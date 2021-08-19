Центр им. Гамалеи модифицировал вакцину "Спутник V" под штамм дельта

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработал версию вакцины от COVID-19 "Спутник V" против штамма дельта. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. "В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", — цитирует его слова "Интерфакс".

При этом, по словам Гинцбурга, пока рано говорить о том, насколько эффективной окажется модификация, будет ли этот вариант вакцины лучше существующих препаратов против штамма дельта.

Ранее эффективность основного препарата — "Спутника V" — против штамма дельта оценивалась в 83 процента. Глава Минздрава Михаил Мурашко утверждал, что вакцина защищает от тяжелых случаев COVID-19 на 95 процентов.

Согласно выводам группы учёных из Санкт-Петербурга, у полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции нового типа риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз. Учёные проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч человек с начала июля по август, пишет РБК.

Авторы исследования уточняют, что они не спрашивали больных о том, какой именно вакциной они прививались. Однако с учётом того, что, по официальным данным, к 27 июля 96 процентов вакцинированных в Петербурге получили "Спутник V", можно говорить об эффективности именно этой вакцины.