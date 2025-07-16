Георгий Гахария: даже если в тюрьме окажусь, буду бороться из тюрьмы

Лидер партии «Гахария – за Грузию» поговорил с журналисткой издания Euroscope Тамар Нуцубидзе о своем возвращении в Грузию. «Конечно, я намерен вернуться», заявил Георгий Гахария, которого представители грузинских властей, после его отъезда из страны, обвиняли в попытке сбежать от правосудия. В данный момент оппозиционер находится в Брюсселе, где, по его словам, «присутствие наиболее эффективно».

«Пока у меня запланированы ещё визиты отсюда в США, затем в Великобританию. Конечно же, я вернусь. Если честно, сейчас трудно сказать точно, какие ещё границы может перейти безрассудство нынешней власти. Их неразумность просто невозможно измерить. Я каждый день предпринимаю политические шаги… За последние две недели у меня были дни куда важнее, чем сегодняшний. Мы все должны делать своё дело и бороться там, где мы эффективнее. Если я эффективен здесь – буду бороться здесь, если там – буду бороться там. Даже если в тюрьме окажусь, буду бороться из тюрьмы». – заявил Гахария.

Грузинский оппозиционер также прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС, прозвучавшее 15 июля в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Кая Каллас отметила, что атака правящей партии «Грузинская мечта» на демократию становится всё более агрессивной, и предупредила: за откат демократии Грузия заплатит высокую цену.

«Посыл очень прост: если Европейский союз не может достичь консенсуса о том, как ввести индивидуальные санкции в отношении лиц, виновных в демократическом регрессе Грузии и смене ориентации, это не означает, что граждане Грузии должны быть наказаны. «Мечта» фактически прячется за спинами граждан Грузии и пытается, чтобы разные государства не налагали на них личные финансовые санкции. Всё станет ясно вскоре, когда будут обнародованы окончательные решения этого Совета», — сказал Георгий Гахария.

Напомним, отвечая на вопрос о письме, направленном в Тбилиси, Каллас напомнила, что безвизовый режим между ЕС и Грузией действует с 2017 года и представляет собой значительную привилегию. В рамках седьмого отчёта по механизму приостановки визовой либерализации были направлены рекомендации, выполнение которых ожидается от грузинских властей до конца августа.

Против Гахария официально не выдвинуты обвинения, однако «Грузинская мечта» обвиняет его в жестком разгоне митинга в 2019 году и потере территорий после установки полицейского поста в селе Чорчана.