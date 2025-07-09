Глава Фонда кино Абхазии извинился за слова о российских туристах

Руководитель Фонда кино Абхазии Александр Басария, ранее пожаловавшийся на туристов из России и указавший на «угрозу национальной и экономической безопасности», извинился за свои высказывания.

Видеообращение с извинениями он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook. По словам Басария, он искренне сожалеет о том, «что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей».

«Я прекрасно понимаю чувства людей, которых задели мои некорректные слова. Многонациональный народ Абхазии всегда отличался гостеприимством. Сейчас я понимаю, что угрозу для безопасности нашей страны представляют именно такие провокационные высказывания, подобные тем, которые я себе позволил. Хочу также сообщить, что Фонд кино Абхазии создан мной. Это частная организация, и она не имеет никакого отношения к государственным структурам. Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я искренне прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своём необдуманном поступке», – сказал он.

Неизвестно, было ли это видеообращение инициативой самого Басария или он записал его по просьбе властей.

Ранее в разговоре с «Сапой» он утверждал, что его слова были искажены и вырваны из контекста грузинскими и украинскими СМИ «в целях подрыва российско-абхазских отношений». По его словам, критика была направлена в адрес одного из крупных российских туроператоров, работающего в Абхазии и дестабилизировавшего рынок, предлагая невыгодные для туризма цены.

7 июля Басария опубликовал в соцсетях шуточный коллаж с подписью: «Председатель партии доширачного национализма», добавив:

«Анонимные телеграм-каналы в Абхазии теперь добрались и до меня. Ну что могу вам сказать? Для меня это всё реклама. Антиреклама – тоже реклама. Так что смотрю на всё это с юмором и пользой».

Отметим, что абхазские власти дистанцировались от высказываний Басария, подчеркнув, что его фонд является частной структурой и не имеет отношения к государственным органам. Об этом, в частности, заявили в Министерстве культуры самопровозглашённой республики Абхазия.

Министерство туризма назвало высказывания Басария провокационными. Там подчеркнули значимость гостей из России и напомнили, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение Абхазии за её пределами.

Несмотря на принесенные извинения, высказывания Басария продолжают комментировать в Госдуме РФ. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Розы Чемерис, «Александр Басария работал в Агентстве США по международному развитию», а сегодня «руководит фиктивной организацией».

«Иначе как врагом государства его не назвать. И я считаю, что власти Абхазии должны четко и однозначно публично обозначить этот факт», — подчеркнула она.

В Госдуме также акцентируют внимание на то, что «еще год назад Басария носил другую фамилию».

Российские СМИ также написали, что Басария в прошлом году «через суд оформил личное банкротство, а в банке данных исполнительных производств фигурирует его долг на сумму более 430 тысяч рублей».