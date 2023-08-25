Глава КНР и премьер Индии обсудили деэскалацию на границе в Гималаях

Глава КНР Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди деэскалацию на границе между двумя странами в Гималаях. Там отсутствует демаркация, и периодически возникают вооружённые конфликты, которые приводят к жертвам.

Си и Моди провели кулуарную встречу на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Телеканал CNN обращает внимание, что переговоры лидеров Китая и Индии случаются редко.

Моди во время встречи сообщил, что поддержание мира и спокойствия в приграничных регионах, а также соблюдение линии фактического контроля имеют важное значение для нормализации индийско-китайских отношений.

Глава КНР в свою очередь заявил, что улучшение отношений служит общим интересами двух стран и народов.

Протяжённость фактического контроля – больше четырёх тысяч километров. Она начинается с востока на запад, от стыка границ КНР, Индии и Мьянмы.