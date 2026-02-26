Глава Комиссии коммуникаций Грузии опроверг информацию белорусского госканала

Председатель Национальной комиссии коммуникаций Грузии (ComCom) Гога Гулордава опроверг информацию белорусского государственного телеканала «Беларусь 24» о том, что он якобы предложил содействие в распространении вещания канала.

«Я никак не подтверждаю эту информацию. На эту тему разговора вообще не было», — заявил Гулордава грузинской службе Радио Свобода. Позже он добавил, что в адрес телеканала направлено письмо с требованием исправить недостоверные сведения.

24 февраля «Беларусь 24» распространил сообщение о встрече с главой комиссии и опубликовал соответствующую фотографию. По версии телеканала, стороны обсудили «вопросы включения канала в пакеты ведущих провайдеров и кабельных операторов». В материале утверждалось, что Гулордава якобы «предложил помощь в организации вещания телеканала в регионах Грузии».

Позже телеканал удалил эту новость, однако на сайте осталось другое сообщение о «презентации телеканалов Белтелерадиокомпании для ведущих провайдеров и кабельных операторов, экспертного сообщества и белорусской диаспоры», где также указывается, что Комиссия коммуникаций «предложила помощь в организации вещания «Беларусь 24» в регионах Грузии».

Сама Комиссия по коммуникациям отдельного сообщения о встрече с представителями канала не публиковала. На сайте и в соцсетях ведомства рассказали лишь о встрече Гоги Гулордава с послом Беларуси в Грузии Николаем Рогащуком, состоявшейся 17 февраля.

«В рамках встречи стороны обсудили ситуацию в грузинском телекоммуникационном секторе и медиа. Председатель Комиссии по коммуникациям предоставил гостям подробную информацию о деятельности комиссии и сферах регулирования. Стороны договорились о будущем сотрудничестве», — говорится в сообщении ComCom.

Гулордава отметил, что встреча с представителями белорусского государственного вещателя была короткой — около двух минут. Он объяснил, почему вещание канала не распространяется через грузинские кабельные сети, уточнив, что холдинг, к которому они принадлежали, находился под санкциями, и кабельные операторы отказали в его трансляции — на что имели право.