Новости
Германия закрыла три последние действовавшие АЭС
В ночь с субботы на воскресенье в Германии были отключены три последние действовавшие атомные электростанции. Курс на полный отказ от атомной энергии страна взяла в 2011 году, после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Он до сих пор вызывает дискуссии и среди немецких политиков, и в обществе в целом.
Первая атомная электростанция в Германии начала работу в 1961 году. В 2000-х годах в стране было 19 АЭС, которые вырабатывали до трети всей электроэнергии. После аварии на Фукусиме правительство Ангелы Меркель заявило, что атомная энергетика слишком опасна, и приняло план поэтапного отказа от нее.
Последние три реактора на электростанциях «Исар 2» в Баварии, «Некарвестхайм 2» в Баден-Вюртемберге и «Эмсланд» в Нижней Саксонии планировалось отключить к концу прошлого года. Однако из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок энергоносителей из России в результате наложенных Евросоюзом санкций, их эксплуатацию несколько продлили.
В субботу и воскресенье в городах Германии прошли демонстрации как сторонников, так и противников отказа от АЭС. Среди политиков тоже нет единого мнения на эту тему. Партия «Зеленых», к которой принадлежит и министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке, заявляет, что риски атомной энергетики не поддаются контролю, а отказ от нее ускорит переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии.
Представители Свободной демократической партии Германии, к которой принадлежит в том числе министр финансов Кристиан Линднер, напротив, считают, что отказ от АЭС приведет к удорожанию электроэнергии. По их мнению, даже в случае полного отключения всех нынешних АЭС Германия не должна прекращать исследования в области атомной энергетики и, возможно, ученые смогут разработать более безопасные и эффективные решения в этой сфере.
Опрос, проведенный социологическим институтом YouGov, показывает, что почти две трети немцев не одобряют отказ от «мирного атома». 32 процента жителей призывают продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС.
Другие новости дня
Мы - главные враги Путина: Саакашвили ответил Навальному
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил российскому оппозиционеру Алексею Навальному. На своей странице в Facebook Саакашвили написал, что у него с Навальным есть две общие черты: ненависть к коррупции и то, что они «оба являются главными врагами Владимира Путина».
«С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что в скором времени останется от России, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина. Я желаю Алексею выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели», - написал Саакашвили.
SOVA напоминает, что 13 апреля российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии, выступил в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, также являющегося заключенным и находящегося на лечении под конвоем в одной из тбилисских клиник. В соцсетях Навальный отметил, что из-за мести экс-президенту пострадает вся Грузия.
В Киеве сообщили о возвращении в ходе «Пасхального обмена» 130 пленных
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении из российского плена в результате обмена 130 украинцев.
«Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой», - написал Ермак в телеграм-канале в воскресенье.
Российская сторона об обмене, приуроченному к Пасхе, пока не сообщала, отмечает РБК.
До этого об обмене пленными между Украиной и Россией сообщалось 7 марта. В Украину вернулись 130 человек. В Киеве тогда отмечали, что большинство вернувшихся имеют тяжелые ранения. Минобороны России заявило в начале марта о возвращении 90 военнослужащих.
В ходе беспорядков в Судане погибли как минимум 56 человек
В Судане в ночь на воскресенье продолжилось вооруженное противостояние между регулярной армией и военизированной проправительственной группировкой «Силы быстрой поддержки». За ночь погибли не менее 56 человек, около 600 получили ранения.
Агентство Reuters со ссылкой на Суданский союз врачей уточняет, что 56 погибших - только гражданские лица. Число погибших военных неизвестно, журналисты говорят о «десятках».
Армия Судана нанесла авиационные удары по базам «Сил быстрой поддержки» в Омдурмане - пригороде столицы страны Хартума. В столице и пригородах, по сообщениям местных жителей, слышны звуки тяжелой артиллерии.
Главнокомандующий суданской армией генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан в комментарии телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что готов к переговорам с «Силами быстрой поддержки», но если те не согласятся сложить оружие, в Хартум будут введены войска из других регионов страны. В ответ командующий «Силами быстрой поддержки» генерал Мохаммед Хамдан Дагало, известный под позывным Хемедти, назвал Аль-Бурхана «лжецом и преступником» и пообещал, что его войска либо передадут его в руки правосудия, либо он «умрет как собака». Также он заявил, что его войска намерены сражаться, пока не захватят все военные базы регулярной армии.
Авиакомпания Saudia сообщила, что под обстрел попал аэропорт Хартума, был поврежден один из ее самолетов. Сейчас большинство авиакомпаний отменили рейсы в Хартум. Государство Чад закрыло свою границу с Суданом.
«Силы быстрой поддержки» - военизированное формирование, не входящее в состав регулярной армии Судана и не подчиняющееся его министерству обороны. В 2019 году оно поддержало военный переворот, в результате которого был отстранен от власти авторитарный президент Судана Омар аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации.
Армия и гражданские чиновники требуют, чтобы «Силы быстрой поддержки» были включены в состав вооруженных сил. Переговоры об этом должны были закончиться к 1 апреля, однако запланированное подписание соглашения было перенесено на неопределенный срок.
- В 2022 году Дагало посещал Москву и высказывался в поддержку строительства российской военной базы на Красном море. Строительство базы было согласовано Омаром аль-Баширом незадолго до переворота 2019 года.
- В Судане действует российская группировка ЧВК «Вагнер». Она обучала местных военных. Сотруднику связанной с ней компании по добыче золота на этой неделе было предъявлено обвинение в контрабанде.
Два подростка погибли при обстрелах Николаевской области
В ночь на воскресенье российские войска нанесли удары по Запорожской и Николаевской областям Украины. В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больница и дом культуры в Снигиревке. Удар, по данным Кима, был нанесен зенитно-ракетными системами С-300.
В поселке Камышеваха Запорожской области от обстрелов пострадала церковь. Служба в ней не проводилась, людей внутри не было.
В самом Запорожье была обстреляна зеленая зона. По сообщению главы местной военной администрации Юрия Малашко, объем повреждений от взрывной волны устанавливается.
Временно исполняющий обязанности главы так называемой «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что обстрелам с украинской стороны подвергся Донецк. По его заявлению, пострадало шесть человек, одна женщина погибла. Украинская сторона не комментировала эти сообщения.
В Финляндии запущен крупнейший в Европе ядерный реактор
В Финляндии в ночь на воскресенье запущен в эксплуатацию крупнейший в Европе ядерный реактор. Он стал третьим энергоблоком атомной электростанции на острове Олкилуото.
Мощность реактора - 1600 гигаватт. Он покроет 14 процентов энергопотребления страны. С введением его в эксплуатацию АЭС Олкилуото будет производить 30 процентов всей финской электроэнергии. Финские энергетики надеются, что это приведет к снижению цен на электричество и уменьшению импорта электроэнергии из соседних стран - Норвегии и Швеции. В год реактор будет производить 12 тераватт-часов электроэнергии. Этого достаточно, например, для отопления 5,2 миллионов квартир.
Строительство реактора началось в 2005 году. Первоначально его запуск планировался на 2009 год, но много раз переносился из-за технических сложностей.
Запуск реактора также полностью покроет дефицит, вызванный остановкой импорта электроэнергии в Финляндию из России. В мае 2022 года российская государственная компания «Интер РАО» прекратила поставки электричества в Финляндию, поскольку из-за санкций, наложенных на Россию Евросоюзом после ее вторжения в Украину, Финляндия больше не оплачивала импорт.
- Вопрос об атомной энергетике остается дискуссионным в Европе. В субботу, 15 апреля, Германия закрыла последние работавшие в стране АЭС. Другие европейские страны - например, Швеция, Франция и Великобритания - напротив, планируют новые разработки в этой области.
Православный мир отмечает Пасху – Воскресение Христово
Православный мир отмечает древнейший и самый главный христианский праздник – Пасху. В его основе лежит евангельское повествование о чудесном воскресении распятого на кресте Иисуса Христа. Накануне в иерусалимском храме Гроба Господня состоялась традиционная церемония схождения Благодатного огня. Позже священное для православных христиан пламя было доставлено в разные уголки планеты, в том числе в Тбилиси.
В Храме Святой троицы в Тбилиси состоялась пасхальная литургия, на которой присутствовали премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе и генсек «Грузинской мечты», а также мэр Тбилиси Каха Каладзе.
На богослужении была зачитана эпистола Католикос-патриарха всея Грузии Илии Второго, где глава ГПЦ призвал позаботиться об обеспечении мира в Грузии, пишет SOVA.
«Веками наша страна отражала нашествия врагов и всегда дорожила миром. И сегодня страна переживает сложнейший период, и наш долг - позаботиться о нашем мирном завтрашнем дне, позаботиться о развитии и благополучии страны, создать основу мирного сосуществования с нашими братьями абхазами и осетинами. Попрошу Господа взглянуть на Грузию милостивым оком и уберечь нас от великих бед и испытаний».
Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна
Правительство Польши приняло решение ввести временный запрет на импорт зерна и ряда других продовольственных товаров из Украины. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.
Согласно постановлению, которое опубликовал министр развития и технологий Вальдемар Буда, запрет будет действовать до 30 июня 2023 года. В перечень товаров, которые запрещается ввозить, вошли зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, вино, говядина и телятина, птица, молоко и молочные продукты, яйца и продукты пчеловодства.
Председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша остается неизменным другом и союзником Украины и продолжит всецело поддерживать ее, но в задачу руководства каждого государства входит в первую очередь защита интересов его граждан. Качиньский также сказал, что украинская сторона уже уведомлена о решении польского правительства.
Ранее министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телус и Николай Сольский провели встречу, на которой обсудили контроль над экспортом зерна из Украины в Польшу. Сообщалось, что Украина готова снизить и даже временно полностью остановить экспорт своего зерна в Польшу, при этом транзит некоторой продукции через страну останется возможным.
Министерство аграрной политики Украины выразило сожаление в связи с решением правительства Польши. В заявлении говорится, что запрет распространяется в том числе на транзит продукции через страну. В ведомстве также отметили, что решения польской стороны противоречат договоренностям, которые стороны достигли ранее.
«Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин. При этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к потребностям польских коллег, надеются на взаимопонимание и ожидают конструктивного диалога для принятия согласованного решения», – сказано в заявлении министерства.
- В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз продуктов из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Изначально предполагалось, что основная часть украинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии оседало большое количество украинской продукции.
- Приток дешевой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у местной продукции снизилась конкурентоспособность. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши.
Жертвой пожара на плато Нуцубидзе в Тбилиси стал один человек
Жертвой пожара на плато Нуцубидзе в Тбилиси стал один человек, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По имеющейся информации, погибла пожилая женщина, которая в момент возникновения пожара находилась дома одна.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Жители Казани сообщили о взрыве в районе танкового полигона
Жители Казани сообщили в соцсетях, что слышали звуки взрыва в районе танкового полигона в южной части города. Об этом пишет издание Inkazan.
В телеграм-канале «В Татарстане поймут» пишут о двух очагах пожара под Казанью.
В пресс-службе МЧС изданию Inkazan заявили, что в экстренные службы не поступало никаких сообщений о взрывах, хлопках или возгораниях в южной части города.
Зеленский ввел санкции против Акинфеева и дочери Шойгу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций в отношении более чем 400 физических лиц и 241 компании, связанных с Россией.
Первым указом вводятся ограничения против 82 российских и белорусских спортсменов, среди них: хореограф по фигурному катанию Илья Авербух, бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, тренер Сергей Овчинников, гимнастка Светлана Хоркина, пловец Антон Чупков, хоккеист Александр Кожевников и другие. Также под санкции попала дочь министра обороны России Ксения Шойгу, которая является президентом Федерации триатлона России.
Второй указ вводит ограничения против 351 физического лица и также 254 организаций, которые предоставляют услуги в области информационных и цифровых технологий. Среди них – «Яндекс», «Рамблер» и VK.
Ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и другие меры.
Число погибших в результате удара по Славянску выросло до 11
Число погибших в результате ракетного удара по городу Славянск Донецкой области выросло до 11. Из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
Среди погибших – двухлетний ребенок, который умер в машине скорой помощи после того, как его достали из-под завалов. 21 человек получил ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами еще могут находиться люди, сказал Кириленко.
Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску 14 апреля. По словам Кириленко, город обстреляли ракетами С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Славянска: «Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим», – написал Зеленский.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Из молельни, находящейся над местом погребения Иисуса, Благодатный огонь вынес Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины.
Небесный огонь сошел в храме Гроба Господня в 15:54 по тбилисскому времени, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Паломники из разных стран съехались в храм Воскресения Христова, чтобы присутствовать при снисхождении Благодатного огня. Среди них и паломники из Грузии.
Благодатный огонь впервые снизошел в Иерусалимском храме Воскресения Христова в III веке.
В Дрездене 15000 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
В Дрездене полиция потребовала эвакуироваться из домов приблизительно от 15 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщил таблоид Bild.
Взведенная 250-килограммовая бомба американского производства была найдена при строительных работах в западной части города. Она должна быть разминирована на месте. На время работы саперов жители соседних нескольких кварталов должны были покинуть свои дома. Для них были открыты временные убежища.
Движение в районе было перекрыто, под ограничения попал участок железной дороги. Из-за этого задерживаются пассажирские поезда и городской общественный транспорт, и отменен утренний проезд специального поезда на фестиваль паровозов.
- Старый город Дрездена, считавшийся одним из самых красивых в Европе до середины ХХ века, был практически полностью уничтожен при бомбардировках в феврале 1945 года, во время Второй мировой войны. В результате двухдневного налета были разрушены до половины городских зданий, погибли около 25 тысяч человек.
Из-за стрельбы с азербайджанской стороны работа Сотского рудника приостановлена
Азербайджанская сторона ночью и сегодня утром открывала огонь в направлении Сотка Гегаркуникской области Армении. В частности, обстрелу подвергся район Сотского золотого рудника, работа рудника была приостановлена. Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердила представитель компании «ГеоПроМайнинг Голд» Рузанна Григорян.
«Выстрелы раздавались между 19:00 и 23:00 вечера, в результате чего работа шахты была временно остановлена. Ночью обстановка была спокойной, эвакуации не было. Утром стрельба возобновилась, компания приняла решение приостановить работу шахты и эвакуировать сотрудников. На данный момент шахта не работает. Ситуация меняется ежечасно», - уточнила Рузанна Григорян.
По словам представителя Сотского рудника, пострадавших нет.
Информацию о стрельбе в районе Сотского рудника в беседе с Радио Азатутюн подтвердил и один из местных жителей.
Министерство обороны пока не дает четкой информации о стрельбе. В ответ на вопрос, стреляли ли азербайджанцы, представитель Минобороны сказал следующее: «В случае интенсивных нарушений режима прекращения огня противником, Минобороны распространяет сообщение, в том числе и о пострадавших».
На уточняющий вопрос, был ли обстрел или хотя бы одиночный выстрел, если работа шахты «Сотк» была приостановлена, представитель Минобороны ответил так: «Я уже прокомментировал, мы распространяем сообщения об интенсивном нарушении».
Глава общины Сотк Севак Хачатрян уклонился от ответа на вопрос о выстрелах, посоветовав обратиться в Минобороны.
Власти Ингушетии отчитались об убийстве четырех подозреваемых в нападениях на силовиков
В Ингушетии убиты четверо причастных к нападениям на правоохранителей, еще два человека арестованы. О ком именно идет речь, неизвестно.
Как сообщили в пресс-службе главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, подозреваемые были убиты в ходе перестрелки – где и когда она произошла, неизвестно. Власти утверждают, что нападавшие якобы объявили себя сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Сообщается, что за пособничество нападавшим задержаны девять жителей Ингушетии и Чечни. При этом режим антитеррористической операции, объявленный 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии, продолжает действовать. Сколько человек сейчас находятся в розыске – не сообщается.
По данным Кавказ.Реалии, изначально в розыск были объявлены шесть человек. 29 марта один из них, Рамазан Эльдиев, был найден мертвым в Карабулаке, он мог умереть от полученных в ходе перестрелки ранений. Тело Мовсара Коттоева нашли 5 апреля в заброшенном доме в селе Аки-Юрт Малгобекского района, по предварительной версии, в его жилете взорвалась граната. 7 апреля был задержан еще один из разыскиваемых, 22-летний Амир Боков, на следующий день государственные СМИ написали, что силовики задержали четвертого нападавшего – 24-летнего Микаила Мошхоева. Таким образом, в розыске по делу о серии перестрелок в Ингушетии оставались еще два человека: 33-летний Амирхан Гуражев и 35-летний Адам Оздоев.
- В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. Двое полицейских получили ранения. 3 апреля неизвестные обстреляли сотрудников полиции в селе Гвардейское, один сотрудник был ранен. Затем в ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района вновь произошла перестрелка – трое полицейских погибли, еще восемь были ранены.
- У родственника предполагаемого боевика, ранее задержанного в Чечне, нашли оружие, он задержан. Силовики сообщили об обнаружении ручной гранаты в машине 21-летнего Арби Бабуева, который, как сообщается, приходится двоюродным племянником задержанного ранее в Чечне Рамзана Бабуева.
- 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии были задержаны брат и два дяди погибшего Мовсара Коттоева. У них нашли боеприпасы и взрывные устройства, против них возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатки.
- Также одного из задержанных подозревают в пособничестве участникам нападений на полицию – сообщается, что это 70-летний Лечи Коттоев. О его задержании телеграм-каналы сообщали 4 апреля, по версии силовиков, он укрывал подозреваемых на протяжении трех дней.
В Судане военизированная группировка захватила президентский дворец
В столице Судана Хартуме 15 апреля происходят столкновения между армией и военизированной проправительственной группировкой «Силы быстрой поддержки». Она сообщила о захвате президентского дворца и резиденции главы вооруженных сил - армия это отрицает.
В начале недели «Силы быстрой поддержки» объявили мобилизацию, военные назвали эти действия незаконными. Как передает агентство Reuters, в Хартуме и пригородах слышны выстрелы.
«Силы быстрой поддержки» объявили, что военные окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых вооружений. Они назвали случившееся «грубым нападением», которое «должно быть осуждено». Организация утверждает, что заняла аэропорты Хартума, города Эль-Обейд на западе и Мероэ на севере Судана.
Армия заявляет, что была атакована «Силами быстрой поддержки» в нескольких регионах страны. Организация обвиняет в том же армию. Сообщается, что по штабу «Сил» в Хартуме был нанесен авиаудар. Число погибших в результате столкновений пока не известно, в аэропорту Хартума два человека убиты в результате попадания снаряда в гражданский самолет.
«Силы быстрой поддержки» в 2019 году поддержали военный переворот, в результате которого был отстранен от власти авторитарный президент Судана Омар аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации.
Руководитель организации Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) занимает пост заместителя председателя правящего страной Суверенного совета. Он заявлял, что сожалеет о перевороте 2021 года, и выступил за переход власти к гражданской администрации.
Армия и гражданские чиновники в свою очередь требуют, чтобы «Силы быстрой поддержки» были включены в состав вооруженных сил. Переговоры об этом должны были закончится к 1 апреля, однако запланированное подписание соглашения было перенесено на неопределенный срок.
- Посольство России в субботу рекомендовало российским гражданам оставаться дома и не подходить к окнам. Там сообщают, что бои в столице идут у президентского дворца, главного армейского командования, аэропорта, центрального рынка, а также вблизи военных баз на юге города.
- В 2022 году Дагало посещал Москву и высказывался в поддержку строительства российской военной базы на Красном море. Строительство базы было согласовано Омаром аль-Баширом незадолго до переворота 2019 года.
- В Судане действует российская группировка ЧВК «Вагнер». Она обучала местных военных. Сотруднику связанной с ней компании по добыче золота на этой неделе было предъявлено обвинение в контрабанде.
Тимур Джинджолия назначен гендиректором РУП «Черноморэнерго»
Приказом Министерства экономики Абхазии генеральным директором РУП «Черноморэнерго» назначен Тимур Джинджолия, работавший с 2007 года директором МУП сухумской администрации «СУЭС», а в системе электроэнергетики – с 1996 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики самопровозглашенной республики.
Рамин Зингишвили освобожден от исполнения обязанностей гендиректора «Черноморэнерго». С просьбой об освобождении от исполнения обязанностей руководителя «Черноморэнерго» он неоднократно обращался, в том числе в феврале и апреле 2023 года. Это решение никак не связано с вопросом передачи перепадной ГЭС-2 в аренду.
С учетом существующего дефицита электроэнергии, восстановление перепадных ГЭС (1, 2, 3) является приоритетным.
В соответствии с распоряжением премьер-министра, Минэкономики во взаимодействии с Госкомимуществом и РУП «Черноморэнерго» проводит оценку технического состояния перепадной ГЭС-2, пишет информагентство «Апсныпресс».
Также ведется разработка проекта договора аренды имущественного комплекса, который должен включать в себя положения о сохранении государственной собственности на объект, обязательства по его реконструкции, эксплуатации, поддержанию технического состояния и передачи части вырабатываемой электроэнергии в энергосистему республики.
Турции передали гуманитарную помощь, собранную в Абхазии
«Гуманитарный груз, собранный в Абхазии для пострадавших от землетрясения, передали турецкой стороне», - сообщил информагентству «Апсныпресс» депутат парламента Инар Гицба.
«В общей сложности, было доставлено около 200 тонн гуманитарного груза. Основная масса – это продукты питания: мука, сахар, крупы, подсолнечное масло и вода», – отметил депутат.
Гицба также подчеркнул, что абхазская делегация посетила несколько городов, пострадавших вследствие мощнейшего землетрясения, и увидела чудовищные последствия стихийного бедствия. По словам Инара Гицба, особую роль в организации доставки гуманитарной помощи пострадавшим оказали полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба и председатель Федерации абхазских культурных центров Мурат Махария.
В состав гуманитарной миссии от самопровозглашенной республики входят депутаты парламента Аслан Лакоба, Алхас Барциц, Инар Гицба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. В сборе гуманитарного груза принимали участие жители республики, бизнесмены и правительство.
Азербайджанские тяжелоатлеты покидают ЧЕ в Ереване после инцидента с флагом
Азербайджанские спортсмены не продолжат участие в проходящем в Ереване Чемпионате Европы по тяжелой атлетике и вернутся на родину.
С таким заявлением сегодня выступили Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет страны, обусловив решение инцидентом во время церемонии открытия чемпионата, в котором мужчина поджег азербайджанский флаг.
Оба ведомства оценивают случившееся как «варварский поступок», утверждая, что это является проявлением «этнической ненависти, расизма, ксенофобии, ненависти к азербайджанцам» в Армении и противоречит благородным принципам и целям спорта, пишет Радио Азатутюн.
Заявив, что в таких условиях безопасность азербайджанских спортсменов не обеспечена и их нормальное участие в чемпионате невозможно, Баку сообщает о решении об их возвращении на родину и подчеркивает, что Ереван должен обеспечить их безопасное возвращение.
Ранее сообщалось, что вчера произошел инцидент в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике.
В начале мероприятия, когда в зал внесли флаг Азербайджана, один из присутствующих подошел к сцене, выхватил его из рук державшей флаг девушки и поджег.
Позже полиция сообщила, что за содеянное был задержан дизайнер Арам Николян. Последний провел несколько часов в следственном отделе полиции ереванской общины Малатия, после чего был отпущен.
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило инцидент, потребовав наказать виновных. «Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы мероприятия не предприняли никаких мер безопасности против подобных проявлений ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание», - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Принимая накануне президента Международной федерации тяжелой атлетики Мохамеда Джалуда и президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Армения приложила максимум усилий, чтобы наилучшим образом провести Чемпионат Европы по тяжелой атлетике». «Мы ожидаем, что чемпионат будет впечатляющим и полным успехов», - заявил он, подчеркнув, что Армения готова принять Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года.
Азербайджан в третий раз участвует в международных спортивных соревнованиях в Армении после обретения независимости. В 2009 году азербайджанский дзюдоист победил на молодежном чемпионате по дзюдо в Ереване. В 2014 году в соревнованиях в Армении участвовала сборная Азербайджана по стрельбе из лука. Армянские спортсмены также трижды участвовали в спортивных соревнованиях в Азербайджане.
Лаша Талахадзе снова признан лучшим тяжелоатлетом Европы
Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом Европы 2022 года, сообщила Национальная федерация тяжелой атлетики Грузии.
Уже на протяжении семи лет Талахадзе не знает конкуренции в категории свыше 109 кг. За это время грузин по несколько раз выиграл абсолютно все крупные турниры, в том числе дважды Олимпийские игры, пишет агентство «Новости-Грузия».
В декабре прошлого года Талахадзе в шестой раз подряд выиграл Чемпионат мира. Награду лучшего тяжелоатлета Европы Талахадзе получил на церемонии открытия ЧЕ в Армении.
В отличие от прежних лет, на этот раз голосовали не болельщики, а спортивные журналисты – но результат остался прежним.
В октябре прошлого года Талахадзе исполнилось 29 лет, и к этому моменту у него было уже более 20 мировых рекордов.
Глава ЧВК «Вагнер» предложил объявить цели войны в Украине достигнутыми
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в программном материале в своем блоге предложил остановить войну в Украине, объявив ее цели достигнутыми. Он считает, что долгая война может стать предпосылкой к распаду России. Материал опубликован в телеграме, ссылка на него есть в канале «Кепка Пригожина», где появляются ответы его пресс-службы на запросы СМИ.
В тексте утверждается, что длительная война не находит поддержки в российских элитах, они названы в статье «глубинным государством». «Многие из тех, кто еще вчера поддерживал спецоперацию, сегодня находятся в сомнениях, либо категорически против того, что происходит, - пишет Пригожин. - Представителям глубинного государства хочется срочно вернуться к своей обычной жизни, старым привычкам и комфорту».
По его утверждению, противники войны внутри элит саботируют решения, принимаемые для успешного продолжения войны. «На совещаниях они молчат, высказывают свои сомнения. А при принятии решений по бюрократическим процедурам тормозят те или иные действия, направленные на победу».
Как пишет Пригожин, готовящееся наступление украинской армии может закончиться прорывом линии фронта (вариант с успешным развитием российского нападения «до границ ДНР, Днепра или Польши» он назвал маловероятным). «В этом случае в [российской] армии, которая годами себя считала одной из лучших армий мира, могут начаться сначала упаднические настроения, а затем ситуация деградирует», – пишет глава ЧВК.
По его оценке, такое развитие событий может привести к социальному взрыву, угрожающему всем представителям элит, кроме высшего российского руководства: «народ уже ищет виноватых в том, что мы не самая сильная армия в мире, а в этой ситуации будут искать «крайних». При этом из его слов выходит, что разгром в войне он считает для страны лучшим вариантом развития событий, чем достижение промежуточных договоренностей, фиксирующих статус-кво.
- Пригожина с 2014 года связывали с ЧВК «Вагнер», он отрицал это до сентября 2022 года. После признания связи, он регулярно высказывается о войне в Украине, публикует свои фотографии из зон активных боевых действий и критикует высокопоставленных российских чиновников.
- Подразделения ЧВК «Вагнер», несмотря на сообщения о колоссальных потерях, показывают себя одними из самых боеспособных с российской стороны на войне в Украине. Однако многочисленные источники регулярно сообщают о конфликтах Пригожина и министерства обороны, которые, в частности, приводят к задержкам поставок вооружений и боеприпасов.
- В одном из опубликованных документов, предположительно, американской разведки утверждается, что Путин лично пытался помирить Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу. Критика Пригожиным высокопоставленных чиновников пока не оказывала заметного влияния на их карьеры.
Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит от этического решения Грузии
Президент Владимир Зеленский заявил, что жизнь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, зависит от этического решения Грузии. Об этом он сказал в своем видеообращении 14 апреля, сообщает «Европейская правда».
«Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то там личного, а чисто от этического решения, которое имеет чистую и весомую юридическую базу», – сказал Зеленский. Он отметил: если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг.
«Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И, кажется, это – единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь», – сказал президент.
В последнее время состояние здоровья заключенного в Грузии Саакашвили значительно ухудшилось. На саммите ЕС 10 февраля премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять политика на лечение.
Депутаты Европарламента в утвержденной 15 февраля резолюции выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Саакашвили и призвали помиловать его и отправить на лечение за границу.
В конце февраля ЕС подал официальный протест грузинским властям в отношении Саакашвили после того, как это решение разблокировала Венгрия. В нем содержался призыв освободить Саакашвили от наказания для лечения в Польше.
Wizz Air извинилась за упоминание Абхазии в бортовом журнале и исправила ошибку
Венгерская авиакомпания Wizz Air извинилась за то, что упомянула Абхазию в своем бортовом журнале в качестве отдельного государства, и исправила ошибку в онлайн-табло, сообщает SOVA со ссылкой на Объединение аэропортов Грузии.
В объединении отреагировали на распространенную в соцсетях информацию об упоминании грузинского региона как независимого государства. При сотрудничестве с Министерством иностранных дел и посольством Грузии в Будапеште они обратились к авиакомпании, в результате чего Wizz Air исправила ошибку в онлайн-версии бортового журнала и принесла извинения. Теперь предстоит исправить ее в печатной версии.
По данным венгерского лоукостера, авиакомпания не имеет никакого отношения к содержанию журнала, над ним работает независимая группа. Wizz Air выражает сожаление по поводу инцидента и заявляет, что остается приверженной территориальной целостности Грузии.
«Мы хотели бы извиниться за досадную ошибку в бортовом журнале и сообщить, что она уже исправлена в онлайн-версии бортового журнала, а печатная версия будет полностью заменена исправленной версией текста и карты, на что потребуется больше времени.
Хотим подчеркнуть, что авиакомпания Wizz Air не имеет никакого отношения к содержанию журнала, над ним работает независимая редакционно-издательская группа, однако это, безусловно, не освобождает нас от ответственности», - говорится в сообщении авиакомпании.
В премьер-министра Японии бросили взрывчатку. Он не пострадал
В премьер-министра Японии Фумио Кисиду бросили взрывчатку во время его выступления в городе Вакаяма на юго-востоке страны утром в субботу, 15 апреля. Никто не пострадал, мероприятие отменили.
Брошенный предмет был похож на дымовую шашку, сообщает газета «Киодо Цусин». Взрыв раздался, когда премьер-министр беседовал с кандидатом от правящей партии, в чью поддержку он приехал выступить. После происшествия Кисиду эвакуировали, нападавшего задержала полиция.
На кадрах с места событий слышен громкий взрыв, видно, как разбегаются люди, а несколько полицейских прижимают нападавшего к земле.
Нападение на Кисиду произошло менее чем через год после убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В июле 2022 года в него дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге с речью в поддержку кандидата от правящей партии. Абэ умер в больнице. Покушение на него произошло в городе Нара – Вакаяма находится в соседней префектуре.
Форум