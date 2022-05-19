Герхарда Шредера, критикуемого за связи с РФ, лишат офиса в бундестаге

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, которого критикуют за его связи с Россией, должен будет отказаться от своего офиса в бундестаге. Кроме того, в четверг в Европарламенте прозвучал призыв ввести против политика санкции.

Как рассказали агентству DPA источники в политических кругах, решение о том, что Шрёдер должен оставить кабинет в бундестаге, принял парламентский комитет по бюджету. При этом 78-летний экс-канцлер продолжит получать пенсию и пользоваться личной охраной, которые предусмотрены для экс-глав правительства.

После начала российского вторжения в Украину ставший объектом резкой критики за политические и бизнес-контакты с Москвой Герхард Шрёдер возглавлял правительство ФРГ с 1998-го по 2005-й годы. Впоследствии он начал работать в компании по строительству трубопровода «Северный поток» и в российском газовом концерне «Газпром».

В решении комитета бундестага прямо не упоминаются связи Герхарда Шрёдера с российскими компаниями или президентом России Владимиром Путиным. По словам собеседников DPA, это объясняется возможными юридическими затруднениями.

В одобренной в четверг, 19 мая, резолюции Европарламента указывается, что европейские санкции за вторжение России на украинскую территорию должны быть распространены «на европейских членов руководства крупных российских компаний и политиков, продолжающих получать российские деньги». В качестве примера политиков, покинувших российские компании, европейские депутаты привели бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя и бывшего французского премьера Франсуа Фийона. Европарламент призвал и других высокопоставленных лиц, включая Шрёдера и экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, входящую в совет директоров «Роснефти», отказаться от постов в российских бизнес-структурах.

«Остаёмся солидарными с украинским народом и признаём, что продолжающаяся непосредственно у европейских границ война имеет серьёзные социальные и экономические последствия для Европы. Полностью осознаём, что у демократии и свободы не может быть никаких денежных эквивалентов и социального комфорта. Вновь самым решительным образом осуждаем эту незаконную, неспровоцированную и необоснованную военную агрессию и вторжение в Украину», - подчёркивается в резолюции Европарламента.

Депутаты призвали Совет Европейского союза расширить перечень лиц, против которых Брюссель вводит персональные санкции, против олигархов, взяв в расчёт список из 6 тысяч фамилий, представленный ранее соратниками российского оппозиционера Алексея Навального. Также европейские депутаты просят ужесточить ограничения в отношении связанных с Россией СМИ, которые действуют на территории ЕС. Отмечается, что особенно это относится к «аффилированному с ГРУ РФ информагентству «Инфорос».

Резолюции Европарламента носят в основном символический характер, поскольку одобрение санкций входит в круг полномочий Совета ЕС