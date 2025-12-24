Георгий Канделаки освобожден под залог

Бизнесмен, известный в прошлом боксёр Георгий Канделаки, обвиняемый в производстве фальсифицированных алкогольных напитков известных марок и хранении безакцизных сигарет, был освобожден из предварительного заключения. Об этом грузинским СМИ сообщил его адвокат Гаги Мосиашвили. По словам правозащитника, вместо заключения под стражу в виде меры пресечения Георгию Канделаки был назначен залог в размере 200 000 лари.

Напомним, Следственная служба Министерства финансов изъяла 75 137 безакцизных бутылок алкогольных напитков и 318 000 пачек сигарет, в связи с чем были задержаны 7 человек, включая Георгия Канделаки. Им предъявлены обвинения по статьям 200 Уголовного кодекса (выпуск и хранение подлежащих маркировке акцизных товаров без акцизной марки в особо крупном размере, совершённые организованной группой), а также по статье 196 (производство в крупном размере товаров, незаконно маркированных чужим товарным знаком и зарегистрированным фирменным наименованием).

Указанные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

По версии следствия, обвиняемые с 2022 года с целью незаконного получения финансовой выгоды создали организованную преступную группу. На арендованном земельном участке в городе Гори они оборудовали инфраструктуру и технически оснастили её. Здесь они систематически осуществляли производство и хранение алкогольных напитков – виски и водки, подлежащих обязательной акцизной маркировке, без акцизных марок, с целью их последующей реализации.

Сам Канделаки говорил, что «не имеет отношения ко всему этому».