спустя десять лет после открытия ультрасовременной конструкции ее стеклянные панели покрыты пылью, а территория выглядит заброшенной. Парламент уехал отсюда в конце 2018 года.

Здание парламента Грузии в Кутаиси (май 2021 года).
Здание парламента Грузии в Кутаиси (май 2021 года).

Здание под куполом было одним из нескольких гипермодернистских сооружений, открытых по всей Грузии во времена правления Михаила Саакашвили (занимал пост президента с 2004 по 2007-й, с 2008 по 2013 год). 6 мая экс-президент сказал Радио Свобода, что нынешнее состояние здания «плачевное, на самом деле печальное».

Вход на территорию и неиспользуемый пропускной пункт.
Вход на территорию и неиспользуемый пропускной пункт.

Саакашвили говорит, что инициировал проект в первую очередь по военно-стратегическим причинам. «После [войны 2008 года с Россией] решение о переносе парламента в Кутаиси было принято на случай, если Тбилиси подвергнется нападению, и нам нужно было место, куда бы переместились грузинское правительство и грузинская власть», — объясняет он.

«Таким образом, мы фактически создали резервное место на случай частичной оккупации страны. И такая угроза всё еще существует», — считает он.

Открытие мемориала Славы в Кутаиси в 1981 году. На передней части композиции располагался воин верхом на коне.
Открытие мемориала Славы в Кутаиси в 1981 году. На передней части композиции располагался воин верхом на коне.

Начало реализации проекта было крайне зловещим: высокий военный мемориал советской эпохи за спиной всадника с мечом разрушили взрывчаткой, чтобы освободить место для здания парламента.

Снос бетонного мемориала в Кутаиси в декабре 2009 года.
Снос бетонного мемориала в Кутаиси в декабре 2009 года.

Разлетевшиеся куски бетона убили местную жительницу и ее восьмилетнюю дочь.

Саакашвили у макета стеклянного парламента, май 2011 года.
Саакашвили у макета стеклянного парламента, май 2011 года.

Здание было спроектировано испанской архитектурной компанией. Проект одобрил Саакашвили. Стоимость, как сообщалось, составляла 100 миллионов долларов.

Строительство здания парламента, май 2012 года.
Строительство здания парламента, май 2012 года.

На вопрос о здании, которое, по сообщениям, каждое лето страдает от перегрева из-за стеклянного купола, Саакашвили ответил: «Я верю в стеклянные здания. Я верю в прозрачность. Я верю в общественный контроль».

Парламент в 2015 году. Сейчас озеро осушено.
Парламент в 2015 году. Сейчас озеро осушено.

Саакашвили говорит, что еще одна причина, по которой Кутаиси был выбран для строительства парламента, заключалась в том, что «общественность должна иметь свободный доступ к [парламенту]». «И географически [Кутаиси] является центром Грузии, поэтому, если вы просто оставите всё в Тбилиси, который является всего лишь одной частью Грузии, то большая часть Грузии окажется отодвинутой на задний план», — считает он.

Лидер коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили обращается к новоизбранному парламенту в Кутаиси, октябрь 2012 года.
Лидер коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили обращается к новоизбранному парламенту в Кутаиси, октябрь 2012 года.

Вскоре после официального открытия здания партия Саакашвили в 2012 году проиграла парламентские выборы «Грузинской мечте» — политической коалиции, основанной Бидзиной Иванишвили, богатейшим человеком страны. Затем новая правящая партия начала возвращать парламент в столицу Тбилиси.

Указатель у здания парламента, май 2021 года.
Указатель у здания парламента, май 2021 года.

Члены правящей коалиции «Грузинская мечта» сослались на непрактичность нахождения парламента в Кутаиси — другие ветви власти остались в Тбилиси. Города разделяет 230-километровая дорога, включающая извилистый и опасный участок пути в горах.

Интерьер здания парламента, октябрь 2012 года.
Интерьер здания парламента, октябрь 2012 года.

Саакашвили утверждает, что возвращение парламента в Тбилиси в долгосрочной перспективе будет иметь «очень негативные последствия» для Грузии. Местные жители говорят, что экономический рост, связанный с присутствием парламентариев и их сотрудников в Кутаиси, продолжился бы в контексте возрождения города, который пытается занять свою нишу в современной экономике Грузии.

Детали здания.
Детали здания.

«Весь мир развивался вдоль морской линии, — говорит Саакашвили, — а Грузия — одна из очень немногих стран в мире, где побережье сильно неразвито. Кутаиси ближе к морю, поэтому мы хотели связать его с развитием всего приморского региона, в том числе [отколовшейся от Грузии] Абхазии».

Окраина Кутаиси и здание парламента.
Окраина Кутаиси и здание парламента.

В конце 2018 года работа парламента в Кутаиси была полностью свернута. Здание было позже выставлено на продажу, но не нашло покупателя. По состоянию на май 2021 года строение находилось в ведении Минэкономики и больше не предлагалось к продаже. Сотрудник по связям с общественностью министерства подтвердил это, но не ответил на вопросы о текущем состоянии здания.

Пустые турникеты безопасности внутри здания, май 2021 года.
Пустые турникеты безопасности внутри здания, май 2021 года.

Когда корреспонденты RFE/RL посетили это место в мае, на стоянке было припарковано шесть автомобилей, а у входа стоял полицейский, который не позволил пройти внутрь.

Военный мемориал перед зданием парламента Кутаиси незадолго до его открытия 9 мая.
Военный мемориал перед зданием парламента Кутаиси незадолго до его открытия 9 мая.

Саакашвили, который сейчас живет в Украине, говорит, что, по его мнению, парламент Грузии «вернется» под стеклянный купол в Кутаиси.

Никаких указаний на то, что это произойдет в ближайшее время, нет. Но одна вещь, которая вернулась сюда, — это всадник с мечом, который был главной фигурой памятника советской эпохи, снесенного в 2009 году. После 12 лет пребывания на складе всадник был размещен на недавно построенном постаменте напротив неиспользуемого здания парламента. Памятник открыли 9 мая.

Оригинал материала на сайте RFE/RL

Перевод казахской службы Радио Свобода - Радио Азаттык

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