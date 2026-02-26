Глава Комиссии коммуникаций Грузии опроверг информацию белорусского госканала

Председатель Национальной комиссии коммуникаций Грузии (ComCom) Гога Гулордава опроверг информацию белорусского государственного телеканала «Беларусь 24» о том, что он якобы предложил содействие в распространении вещания канала.
«Я никак не подтверждаю эту информацию. На эту тему разговора вообще не было», — заявил Гулордава грузинской службе Радио Свобода. Позже он добавил, что в адрес телеканала направлено письмо с требованием исправить недостоверные сведения.
24 февраля «Беларусь 24» распространил сообщение о встрече с главой комиссии и опубликовал соответствующую фотографию. По версии телеканала, стороны обсудили «вопросы включения канала в пакеты ведущих провайдеров и кабельных операторов». В материале утверждалось, что Гулордава якобы «предложил помощь в организации вещания телеканала в регионах Грузии».
Позже телеканал удалил эту новость, однако на сайте осталось другое сообщение о «презентации телеканалов Белтелерадиокомпании для ведущих провайдеров и кабельных операторов, экспертного сообщества и белорусской диаспоры», где также указывается, что Комиссия коммуникаций «предложила помощь в организации вещания «Беларусь 24» в регионах Грузии».
Сама Комиссия по коммуникациям отдельного сообщения о встрече с представителями канала не публиковала. На сайте и в соцсетях ведомства рассказали лишь о встрече Гоги Гулордава с послом Беларуси в Грузии Николаем Рогащуком, состоявшейся 17 февраля.
«В рамках встречи стороны обсудили ситуацию в грузинском телекоммуникационном секторе и медиа. Председатель Комиссии по коммуникациям предоставил гостям подробную информацию о деятельности комиссии и сферах регулирования. Стороны договорились о будущем сотрудничестве», — говорится в сообщении ComCom.
Гулордава отметил, что встреча с представителями белорусского государственного вещателя была короткой — около двух минут. Он объяснил, почему вещание канала не распространяется через грузинские кабельные сети, уточнив, что холдинг, к которому они принадлежали, находился под санкциями, и кабельные операторы отказали в его трансляции — на что имели право.
- «Беларусь 24» — государственный телеканал, вещающий на белорусском и русском языках. Международные эксперты и белорусская оппозиция называют его одним из ключевых пропагандистских инструментов властей Беларуси. Канал обвиняют в дезинформации, пропаганде политических репрессий, манипуляциях на выборах и дискредитации критиков режима Лукашенко.
- Сотрудники и топ-менеджеры Белтелерадиокомпании, в структуру которой входит «Беларусь 24», неоднократно попадали под санкции ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Украины и Канады. Сама компания была внесена в санкционные списки этих стран начиная с 2022 года.
