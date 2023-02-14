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Германия призвала Турцию и Венгрию не затягивать расширение НАТО
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию не блокировать ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Бербок сделала это заявление в понедельник на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, сообщило агентство Reuters.
Министр иностранных дел ФРГ подчеркнула, что ожидает от всех стран НАТО незамедлительной ратификации заявок. Бербок считает, что Североатлантический союз станет еще сильнее в результате вхождения в него Швеции и Финляндии, отмечает «Голос Америки».
В феврале Турция поддержала заявку Финляндии, потребовав, однако, от властей Швеции, чтобы они заняла более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта организация запрещена в Турции и объявлена террористической организацией. В Анкаре также настаивают, чтобы Швеция осудила группировку, которую правительство Реджепа Эрдогана считает причастной к попытке госпереворота в 2016 году.
Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Заявки обеих стран ратифицированы всеми государствами НАТО, кроме Турции и Венгрии. Для приема новых членов НАТО требуется одобрение всех 30 стран-членов Североатлантического союза.
Другие новости дня
Баскетболист Гога Битадзе перешел в «Орландо Мэджик»
Американский баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» подписал контракт с 23-летним грузинским центровым Гогой Битадзе. Об этом сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации.
В составе «Орландо Мэджик» грузинский баскетболист будет выступать под номером 35.
С 2019 года Битадзе играл в составе клуба «Индиана Пэйсерс», проведя 170 матчей в NBA, набирая в среднем 4,8 очка и 2,8 подбора за 11.5 минут.
Битадзе начал карьеру в Грузии, после чего выступал за клубы в Сербии и Черногории. Играл в составе сборной Грузии на Евробаскете-2022 в Тбилиси.
CША пока не идентифицировали объекты, сбитые над США и Канадой
Соединенных Штаты пока не смогли идентифицировать три летающих объекта, сбитых американскими самолетами в пятницу, субботу и воскресенье над Аляской, Канадой и Мичиганом. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции представитель Совета по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
По словам Кирби, эти объекты были гораздо меньшего размера, чем китайский аэростат, сбитый 4 февраля около побережья Южной Каролины, они передвигались в воздушных потоках, не имея возможности самостоятельно менять направление движения, они не посылали никаких электронных сигналов. По описанию пилотов, один из сбитых объектов был цилиндрической формы, другой - восьмигранной, третий был размером с маленький автомобиль. Представитель Белого дома отказался строить предположения относительно их происхождения и цели, но отверг идею о их внеземном происхождении.
Американские официальные лица говорят, что беспрецедентное решение об уничтожении трех неопознанных летающих объектов было принято президентом Байденом из-за того, что они дрейфовали сравнительно невысоко над Землей и представляли опасность для полетов гражданских самолетов. Они были обнаружены благодаря увеличению чувствительности радаров, входящих в систему противовоздушной обороны Северной Америки. Перенастройка радаров была осуществлена после инцидента с уничтожением китайского аэростата. Поиски обломков сбитых летающих объектов сопряжены с большими проблемами, связанными с погодными условиями и плохой доступностью территорий, над которыми они были сбиты. Один из был сбит над озером Гурон. То, что осталось от него, скорее всего, покоится на большой глубине.
США объяснили отсутствием запасов отказ Киеву в поставках ATACMS — Politico
Администрация президента США Джо Байдена не готова предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS из-за отсутствия излишек такого оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Журналисты издания поговорили с четырьмя людьми, знакомыми с ходом переговоров Украины и США относительно поставок оружия. По их словам, в Вашингтоне считают, что передача Киеву ракет ATACMS приведет к истощению американских арсеналов и снизит готовность США к возможным конфликтам в будущем.
В то же время источники издания отмечают, что Киев может попросить США одобрить покупку ATACMS у других стран, используя американскую финансовую помощь. В числе государств, имеющих эти ракеты на вооружении, Politico называет Польшу, Южную Корею, Румынию, Грецию, Турцию, Катар и Бахрейн.
Украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой о поставках ракет ATACMS, которыми можно стрелять из установок HIMARS, которые Украина уже получила. Однако Вашингтон отказывал, опасаясь, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны и втянуть США в конфликт.
Украина не раз говорила, что в обмен на поставку таких ракет готова отказаться от их применения по целям на территории России – не уточняя, включены ли в их число цели на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.
По данным источников The Financial Times, во вторник в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн», посвященной военной помощи украинской армии, главное внимание будет уделено поставкам Украине боеприпасов и систем ПВО на фоне активизировавшегося наступления российской армии.
Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украина расходует больше боеприпасов, чем производится странами блока, а Россия использует в ходе своего наступления в четыре раза больше.
По словам Столтенберга, страны НАТО должны увеличивать запасы вооружений - не только для помощи Украине, но и для пополнения собственных складов.
«Эта война превратилась в артиллерийскую дуэль, в которой обе стороны используют огромные объемы артиллерийских снарядов, — сказал FT американский чиновник. — Международное сообщество будет и дальше снабжать Украину артиллерией, которая ей необходима для самозащиты», — добавил он.
- ATACMS — управляемые ракеты большой дальности. Они могут поражать цели на расстоянии до 310 километров с точностью до 1 метра. Politico сообщает что за последние 20 лет компания Lockheed Martin произвела около 4 тысяч таких ракет. Некоторые из них продали союзникам, а около 600 были использованы во время войн в Ираке и Персидском заливе.
Байден представил кандидатуру нового посла США в Грузии
Президент США Джо Байден представил кандидатуру Робин Данниган на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Грузии, сообщил Белый дом.
Данниган заменит Келли Дегнан, занимавшую пост посла США в Грузии с 2020 года.
Робин Данниган в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.
До этого она работала послом США по особым поручениям, временным поверенным в делах и заместителем главы миссии в Австрии. В разные годы была заместителем помощника секретаря в Бюро энергетических ресурсов, работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.
Уроженка Калифорнии. Училась в Национальном военном колледже, Джорджтаунском университете и Калифорнийском университете. Является лауреатом многочисленных наград Госдепа. Владеет испанским и немецким языками, пишет агентство «Новости-Грузия».
The Insider: у вдов погибших на фронте отобрали подаренные им шубы
Несколько участниц видеоролика, на котором вдовам солдат, воевавших в Донбассе, дарят шубы, не имеют никакого отношения к погибшим на фронте, а кроме того, подарки сразу после съемок забрали себе организаторы благотворительной акции, пишет The Insider со ссылкой на женщин, снявшихся в видео. Издание подчеркивает, что все они согласились разговаривать с журналистами только при соблюдении анонимности.
Одна из женщин рассказала, что для съемок, помимо реальных вдов, была нанята массовка, в которую входила и она сама. Со слов собеседницы The Insider, ее просто попросили попозировать перед камерой, пообещав взамен шубу. Другая участница акции сообщила, что позже ей звонили из салона, который предоставил шубы, и извинялись за инцидент.
По данным The Insider, руководили съемками соратник бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина Евгений Скрипник, жена Стрелкова Мирослава Регинская, а также некая Ольга Васильева.
- 8 февраля в нескольких российских патриотических пабликах, в том числе в телеграм-каналах Игоря Стрелкова и Евгения Скрипника, появилось видео, на котором вдовам погибших солдат, воевавших против Украины на стороне так называемой Донецкой народной республики, дарят шубы. На кадрах женщины, стоя на улице и держа перед собой меховые изделия в руках, хором благодарят за заботу, одна из них от лица всех вдов говорит, что они даже не думали, «что будет такая возможность» (получить шубы. – Прим. РС) За кадром снимающий видеоролик отвечает, что подарки были переданы «русским активом Москвы», который «все девять лет не забывает о семьях погибших». «В такие моменты ощущается, что мы одна семья», - резюмирует автор видео.
Ранее в оккупированном российскими войсками городе Макеевка Донецкой области Украины вдовам погибших мобилизованных вручили подарочные наборы: крупу, тушенку, моющие средства и средства личной гигиены. Наборы были упакованы в черные мусорные пакеты. Организаторами благотворительной акции стали представители «Союза женщин России» и общественной палаты «ДНР».
Президент Франции наградил экс-омбудсмена Грузии орденом «За заслуги»
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил бывшего омбудсмена Грузии Нино Ломджария национальным орденом «За заслуги».
Согласно заявлению посольства Франции, орден передается за важную роль, которую Ломджария сыграла как руководитель одного из столпов грузинской демократии.
«Сегодня посол Франции в Грузии госпожа Шераз Гасри встретилась с бывшим народным защитником Грузии госпожой Нино Ломджария, чтобы сообщить ей, что президент Франции господин Макрон наградил ее Национальным орденом «За заслуги». Награда будет вручена г-же Ломджария за важную роль, которую она исполняла в качестве главы ведомства, являющегося одним из столпов грузинской демократии. Мы искренне ее поздравляем», - говорится в заявлении посольства Франции в Тбилиси, пишет SOVA.
- Срок полномочий Нино Ломджария истек в декабре 2022 года.
Би-би-си: в Украине погибли уже более тысячи мобилизованных
Би-би-си и проект «Медиазона» смогли установить имена более тысячи мобилизованных, погибших в Украине. С начала мобилизации в России прошло всего четыре месяца. Первые отряды мобилизованных отправлялись на передовую через 3-7 дней, выделенных на подготовку. Многих готовили по одной боевой специальности, а на фронте требовали служить по другой, преимущественно в пехоте, отмечается публикации.
Имена 1082 погибших мобилизованных установлены по открытым источникам: сообщениям властей и местных СМИ, а также записям их родственников в соцсетях и данным с кладбищ. Расследователи подчеркивают, что реальное число жертв может быть выше.
По сообщению Би-би-си, 40 процентов всех мобилизованных, чью смерть удалось подтвердить, погибли после 1 января этого года. Среди них 109 военных, погибших в новогоднюю ночь в результате обстрела в Макеевке Донецкой области. Это на 20 человек больше, чем признало Минобороны.
49 мобилизованных умерли на сборных пунктах и в воинских частях, не успев доехать до зоны боевых действий.
В целом, по данным, собранным Би-би-си и «Медиазоной», на 12 февраля в результате боевых действий в Украине погибли 14093 российских военных. Авторы проекта отмечают, что с момента публикации предыдущей сводки 27 января в список добавилось 1555 погибших - это самый большой прирост за все время войны.
«Медиазона» публикует подробные сводки со статистикой по родам войск, регионам, откуда были призваны убитые, и другие подробности.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Минск
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Минск, где встретился с белорусским министром иностранных дел Сергеем Алейником.
По данным СМИ, на встрече Сийярто обратился к белорусским властям с просьбой сделать все возможное для прекращения войны России с Украиной и установления мира.
Венгерский министр стал первым за долгое время высокопоставленным представителем страны Евросоюза, посетившим Минск. Большинство стран ЕС не признают легитимным режим Адександра Лукашенко. Республику Беларусь также критикуют за поддержку России в войне с Украиной.
Перед началом переговоров Сийятро признал, что ожидает критики в свой адрес. «Очевидно, что многие будут нападать на меня из-за визита, но наша позиция ясна: каналы связи необходимо держать открытыми», - заявил глава МИД Венгрии.
Собеседники Белорусской службы Радио Свобода полагают, что Сийярто на самом деле во время встречи с главой белорусского МИД хотел выяснить возможности Минска для снижения напряженности между Россией и Украиной.
В свою очередь Сергей Алейник подчеркнул, что белорусская стороны вновь готова предоставить площадку для переговоров представителям Москвы и Киева.
В последний раз Минск посещал Виктор Орбан – 5 июня 2020 года, до президентских выборов и волны массовых репрессий. После этого представители стран ЕС на уровне премьер-министров или министров иностранных дел страну не посещали.
15 февраля послы ЕС обсудят 10-й пакет санкций против России. Будут ли в нем предусмотрены ограничения в отношении Минска, пока неизвестно.
Из Армении в Карабах переправлено 20 человек, в обратном направлении – 23 человека
При посредничестве и в сопровождении Международного комитета Красного Креста из Армении в Нагорный Карабах были переправлены 20 человек, в обратном направлении – 23 человека, сообщает Радио Азатутюн.
По данным Информационного штаба Карабаха, они переехали в Армению, чтобы воссоединиться со своими семьями.
Единственная дорога, соединяющая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, перекрыта уже 64 дня. Она была закрыта 12 декабря прошлого года группой азербайджанцев, называющих себя экоактивистами. Блокада Лачинского коридора также сопровождается периодическими перебоями с подачей газа и электричества из Армении в Карабах на подконтрольной Азербайджану территории.
Папа Римский: Грузины заслуживают более широких возможностей
Папа Римский принял делегацию Университета Сулхан-Саба Орбелиани и призвал «использовать образование и веру для борьбы с тьмой, равнодушием и ненавистью». Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на «Ватиканские новости».
Как отмечается в пресс-релизе, Папа Франциск в своем обращении к членам делегации из Грузии, прибывшим в Ватикан, акцентировал внимание на важности образования для молодежи.
«Образование помогает молодому поколению расти и пускать самые плодотворные корни», - заявил Франциск.
Понтифик также рассказал о Грузии и сказал, что это молодое государство с древней историей. В своем выступлении Франциск также обратил внимание на грузинское слово «образование», которое, по словам понтифика, происходит от слова «светлый». По словам Папы, образование может изменить все, как свет может осветить все в темной комнате.
«История Грузии также полна примеров перехода от тьмы к свету, когда стране удавалось быть на свету в трудные времена, связанные с иноземными захватчиками, грузинскому народу удавалось противостоять этим трудностям, и в этом заслуга культура и вера. Грузины, начиная с молодежи, заслуживают более широких возможностей. В то же время типичный грузинский гуманизм с его неповторимой красотой заслуживает того, чтобы его оценили и в других местах, а грузинское искусство, музыка и другие формы самовыражения еще более обогатятся в результате уважительного взаимодействия с другими культурами. В качестве примера я буду использовать и здесь свет, который существует не для того, чтобы появляться сам по себе, а для того, чтобы освещать пространство вокруг себя и за его пределами. То же самое и с культурой, которая открывает новые горизонты и расширяет границы», - заявил Папа Римский.
На пляже в Батуми сдетонировала морская мина
На пляже в Батуми сдетонировала морская мина. Об этом сообщил блогер Николай Левшиц.
По его словам, очевидцы заметили мину незадолго до взрыва. На видео попал и сам момент взрыва.
В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники грузинских правоохранительных органов.
В МВД Грузии пока официально не говорят о версии произошедшего. В ведомстве сообщили, что возбудили дело по статье 229 Уголовного кодекса Грузии (взрыв).
Отметим, что украинские СМИ периодически сообщают о взрывах морских мин на черноморском побережье страны.
В январе представитель военно-морских сил Болгарии заявил, что дрейфующая морская мина, которая находилась недалеко от побережья страны, была уничтожена водолазами.
В ВМС Турции недавно также заявили, что продолжают борьбу с минной угрозой в Чёрном море.
Гаглоев поручил организовать сбор помощи пострадавшим в Сирии и Турции
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев поручил проработать вопросы сбора и оказания гуманитарной помощи Сирии и Турции, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения. Об этом агентству «Рес» сообщила пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова.
«По поступающей информации, в Сирии и Турции завершились поисково-спасательные работы, в обеих странах приступили к решению гуманитарных вопросов. Народ Южной Осетии ощутил на себе последствия землетрясения в 90-х годах и прекрасно понимает, насколько в такие моменты необходима помощь и поддержка со стороны. Сегодня глава государства поручил соответствующим организациям заняться вопросами сбора и доставки гуманитарного груза из Южной Осетии в Сирию и Турцию. Подробнее об указанной миссии мы сообщим позднее», – сказала она.
По словам Босиковой, пункт сбора гуманитарной помощи уже открыт и находится в здании Комитета по молодежной политике, спорту и туризму.
Ранее Алан Гаглоев посетил посольство Сирии в России и выразил соболезнования сирийскому народу в связи с разрушительным землетрясением и его последствиями.
- Спустя неделю после землетрясения в Турции и Сирии число погибших превысило 37 тысяч человек. В Турции, по официальным данным, погибли более 30 тысяч, в соседней Сирии известно о гибели примерно 6 тысяч человек. Число жертв растёт, по оценкам ООН, оно может превысить 50 тысяч.
- Спасатели продолжают находить живых под завалами, но сообщений об этом всё меньше. В понедельник сообщалось, в частности, о спасении в Турции трёх женщин из одной семьи, а также четырехлетнего ребёнка. Они провели под завалами больше 170 часов.
Путин всё чаще ездит на бронированном спецпоезде – «Досье»
Президент России Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолётах, а на поезде. Для своих поездок он использует бронированный спецсостав, – утверждается в расследовании центра «Досье».
Как говорится в расследовании, спецпоезд построили ещё в 2015 году, однако регулярно Путин начал им пользоваться во второй половине 2021 года - именно тогда российская армия начала подготовку к вторжению в Украину. «Досье» ссылается на не названного по имени знакомого Путина и источник, близкий к Администрации президента.
«Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — цитирует «Досье» своего собеседника. Утверждается, что состав используется в том числе по соображениям секретности, поскольку передвижение президентского самолёта можно отследить при помощи онлайн-сервисов, а для поездов такого сервиса нет.
Фото поезда снаружи никогда не публиковалось, как и фото Путина в поезде. Спецпоезд главы государства визуально почти не отличим от других составов РЖД, однако у него всё же есть ряд характерных особенностей. В расследовании «Досье» публикуются фотографии состава, которым предположительно может пользоваться президент. На вагонах изображена эмблема компании «Гранд Сервис Экспресс». Эта фирма, как утверждается, связана с другом Путина — Юрием Ковальчуком.
Среди особенностей поезда то, что президентские вагоны бронированы, а расписание поездов «корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок». В спецпоезд обязательно входят вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи, – говорится в расследовании. От обычных поездов спецсостав можно отличить по антеннам спецсвязи. Также, как утверждается, его тянут сразу три локомотива.
Специальным бронированным поездом в своих поездках в Китай и Россию пользовался руководитель КНДР Ким Чен Ын.
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тысяч человек
Спустя неделю после землетрясения в Турции и Сирии число погибших превысило 37 тысяч человек. В Турции, по официальным данным, погибли более 30 тысяч, в соседней Сирии известно о гибели примерно 6 тысяч человек. Число жертв растёт, по оценкам ООН, оно может превысить 50 тысяч.
Спасатели продолжают находить живых под завалами, но сообщений об этом всё меньше. В понедельник сообщалось, в частности, о спасении в Турции трёх женщин из одной семьи, а также четырехлетнего ребёнка. Они провели под завалами больше 170 часов.
Профессор мексиканского университета, изучавший смерти в разрушенных при землетрясении зданиях, Эдуардо Рейносо рассказал, что шансы на выживание под обломками «резко падают через пять дней и близки к нулю через девять дней, хотя были и исключения».
Ситуацию усугубляют низкие температуры и неправильная конструкция зданий, из-за которой дома развалились на мелкие куски, почти не оставив пространства для выживания. В Турции в качестве вероятных ответственных за строительство таких зданий под следствием находится как минимум 131 человек.
По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже шестую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, более миллиона лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 26 миллионов человек.
Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.
Секретарь ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе посещения Алеппо в Сирии сказал, что этап спасения «подходит к концу» – теперь необходимо срочно обеспечить людей жильём, питанием, школьным образованием и психосоциальной помощью.
На север Сирии, где остаётся последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, первая колонна с гуманитарной помощью добралась только на четвёртые сутки после землетрясения. Сейчас для гуманитарных грузов ООН открыт только один пропускной пункт на границе Турции и Сирии. В ООН надеются открыть ещё два.
Министерство здравоохранения Турции сообщило, что в пострадавшие районы отправлены вакцины от бешенства и столбняка, там начали работать передвижные аптеки. Жители и гуманитарные работники из нескольких турецких городов сообщают о случаях мародёрства.
Гарибашвили рассказал о двузначном росте ВВП Грузии на саммите в Дубае
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае он принял участие во Всемирном саммите правительств (World Government summit) и провел ряд встреч, пишет издание Civil.ge.
Выступая на саммите, Гарибашвили заявил, что правительство Грузии привержено идее свободной рыночной экономики и демократических институтов. На фоне «тяжелой геополитической ситуации в регионе и сокращения глобальных экономических возможностей» Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на двузначном экономическом росте Грузии в прошлом году и заявил, что, по данным Международного валютного фонда, в 2023–2027 гг. у Грузии будет самый высокий рост среди стран региона и Европы.
Он указал на 100-процентный рост прямых иностранных инвестиций за тот же период и подчеркнул, что цель правительства Грузии – превратить страну в «настоящий региональный хаб со многими измерениями», над чем оно активно работает с ведущими мировыми компаниями и самыми «светлыми умами». Премьер-министр также сказал, что за последнее десятилетие правительство сделало страну одним из лучших мест для ведения бизнеса в мире и что Грузия предлагает международным фирмам конкурентную среду для расширения бизнеса в более обширном регионе, что сократит их операционные расходы.
По словам премьер-министра, чтобы поддержать позицию Грузии как регионального центра торговли и логистики, правительство вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры. В этом контексте он назвал следующие проекты: развитие Черноморского подводного электрокабеля, нефтетранспортный коридор Европа-Азия, Черноморский проект сжиженного газа, модернизация железной дороги, строительство автомагистрали Восток-Запад, и развитие глубоководного порта Анаклия.
Кроме того, по словам премьер-министра, правительство Грузии поддерживает прозрачность и открытость своей работы, устанавливает высокие стандарты в сферах управления, борьбы с коррупцией и безопасности.
«Учитывая весь достигнутый нами прогресс, Грузия сегодня больше, чем когда-либо, стремится стать членом ЕС и НАТО. Как вы знаете, Грузия подала заявку на вступление в ЕС, как конкретный ответ на многолетний выбор грузинского народа», — сказал премьер-министр, добавив, что «мы полны решимости добиться быстрого прогресса на пути к присоединению ЕС, и статус кандидата — наш следующий ближайший шаг».
По сообщению администрации правительства Грузии, в рамках визита в Дубай Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, с главой Регионального правительства Иракского Курдистана, премьер-министром Масруром Барзани и с исполнительным председателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.
РФ нацелена развивать союзнические отношения с Абхазией и ЮО – Захарова
Россия нацелена на продолжение всестороннего развития союзнических отношений с самопровозглашенными республиками – Южной Осетией и Абхазией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Признав 15 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств. Большая часть населения Абхазии и Южной Осетии имеет российское гражданство и поддерживает курс на углубление союзничества с Россией», – говорится в ответе Захаровой на запрос СМИ, опубликованном на сайте дипломатического ведомства РФ.
Захарова говорит, что «наглядным примером подлинно союзнического характера отношений» стала поддержка Абхазией и Южной Осетией т.н. «специальной военной операции» и вступления т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
«Придаем особое значение обеспечению безопасности Абхазии и Южной Осетии. На их территории функционируют российские военные базы, осуществляется совместная охрана госграниц в целях недопущения возможных провокаций извне, что актуально в новых геополитических реалиях. Добиваемся от Грузии обязывающих договоренностей о неприменении силы против этих стран. Видим в этом залог стабильности в регионе», – сказано в заявлении.
Захарова заявила о также росте взаимного товарооборота, осуществлении инвестиционных программ, направленных на создание новых предприятий и рабочих мест, улучшение условий жизни и качества социального обслуживания.
Санду рассказала о российском плане дестабилизации Молдовы
Россия хочет сменить власть в Республике Молдова и привести к власти в Кишинёве своих ставленников, утверждает президент Молдовы Майя Санду. На брифинге в Кишинёве в понедельник, как сообщает Молдавская служба Радио Свобода, она поделилась подробностями плана дестабилизации обстановки в стране, который, как утверждается, был разработан в России. На прошлой неделе украинские спецслужбы передали этот план своим молдавским коллегам.
По словам Санду, план предполагал, что под видом акций протеста оппозиционных сил сторонники России будут нападать на госучреждения и захватывать заложников. Утверждается, что к этим действиям могут быть привлечены «диверсанты с военной подготовкой, одетые в гражданскую одежду», в том числе и из-за рубежа – из России, Беларуси, Сербии и Черногории. Санду также выступила с утверждением, что России в достижении её целей могут помогать некоторые силы в Молодове, в том числе сторонники находящихся за границей оппозиционных политиков и бизнесменов Илана Шора и Влада Плахотнюка.
По мнению Санду, цели России – остановить евроинтеграцию страны и использовать Молдову в войне против Украины. Санду прямо связала массовые акции протеста, которые проходили прошлой осенью, с планами России, сказав, что они «не достигли своих целей благодаря оперативным действиям органов безопасности и общественного порядка».
На прошлой неделе в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица. Она тогда отметила, что на первый план в стране выходит проблема безопасности. Исполняющим обязанности премьера назначен Дорин Речан – бывший секретарь Совбеза.
В Москве пока не комментировали последние заявления Санду. Отношения между Москвой и Кишинёвом за последний год заметно ухудшились, в том числе в связи с тем, что власти Молдовы выступили в поддержку Украины. Комментируя утверждения Киева о том, что Россия может использовать для дестабилизации обстановки в Молдове отряды из Чечни, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости Россия может не только захватить Молдову, но и атаковать США.
Минкульт Грузии забрал пять картин из дворца Орбелиани
Сотрудники Генеральной инспекции министерства культуры Грузии вместе с работниками Дворца искусств сегодня прибыли в дворец Орбелиани – резиденцию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Они забрали картины, временно размещенные в президентском дворце, часть из которых повреждена.
Советник президента по вопросам культуры и науки Константин Нацвлишвили заявил, что речь идет о пяти работах художника Свимона Дадиани. По словам Нацвлишвили, потомки Дадиани при посредничестве президента Грузии передали около 30 работ Дворцу искусств, часть из них была выставлена во дворце Орбелиани.
Нацвлишвили подтверждает, что были выявлены «небольшие повреждения», однако не установлено, где это произошло. Работы, по его словам, были перевезены в Грузию из США и Франции, ранее выставлялись в двух различных залах.
На вопрос, может ли проверка быть связана с политикой, советник президента ответил: «Любой факт, который является атакой или попыткой атаки на институт президента, конечно, является политическим».
Отметим, что накануне Саломе Зурабишвили прокомментировала акцию в поддержку художника Сандро Сулаберидзе. На него завели уголовное дело после того, как в Национальной галерее Грузии он снял со стены свою картину и сделал надпись аэрозольной краской – «Искусство живо и независимо!»
«20 полицейских машин на заднем дворе Голубой галереи. Может ли художник представлять такую угрозу государству? Это напоминает нам немного другую эпоху, а современную Грузию действительно срамит», – написала Зурабишвили в соцсети.
- В июле 2022 года министр культуры Тея Цулукиани заявила, что Саломе Зурабишвили подставила Грузию несколько лет назад. По словам Цулукиани, Россия использовала заявления Зурабишвили против Грузии во время рассмотрения иска по августовской войне 2008 года в Европейском суде по правам человека.
Работники завода «Саирме» объявили забастовку
Работники завода Sairme Mineral Waters объявляют полномасштабную забастовку, сообщил глава Профсоюза Георгий Диасамидзе.
Требования — повышение зарплат на 30%, ежегодная индексация, обеспечение безопасных условий труда и оформление коллективного договора с персоналом.
Также работники обвиняют руководство компании в намерении довести предприятие до банкротства, из-за чего завод часто простаивает, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Целью преднамеренного разорения фабрики может быть то, чтобы ее по сговору могли выкупить дешевле», — заявил Диасамидзе.
Он утверждал, что на заводе нет отопления и царит антисанитария, неисправна электропроводка и остановлен грузовой лифт. При этом проверка Инспекции труда в конце прошлого года не выявила никаких нарушений.
По его словам, между работниками и руководством компании с середины сентября велись переговоры, был назначен посредник от министерства, но договориться не удалось, после чего началось запугивание сотрудников.
Руководство компании пока не сделало публичного ответного заявления.
Би-би-си: завод Ильича в Мариуполе мог достаться семье Геремеевых
Бизнесмен из Чечни Валид Корчагин, связанный с семьёй приближённого Рамзана Кадырова сенатора Сулеймана Геремеева, стал совладельцем компании «ММК Ильича», которая предположительно будет заниматься восстановлением пострадавшего во время боевых действий металлургического комбината имени Ильича в оккупированном Мариуполе. Это утверждается в расследовании Русской службы Би-би-си. Корчагин, имя которого до последнего времени не было на слуху, за время войны приобрёл и другие активы – доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и в кофейнях ушедшей из страны американской сети Starbucks, говорится в расследовании.
В штурме Мариуполя в Донецкой области, при котором была разрушена значительная часть города, принимали участие в том числе военные из Чечни. Среди них был Руслан Геремеев - родственник Сулеймана Геремеева. Его имя фигурировало в деле об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.
Металлургический комбинат имени Ильича принадлежит компании «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова. В ходе боёв он пострадал меньше, чем другой мариупольский комбинат «Азовсталь». Назначенные Россией власти так называемой «ДНР» (в официальной российской терминологии так именуется Донецкая область) заявляли, что завод будет восстановлен. Компания под названием «ММК Ильича», совладельцем которой стал 25-летний Корчагин, зарегистрирована властями «ДНР» в августе прошлого года. Официально пока не сообщалось о том, что оккупационные власти передали мариупольский завод этой компании. Известно, однако, что завод охраняет вооружённая охрана под руководством одного из членов семьи Геремеевых.
Как говорится в расследовании Би-би-си, Корчагин предположительно ранее носил фамилию Геремеев и, возможно, является сыном чиновника Вахита Геремеева. Того, в свою очередь, называют братом члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева. Сотрудник «Трансперенси» Илья Шуманов считает, что семья Геремеевых получила доступ к ММК в качестве «награды» за то, что они воевали в Украине.
Среди погибших в Макеевке был уроженец Гальского района Рамин Бахтадзе
В Украине погиб воевавший на стороне России 49-летний доброволец Рамин Бахтадзе – уроженец села Пирвели Отобая Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.
Отец Рамина, Арнольд Бахтадзе рассказал «ГАЛ ТВ», что его сын жил в российском городе Владимир. 15 декабря прошлого года он поехал вместе с друзьями в Чечню, оттуда – в Украину. Отец говорит, что Рамин Бахтадзе погиб в Макеевке вместе с сотнями российских военнослужащих.
По словам отца, тело Рамина Бахтадзе привезли в цинковом гробу, он смог опознать сына по татуировке. Бахтадзе похоронили во Владимире рядом с матерью. У него остались две дочери и трое внуков.
Ракетный удар по городу Макеевка в Донецкой области был нанесён вооружёнными силами Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Было полностью разрушено здание профтехучилища, где размещались российские военнослужащие. 4 января министерство обороны России заявило о 89 погибших, с тех пор ведомство не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших. Русской службе «Би-би-си» на основе открытых источников удалось установить имена 92 российских военных, погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара в Макеевке.
Ранее сообщалось, что на войне в Украине погиб уроженец Гальского района Беслан Тапагуа. В Украине также погибли абхазские добровольцы Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр и Дмитрий Цвижба.
Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат»
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что его помощник, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов был отравлен. Об этом Кадыров заявил в своём телеграм-канале.
По словам главы Чечни, восьмого февраля Алаудинов через помощников получил письмо, которое было «пропитано отравляющим веществом» – каким именно, неизвестно, сейчас специалисты проводят анализы. Командир спецназа и два его адъютанта после получения первой медицинской помощи были госпитализированы в московскую клинику – по данным главы Чечни, их жизни ничего не угрожает. О характере отравления ничего неизвестно.
Кадыров заявил, что началось расследование покушения и «результаты уже есть». Сам Алаудинов произошедшее не комментирует. Где именно произошло покушение, Кадыров не сообщил. Однако известно, что в начале февраля Алаудинов находился на войне в Украине.
Каких-либо независимых подтверждений того, что на Алаудинова действительно было совершено покушение, и он был госпитализирован, на момент публикации новости не было.
- Критики режима Рамзана Кадырова в Чечне ранее заявляли Кавказ.Реалии, что Апти Алаудинов отправился на войну в Украине «для искупительной миссии» – его обвиняли в заговоре против главы региона в 2019 году. Алаудинов все обвинения отрицал, записав обращение со словами, что «уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести».
- 25 августа 2022 года Служба безопасности Украины назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В 2014 году он был внесен в санкционный список Государственного департамента США. Чуть позже ему запретили въезд в Латвию. В 2020 году Алаудинов попал под санкции Великобритании.
Американские военные сбили ещё один летающий объект
Американские военные вечером в воскресенье сбили ещё один – за последние дни третий, после китайского аэростата и неопознанного объекта над Аляской, – летающий объект. Он был сбит истребителем F-16 над озером Гурон, предположительно находясь над территорией Канады недалеко от канадско-американской границы.
«Би-би-си» цитирует слова одного из помощников членов Конгресса, согласно которым объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте чуть более 6 километров. Американские военные думают, что он потенциально мог использоваться для разведывательных целей. При этом в Пентагоне пока затрудняются сказать, что это был за объект и кто потенциально мог его запустить.
Ещё один неопознанный объект был сбит в субботу над Канадой.
В начале февраля внимание привлёк предположительно запущенный в Китае аэростат, пролетевший над значительной частью территории США. Американские власти считают, что он использовался для слежки за стратегическими объектами, в Китае утверждают, что это был обычный метеорологический зонд. Воздушный шар был сбит 4 февраля над побережьем Южной Каролины. Спустя несколько дней был сбит ещё один объект, над Аляской.
Объекты, сбитые над Аляской и Канадой в последние дни, не были похожи на китайский аэростат наблюдения, сбитый у побережья Южной Каролины, и были гораздо меньше по размеру, заявил в воскресенье представитель Совета национальной безопасности Белого дома. В американском воздушном командовании NORAD заявили, что страна происхождения, форма и устройство трёх объектов, сбитых над США и Канадой в последние дни, не могут быть подтверждены. Их обломки пока не найдены.
The Guardian: Иран тайно передал России 18 дальних беспилотников
В ноябре Иран тайно поставил России как минимум 18 вооружённых беспилотников дальнего радиуса действия для ударов по Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иранские источники, знакомые с продажей беспилотников, их возможностями и особенностями производства.
По словам собеседников газеты, Россия получила шесть дронов «Мохаджер-6» с дальностью полёта около 200 км и двумя ракетами под каждым крылом, а также двенадцать дронов «Шахед-191» и «Шахед-129» с модифицированным немецким двигателем – они могут сбрасывать бомбы и возвращаться на базу. Большая часть беспилотников была тайно погружена на российский катер в Каспийском море, остальные – отправлены государственной иранской авиакомпанией, уточняют источники.
Также, по рассказу собеседников газеты, Иран направил в Москву 54 технических специалиста: по три на каждый беспилотник – чтобы они помогли ввести дроны в эксплуатацию. Сообщается, что последний беспилотник был поставлен на вооружение 20 ноября.
Источники отмечают, что дроны были отправлены после ноябрьского визита российской делегации из десяти человек – «через несколько дней после того, как глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан впервые признал поставки иранских беспилотников России». Что это были за гости, The Guardian не уточняет.
Однако известно, что через четыре дня после признания Абдоллахиана Тегеран посетила делегация России во главе с секретарём её Совета безопасности Николаем Патрушевым. На встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси Патрушев обсуждал «различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем», пишет «Коммерсантъ».
- В середине сентября вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе «Шахед-136». Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части «М214 Герань-2». С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали.
- В ноябре Иран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
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