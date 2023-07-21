Российские силовики задержали Игоря Стрелкова (Гиркина)

В России сотрудники правоохранительных органов задержали лидера сепаратистов в войне на Донбассе в 2014 году Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах и адвоката Стрелкова Александра Молохова. Позже эту информацию подтвердили и источники ТАСС.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире идет обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

В опубликованном в телеграм-канале Стрелкова сообщении его жены Мирославы Регинской говорится, что представители Следственного комитета приехали примерно в 11:30.

«Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении, – говорится в ее сообщении. – О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания меня дома не было».

По ее словам, от друзей ей удалось выяснить, что против Стрелкова выдвинуты по статье об экстремизме.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия, сказал источник ТАСС.

Игорь Стрелков – бывший сотрудник российских спецслужб. В ноябре 2022 года суд в Гааге признал его и других лиц виновными в уничтожении «Боинга» MH17 над Донбассом в 2014 году и убийстве 298 человек. Согласно решению суда, Стрелков отвечал за установку и поставку оружия, будучи министром обороны так называемой «ДНР», вел переговоры с ответственными лицами в Москве.

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