Германия поможет Украине врачами и медицинской техникой

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу вызвало посла России в этой стране Владимира Липаева, чтобы, как сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, «осудить недавнее выступление президента Путина».

Встретившийся с российским послом чиновник указал, что недавние слова российского президента, в том числе об эстонском городе Нарва, «достойны сожаления», особенно на фоне российского вторжения в Украину. «Вместо того, чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории. Такой подход обречен на провал и, в конце концов, может быть опасен для самой России» - говорится в сообщении МИД Эстонии.

Внимание министерства привлекли высказывания Владимира Путина о политике российского императора Петра I. На встрече с молодыми предпринимателями в четверг заявил, что Петр I в годы Северной войны со Швецией «возвращал» территории, а не «отторгал» их от Швеции. По его словам, на месте, где был основан Санкт-Петербург «испокон веков наряду с финно-угорским населением жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы» - сказал Путин, добавив, что Петр I «возвращал и укреплял» территории. «Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять» - сказал он также, не упомянув о конкретных территориях, которые он имеет в виду.