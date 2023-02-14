Германия призвала Турцию и Венгрию не затягивать расширение НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию не блокировать ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Бербок сделала это заявление в понедельник на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, сообщило агентство Reuters.

Министр иностранных дел ФРГ подчеркнула, что ожидает от всех стран НАТО незамедлительной ратификации заявок. Бербок считает, что Североатлантический союз станет еще сильнее в результате вхождения в него Швеции и Финляндии, отмечает «Голос Америки»​.

В феврале Турция поддержала заявку Финляндии, потребовав, однако, от властей Швеции, чтобы они заняла более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта организация запрещена в Турции и объявлена террористической организацией. В Анкаре также настаивают, чтобы Швеция осудила группировку, которую правительство Реджепа Эрдогана считает причастной к попытке госпереворота в 2016 году.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Заявки обеих стран ратифицированы всеми государствами НАТО, кроме Турции и Венгрии. Для приема новых членов НАТО требуется одобрение всех 30 стран-членов Североатлантического союза.