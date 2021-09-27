Выборы в Германии: на первом месте - социал-демократы

На выборах в Бундестаг - нижнюю палату парламента Германии - подсчитаны все голоса. Больше всего мест в Бундестаге, согласно предварительным данным, будет у социал-демократов (СДПГ ) - 206 из 735. Социал-демократы набрали более 25 процентов голосов и существенно увеличили своё представительство.

На втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза. У него 196 мест и более 24 процентов голосов по партийным спискам. Это самый низкий результат в истории.

Обе эти партии формируют нынешнее правительство Германии. По итогам выборов очевидно, что новое правительство тоже будет коалиционным, однако сохранение так называемой "большой коалиции" аналитики называют маловероятным. Среди возможных коалиций аналитики называют "Светофор" (СДПГ-Зелёные-Свободные демократы) и "Ямайку" (ХДС/ХСС-Зелёные-Свободные демократы). Шансы лидера СДПГ Олафа Шольца на пост канцлера выглядят более предпочтительными.

Всего в Бундестаге будут представлены, как и сейчас, 6 партий. Выросло представительство "Зелёных" (14,8 процентов голосов и 118 мест) и Свободных демократов (более 11 процентов и 92 места), упало - "Альтернативы для Германии" (10 процентов и 83 места) и "Левых" (4,9 процентов и 39 мест - несмотря на непреодоление 5-процентного барьера, партия всё же прошла в парламент за счёт победы в одномандатных округах).

Результаты подсчёта голосов в целом соответствуют опубликованным ранее данным экзитполов общественных телерадиокомпаний страны.

Избирательные участки закрылись в 19 часов по московскому времени. Около половины избирателей в этом году могли проголосовать по почте – почтовое голосование было открыто ещё в середине августа.

По итогам выборов 2021 года впервые за 16 лет правительство будет сформировано без действующего канцлера, Ангелы Меркель. 67-летний политик ещё в 2018 году анонсировала завершение карьеры. Она не пришла на избирательный участок и проголосовала по почте. В своей должности она останется до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство — создание правящей коалиции может затянуться на месяцы.