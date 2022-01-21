Глава МИД Британии: в Украине Россию могут ждать новый Афганистан и Чечня

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предостерегла Россию от военного вторжения в Украину. Выступая в Австралии, она призвала президента России Владимира Путина не совершать "огромную стратегическую ошибку" и отказаться от предполагаемых планов агрессии.

По словам Трасс, вторжение покажет, что Кремль "не выучил уроки истории". Широкомасштабные боевые действия, по мнению министра, приведут к потере множества жизней, в том числе российских военных. В этом контексте министр упомянула войну в Афганистане, которую вёл Советский Союз, и войны в Чечне.

В контексте российских угроз Украине, а также аннексии Крыма и конфликта в Донбассе Трасс напомнила о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором Россия обязалась защищать территориальную целостность Украины.

По словам британского министра, в случае российского вторжения Запад введёт против России "очень серьёзные санкции". Кроме того, Британия поставляет Украине оружие – недавно было объявлено, в частности, о поставках противотанкового вооружения, что вызвало критику в Москве.

Трасс в своём выступлении обрушилась с резкой критикой как на Путина, так и на китайского лидера Си Цзиньпина. Она назвала Россию и Китай "глобальными агрессорами", которые "экспортируют диктатуру", поддерживая руководство таких стран, как Беларусь, КНДР и Мьянма. По словам британского министра, глобальные агрессоры сейчас наиболее сильны со времён Второй мировой войны. Им может противостоять только единство мировых демократий – "свободного мира". Страны Запада, по мнению Трасс, должны сотрудничать с такими государствами, как Австралия, Израиль, Индия, Япония и Индонезия.

Как заявила Трасс, Западу необходимо подумать о снижении экономической зависимости от России, подобно тому, как Австралия снижает зависимость от торговли с Китаем.