Глава 41-й армии попросил у мэра Новосибирска трусы для солдат в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл с заранее не объявленным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фотографии встречи опубликовали в соцсетях как Джонсон, так и Зеленский.

Это уже второй визит Джонсона в Киев после начала российского широкомасштабного вторжения. В прошлый раз он был в Украине 9 апреля, всего спустя несколько дней после отвода российских войск от украинской столицы. «Рад снова быть в Киеве, господин президент» - написал Джонсон в твиттере.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что на переговорах обсуждались поставки Украине тяжелого вооружения и систем ПВО, экономическая поддержка Украины, усиление санкций против России и гарантии безопасности. Другие подробности пока не известны.

Британия занимает жесткую позицию по отношению к действиям России, поставила Украине вооружения уже на несколько сот миллионов долларов и намерена расширять поставки. Британские официальные лица неоднократно говорили, что цель поддержки Украины - обеспечить ее победу.

Накануне Киев посетили лидеры 4-х стран ЕС - Франции, Германии, Италии и Румынии. Сегодня стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.