Германия может выдать России сбежавших от войны дочь и внука Шамиля Басаева

Власти Германии могут депортировать дочь и старшего внука чеченского полевого командира Шамиля Басаева, уехавших из России, чтобы избежать принудительной отправки на войну в Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники сайту Кавказ.Реалии сообщил чеченский правозащитник и активист Абубакар Янгулбаев.

Сейчас Хава Абдулмежидова и ее сын находятся в лагере для беженцев. Власти рассматривают заявку о предоставлении международной защиты, но, учитывая депортацию из Германии в Россию в прошлом, им с высокой долей вероятности могут отказать.

Семья дочери Басаева в 2013 году уже пыталась получить международную защиту в Германии, но получила отказ и в 2018 году была депортирована в Россию, где вернулась в Чечню. С началом мобилизации ее старшего сына вынудили подписать повестку, угрожая в случае отказа направить его мать «чистить картошку и обслуживать российских солдат в Украину», рассказал правозащитник. Чтобы избежать отправки на войну, семья через Турцию и Хорватию прибыла в Германию.

«Из отправки на фронт внука Шамиля Басаева власти Чечни хотели сделать представление, это громкий инфоповод. Он отказывался, тогда стали угрожать принуждением его матери. Пока оформлялись документы они покинули республику», – пояснил Янгулбаев.

Он уточнил, что причиной для депортации может стать то, что по международным соглашениям семья должна была запросить убежище в первой стране въезда в Евросоюз – Хорватии.

Сайт Кавказ.Реалии писал, что в начале ноября в Хорватии были задержаны несколько десятков уроженцев Чечни – они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище. Суд страны отказал ряду чеченских беженцев в предоставлении международной защиты.