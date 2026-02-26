Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Глава Комиссии коммуникаций Грузии опроверг информацию белорусского госканала

Гога Гулордава
Гога Гулордава

Председатель Национальной комиссии коммуникаций Грузии (ComCom) Гога Гулордава опроверг информацию белорусского государственного телеканала «Беларусь 24» о том, что он якобы предложил содействие в распространении вещания канала.

«Я никак не подтверждаю эту информацию. На эту тему разговора вообще не было», — заявил Гулордава грузинской службе Радио Свобода. Позже он добавил, что в адрес телеканала направлено письмо с требованием исправить недостоверные сведения.

24 февраля «Беларусь 24» распространил сообщение о встрече с главой комиссии и опубликовал соответствующую фотографию. По версии телеканала, стороны обсудили «вопросы включения канала в пакеты ведущих провайдеров и кабельных операторов». В материале утверждалось, что Гулордава якобы «предложил помощь в организации вещания телеканала в регионах Грузии».

Позже телеканал удалил эту новость, однако на сайте осталось другое сообщение о «презентации телеканалов Белтелерадиокомпании для ведущих провайдеров и кабельных операторов, экспертного сообщества и белорусской диаспоры», где также указывается, что Комиссия коммуникаций «предложила помощь в организации вещания «Беларусь 24» в регионах Грузии».

Сама Комиссия по коммуникациям отдельного сообщения о встрече с представителями канала не публиковала. На сайте и в соцсетях ведомства рассказали лишь о встрече Гоги Гулордава с послом Беларуси в Грузии Николаем Рогащуком, состоявшейся 17 февраля.

«В рамках встречи стороны обсудили ситуацию в грузинском телекоммуникационном секторе и медиа. Председатель Комиссии по коммуникациям предоставил гостям подробную информацию о деятельности комиссии и сферах регулирования. Стороны договорились о будущем сотрудничестве», — говорится в сообщении ComCom.

Гулордава отметил, что встреча с представителями белорусского государственного вещателя была короткой — около двух минут. Он объяснил, почему вещание канала не распространяется через грузинские кабельные сети, уточнив, что холдинг, к которому они принадлежали, находился под санкциями, и кабельные операторы отказали в его трансляции — на что имели право.

  • «Беларусь 24» — государственный телеканал, вещающий на белорусском и русском языках. Международные эксперты и белорусская оппозиция называют его одним из ключевых пропагандистских инструментов властей Беларуси. Канал обвиняют в дезинформации, пропаганде политических репрессий, манипуляциях на выборах и дискредитации критиков режима Лукашенко.
  • Сотрудники и топ-менеджеры Белтелерадиокомпании, в структуру которой входит «Беларусь 24», неоднократно попадали под санкции ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Украины и Канады. Сама компания была внесена в санкционные списки этих стран начиная с 2022 года.

Форум

XS
SM
MD
LG