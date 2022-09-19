Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000

Судьба Грузии сейчас решается в Украине, считает бывший министр внутренних дел, экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили. По его словам, «изоляция путинской России неизбежна, и это рано или поздно приведёт к положительным результатам».



Мерабишвили провёл в заключении 6 лет и 9 месяцев и вышел на свободу в феврале 2020 года. С тех пор он редко появляется на публике. В сентябре текущего года Мерабишвили принял участие в прошедшем в Вильнюсе «Конгрессе свободной России» и дал интервью литовскому порталу Delfi.

Мерабишвили говорит, что после начала российского вторжения отправился в Украину и провел там три месяца, помогая «бывшим сотрудникам, которые хотели воевать». Он рассказал, что и сейчас большую часть времени находится в Украине, работая «по гуманитарной помощи, координации и другим вопросам».

Мерабишвили в интервью заявил: ему «очень стыдно», что Грузия не занимает по Украине «такую позицию, которую должна занять».

«Она не то чтобы проукраинскую позицию не занимает, она даже нейтральную позицию не занимает. В большинстве случаев политическое руководство Грузии больше ориентируется на Россию, чем на Украину. Это недальновидность грузинского политического руководства, потому что будущее за Украиной и Западом. Путин уже прошлый день, это уже исторически прошедшее, только нужно какое-то время. Мне очень жаль, что сейчас Грузия в такой плохой ситуации, как внутри, так и в международном отношении, и мне очень жаль, что мы отложили нашу полную интеграцию ЕС на несколько лет, потому что этот отказ дорого обойдётся нашему населению», – добавил он.



Политик также уверен, что грузинские власти могли бы активнее заняться урегулированием территориальных конфликтов.

«Символично, что Грузия требует вывода российских войск из Южной Осетии и Абхазии, а эти войска де-факто выведены и сейчас воюют в Украине. Там практически нет ни одного солдата. И если бы Грузия занимала сейчас нормальную политическую позицию, то облегчена была бы интеграция Абхазии в единое грузинское государство, потому что ситуация там очень изменилась. Но, к сожалению, грузинское правительство ничего не делает для интеграции этих территорий и ничего не делает для интеграции Грузии в ЕС. Потому что самый легкий путь, это именно интеграция в Европейское сообщество. Если Грузия станет членом ЕС, что вопрос Абхазии и Цхинвали будет решен в течение нескольких месяцев, максимум – года. Потому что ориентация Абхазии и Южной Осетии на Россию была основана на экономических причинах. Пока Россия была богаче Грузии, тогда сепаратистски настроенные граждане смотрели на Россию», – говорит он.