Германия объявила о военной помощи Украине на сумму около 1 млрд евро

Министерство обороны Германии объявило о новом, «зимнем» пакете военной помощи Украине на общую сумму около 1 миллиарда евро.

В него, в частности, войдут средства противовоздушной обороны, включая системы «Пэтриот» и IRIS-T, десять танков «Леопард 1A5», три зенитные самоходные установки «Гепард», пятнадцать бронированных автомобилей.

Точные сроки поставок не называются. Глава Минобороны Германии Борис Писториус, комментируя решение о выделении помощи, заявил, что она прибудет в Украину «в следующие несколько недель».

Германия объявила о новом пакете накануне 16-й встречи союзников Украины в формате «Рамштайн», которая состоится в Брюсселе в среду, 11 октября.

Во вторник провоенные телеграм-каналы, как российские, так и украинские, сообщили о переходе армии России «к активным наступательным действиям по всему восточному фронту», в частности в районе Авдеевки под Донецком.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш написал о «массированных обстрелах из танков, ствольной артиллерии и градов». В сводке украинского Генштаба говорится, что украинские военные отбили атаки.