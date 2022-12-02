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Глава МИД ФРГ заявила о решимости Германии преследовать преступления РФ
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о решимости Германии на всех возможных уровнях и всеми доступными способами преследовать возможные преступления Российской Федерации и ее руководства, совершенные в ходе войны против Украины. На пресс-конференции в Берлине в пятницу Бербок ответила на вопрос Радио Свобода.
«С моей точки зрения, вопрос уголовной ответственности России и ее руководства заслуживает пристального внимания. Поэтому мы поддерживаем Международный уголовный суд, а также сбор различными юридическими ведомствами доказательств отдельных преступлений, которые находятся в списке деяний, нарушающих международное право, как, например, военные преступления и преступления против человечности. Именно для этого мы собираем улики, чтобы затем использовать их для обвинения в различных процессах, насколько это будет возможно», – сказала Бербок.
Глава МИД ФРГ отметила, что в Совбезе ООН присутствует не только Россия, но и другие страны с правом вето, которые до сих пор не являются участниками суда в Гааге. Однако и они выступили за то, чтобы обсудить возможность уголовного преследования преступлений России. Речь идет, в частности, о США.
«Я считаю преследование преступлений России в связи с захватнической войной против Украины абсолютно необходимым. Для меня чрезвычайно важно поэтому сосредоточить внимание на составе преступления «вероломное нападение на суверенную страну», более сложном в юридическом смысле, который позднее был добавлен к общему списку» - заявила также Бербок.
При этом она отметила сложность юридических проблем, возникающих в связи с возможным преследованием подозреваемых.
«Необходимо, чтобы мы очень точно рассматривали все составы преступлений, а не только те, которые были учтены раньше, причем в различных процессах, в различных чрезвычайных трибуналах – как раз в этом и заключаются преимущества и полномочия Международного уголовного суда, которые мы не должны нарушать.
В целом, это очень сложная юридическая материя, одна из тех, где у двух юристов, как мы говорим в Германии, по одному вопросу возникают три мнения. Поэтому я со всей решительностью выступаю за то, чтобы мы в этом важном вопросе не спеша вместе прояснили, как мы можем инициировать эти процессы наилучшим образом», – сказала глава МИД Германии.
Вероломное нападение на суверенную страну в Германии рассматривается как чрезвычайно тяжелое преступление против международного права, отмечает глава МИД ФРГ.
«И если мы хотим рассматривать его в суде, вступает в действие принцип международного права, который допускает и другие возможности для отдельных стран представить в суде обвинения в связи с этим составом преступления (в соответствии с этим принципом уголовное право отдельного государства может применяться при преследовании преступлений, которые не были совершены на его территории, а преступники и жертвы также находятся за его пределами. – Прим. РС). Поэтому мы сейчас досконально обсуждаем все существующие возможности. Есть соответствующие предложения в Евросоюзе, в нашем министерстве. Это мы обсуждали накануне с нашими партнерами в рамках встречи ОБСЕ».
- 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО единогласно приняла резолюцию, в которой призывает всех членов альянса «четко заявить, что нынешний режим в российском государстве является террористическим». В документе также говорится, что необходимо создать специальный Международный трибунал по российской агрессии. Ранее аналогичную резолюцию приняла ПАСЕ, а также парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.
- В середине октября министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали страны Евросоюза и их международных партнеров создать трибунал, который бы расследовал возможные преступления российских военных на территории Украины и заложил бы основы для юридической ответственности виновных в этих преступлениях.
- К настоящему моменту механизма создания такого трибунала не существует. Расследование возможных военных преступлений в Украине, однако, наряду с украинскими государственными органами, начал Международный уголовный суд в Гааге. Россия не является его участником.
- Россия начала масштабное вооруженное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года (Украина считает, что российская агрессия началась еще в феврале 2014 года с аннексии Крыма). Большинство стран мира осудили его, многие страны считают его актом агрессии. Москва настаивает на том, что проводит якобы превентивную «спецоперацию».
Другие новости дня
ЕС установил потолок цен на нефть из России в размере $60 за баррель
Страны ЕС договорились о введении предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Совет Евросоюза утвердил решение после того, как Польша, которая была единственной страной, не соглашавшейся с потолком цен, одобрила предложенные меры.
Минфин США объявил, что потолок цен на российскую нефть установят от 60 долларов за баррель, 1 декабря. Издание Politico писало, Польша хотела установить потолок на уровне $30 за баррель.
Послы 27 стран ЕС долгое время не могли договориться о предельной цене. В частности, Польша отклонила предложенные ранее 65 долларов за баррель, посчитав, что это «слишком щедро» для Москвы.
Варшава и страны Балтии требовали установить потолок цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Такого же мнения придерживалась и не входящая в ЕС Украина. Ряд других стран, в частности Греция, настаивали на более высоком потолке.
- Санкции в отношении российской нефти вступают в силу 5 декабря. В преддверии этой даты стоимость перевозки российских энергоресурсов выросла почти в два раза. По информации Bloomberg, ставки на перевозки между портами на Балтийском море и Индией могут составить около 15 миллионов долларов при погрузке после 5 декабря. Ранее они составляли от девяти миллионов до 11,5 миллионов долларов.
- США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, но при покупке по цене выше потолка покупать ее фактически не смогут и другие страны: танкеры нельзя будет застраховать крупнейшими в мире страховщиками, и ее нельзя будет перевозить крупнейшим в мире танкерным флотом Греции.
- Россия обещала не продавать нефть по цене ниже рыночной странам, которые присоединятся к ограничениям. Вместе с тем предполагается, что цена чуть ниже рынка приведет к тому, что соблюдать ограничения будут крупнейшие покупатели российской танкерной нефти – Китай и Индия.
В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат
В Москве произошел пожар в здании Микояновского мясокомбината.
Пожар произошел на складе, огнем охвачена крыша здания. Из здания эвакуировали 12 человек, заявили в пресс-службе МЧС России. По данным телеграм-канала «База», эвакуировали около 20 человек.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.
«Проект»: Черноморский флот с начала войны потерял 15% боевого состава
Черноморский флот с начала войны с Украиной потерял 15 процентов своего боевого состава, подсчитало издание «Проект».
Перед вторжением в Украину Черноморский флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми. С учетом патрульных катеров в составе флота были 74 боевые единицы.
«Проект» изучил публичные данные о потерях кораблей и пришел к выводу, что с начала войны как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были потоплены или сильно повреждены.
Министерство обороны России не отчитывалось об общих потерях флота за время войны с Украиной.
- 13 апреля затонул флагман Черноморского флота крейсер «Москва», принимавший участие в войне с Украиной. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражен украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привел к детонации боеприпасов.
Латвия оштрафовала телеканал «Дождь» за карту с Крымом и слова об армии РФ
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии оштрафовал телеканал «Дождь» на 10 тысяч евро за изображение карты аннексированного Крыма в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии. Об этом сообщил в твиттере глава совета Иварс Аболиньш.
Чиновник отметил, что это уже второе существенное нарушение со стороны телеканала за последние несколько месяцев. За три серьезных нарушения «Дождь» могут лишить разрешения на вещание.
О первом нарушении Аболиньш не рассказал, но в августе известный латвийский режиссер Алвис Херманис призывал запретить журналистам «Дождя» работать в стране из-за интервью, которое у мэра Риги Мартиньша Стакиса взяла журналистка Екатерина Котрикадзе. Недовольство режиссера, в частности, вызвали вопросы о сносе советских памятников в Риге. Сам мэр заявлял, что «интервью было корректным».
Кроме того, сегодня стало известно, что в отношении телеканала открыто административное дело за сюжет, в котором говорится о возможной поддержке российской армии. Аболиньш отметил, что «Дождю» следует уважать местные законы.
В свою очередь министр обороны Латвии написал в твиттере что телеканал нужно отправить работать в Россию и лишить его сотрудников видов на жительство.
Латвийская служба госбезопасности начала расследование из-за сообщений «Дождя», которые, по данным ведомства, вызывают подозрения в помощи, оказываемой телеканалом, солдатам российской армии.
Поводом для заявлений латвийских властей в адрес телеканала «Дождь» стали высказывания ведущего Алексея Коростелева в эфире программы «Здесь и сейчас» вечером 1 декабря. Журналист обратился к зрителям с просьбой присылать в почту или в телеграм сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации и военных преступлениях российской армии в войне с Украиной. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», - сказал Коростелев.
В пятницу «Дождь сообщил», что прекратил с журналистом сотрудничество.
«В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас. Но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне», — сказала глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко отметил, что реплика Коростелева «вводит в заблуждение зрителей» и «создает ощущение, что «Дождь» занимается оказанием помощи армии России. Телеканал не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии, сказал Дзядко.
Алексей Коростелев, комментируя случившееся, написал в телеграме, что он никогда не обращался с просьбой о помощи для российской армии. «Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать», - сообщил журналист, отметив, что его слова были вырваны из контекста.
По словам Коростелева, он помогает мобилизованным только тем, что рассказывает о них. «Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России - странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же», - пишет журналист.
Российские власти заблокировали телеканал «Дождь» вскоре после вторжения России на территорию Украины. Как и многие другие независимые СМИ «Дождь» был вынуждена прекратить работу. В июне стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии.
После начала войны России с Украиной в Латвию переехали более 200 российских журналистов, и более 20 изданий. Служба госбезопасности Латвии выражала обеспокоенность в переезде российских СМИ. Их работа, как утверждают в спецслужбе, может угрожать безопасности латвийского информационного пространства и нести риски, связанные с работой российской разведки.
Киргизские банки отказались работать с картами «Мир» из-за угрозы санкций
Несколько киргизских банков прекратили обслуживание российских платежных карт «Мир» из-за опасения подпасть под санкции со стороны финансовых структур США. Об этом заявил во время выступления в парламенте республики замглавы Национального банка Кайып Куленбеков.
По словам Куленбекова, западные ограничения могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов киргизских банков за границей. Со стороны Нацбанка на принимаемые коммерческими банками решения относительно карт «Мир» никакого давления не оказывалось, уточнил Куленбеков.
В ноябре агентство Bloomberg сообщало, что от работы с российской платежной системой из-за угрозы вторичных санкций отказались шесть их девяти стран. Операции с «Миром» прекратили полностью или сократили сотрудничество банки в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме.
Турция допускала создание новой совместной платежной системы для российских туристов, но о каких-либо конкретных шагах пока не сообщалось.
«Дождь» уволил телеведущего из-за слов о помощи солдатам РФ в Украине
Телеканал «Дождь» сообщил, что прекратил сотрудничество с телеведущим Алексеем Коростелевым. Накануне журналист в прямом эфире, призывая зрителей писать о нарушениях при мобилизации, сказал, что телеканал сможет помочь российским военнослужащим с оснащением на фронте.
«Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным», – заявила в эфире телеканала глава информационной службы Екатерина Котрикадзе.
В четверг вечером во время выходящей в прямом эфире передачи «Здесь и сейчас» Коростелев сказал: «Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. […] Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».
Как пишет Би-би-си, после поднявшегося скандала в ночь на пятницу эта фраза была удалена из эфира, главный редактор телеканала Тихон Дзядко принес извинения. Он заявил, что реплика Коростелева «вводит в заблуждение зрителей» и «создает ощущение, что «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ».
«В связи с этим важно отметить следующее: телеканал не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами», – написал он в своем телеграм-канале.
После вторжения России в Украину и введения уголовного наказания за распространение «военных фейков», под которыми российские власти понимают всю информацию о войне, которая расходится с официальными сводками Минобороны, редакция «Дождя» сначала приостановила работу, а затем покинула Россию. В России сайт телеканала заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Телеканал вещает из Риги, также студии работают в Амстердаме, Тбилиси и Париже.
Вещание телеканала уже несколько раз становилось причиной для недовольства латышских надзорных органов и чиновников.
В пятницу стало известно, что Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал телеканал на 10 тысяч евро из-за показанной в эфире карты, где аннексированный Крым отмечен российским, и слов «наша армия» в отношении армии России.
В организации указали, что это уже второе нарушение со стороны телеканала. При наличии трех «серьезных нарушений» совет вправе отозвать лицензию на вещание в Латвии.
В августе известный латвийский режиссер Алвис Херманис призывал запретить журналистам «Дождя» работать в стране из-за интервью, которое у мэра Риги Мартиньша Стакиса взяла журналистка Екатерина Котрикадзе. Недовольство режиссера, в частности, вызвали вопросы о сносе советских памятников в Риге. Однако сам мэр заявлял, что «интервью было корректным».
МИД Грузии осудил визит спикера Госдумы в Абхазию
Министерство иностранных дел Грузии «решительно осудило» визит спикера Госдумы России Вячеслава Володина в самопровозглашенную республику Абхазия.
В Тбилиси заявили, что визит российского чиновника «является еще одним грубым нарушением основных принципов и норм международного права со стороны Москвы, продолжением политики нарушения территориальной целостности суверенного государства и международных обязательств, в том числе, является еще одним фактом пренебрежения соглашением о прекращении огня, заключенным 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского Союза».
Делегация Государственной думы России прибыла в Абхазию накануне. Кроме Вячеслава Володина, в неё входят заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
В рамках визита делегация Госдумы провела встречу в абхазском парламенте. Стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Также прошла встреча с абхазским лидером Асланом Бжания.
Выступая в парламенте, Володин затронул «проблемные темы, волнующие как граждан Абхазии, так и граждан России», сказав, что «дружба — это улица с двусторонним движением».
В Баку предложили сменить название страны на «Северный Азербайджан»
В ходе дебатов на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Гудрат Гасангулиев выступил с предложением сменить название Азербайджанской Республики на «Республику Северный Азербайджан». По его словам, весь мир должен знать, что «200 лет тому назад азербайджанские земли были оккупированы иранским режимом». Это предложение вызвало бурные обсуждения среди политиков, экспертов и пользователей соцсетей, пишет издание JAM news.
«Считаю, что мы должны разработать новую Конституцию. Первым делом надо сменить название страны. Называться наша страна должна Северный Азербайджан. Весь мир должен знать, что 200 лет тому назад азербайджанские земли были оккупированы со стороны иранского режима. Как существуют южная и северная Кореи, мы должны быть так же. 200 лет назад Азербайджан был разделен между двумя империями. Этот шаг также станет стимулом для южных азербайджанцев», – сказал Гудрат Гасангулиев.
По словам журналиста Газанфара Гамидоглу, предложение назвать Азербайджа «Северным Азербайджаном» не ново, каждые три-четыре года этот вопрос занимает свое место в общественно-политической повестке страны.
«Как только отношения с Ираном приобретают напряженный характер, либо происходит какой-то эксцесс в Южном Азербайджане, или же с целью перевести внимание общественности в Азербайджане от намного более важных вопросов, начинается полемика вокруг смены названия страны», — говорит он.
Оппозиционный активист, бывший политзаключенный Ильхам Гусейн также выступил против предложения депутата.
«Они еще не понимают, что надо менять не название Азербайджана, а его имидж. Надо смыть с названия страны пятно коррупции, бесправия, фальсификаций. Надо смыть «тату» авторитаризма, и нарисовать портрет демократии», – отметил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал крайне резкое заявление в адрес Ирана. По его словам, Баку всегда отвечал и будет отвечать на любые антиазербайджанские шаги.
«Я работал с тремя бывшими президентами Ирана – Хатами, Ахмадинежадом и Рухани. На протяжении столь долгих лет еще никогда не возникало ситуации, аналогичной сегодняшней. Никогда Иран не проводил дважды в течение нескольких месяцев военные учения у наших границ. Никогда еще не было сделано столько заявлений, полных ненависти и угроз в адрес Азербайджана», – сказал Алиев.
«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они – часть нашей нации», – добавил он.
10 ноября стало известно, что посла Азербайджана в Иране вызвали в МИД «в связи с недружественными антииранскими публикациями в азербайджанских СМИ», 13 ноября депутаты иранского парламента отреагировали на «провокационные высказывания» Алиева. Один из депутатов сказал: «Азербайджан отделился от Ирана, а если речь идет о присоединении, тогда Нахичевань должна присоединиться к Ирану».
Абхазской оппозиции отказали в проверке законности выдачи паспортов
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия отказала Абхазскому народному движению (АНД) в проведении расследования на предмет законности выдачи паспортов. Об этом «Абхазскому порталу» сообщил лидер оппозиционного движения Адгур Ардзинба.
Политик говорит, что Генпрокуратура ссылается на недостаточность информации, представленной АНД.
«Ответ, полученный от прокуратуры, нас ни в коей мере не удовлетворяет», – сказал он.
«Даже сейчас проводимые нами исследования показывают признаки нарушения процедуры получения гражданства. Свои изыскания мы дополнительно направим в прокуратуру, чтобы они все-таки выполнили свою работу и дали однозначный ответ: законно ли получили гражданство и паспорта Республики Абхазия лица, указанные в списке, который мы направляли ранее? Это важный вопрос для нашего общества, мы доведём дело до логического конца», – добавил Ардзинба.
- АНД обратилось в Генпрокуратуру в октябре. В заявлении говорилось, что в 2020–2022 годах абхазские паспорта получили 6693 человека: русских – 1526 человек, грузин – 1102, армян – 3061, лица иных национальностей – 1004.
- Интервью Адгура Ардзинба «Эху Кавказа», в котором он рассказал, что 1 декабря 2020 года паспорт получил российский бизнесмен, руководитель Федерации спортивной борьбы города Сочи Рубен Татулян («Робсон»), спровоцировало скандал в Абхазии.
Критик Кадырова не выходит на связь после неподтвержденного сообщения о его убийстве
Критик Рамзана Кадырова, чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, в 2020 году переживший покушение, уже сутки не выходит на связь после неподтвержденного сообщения о его убийстве. Представители чеченской диаспоры в Европе также не знают, где находится его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов. Об этом пишет портал Кавказ.Реалии.
Неподтвержденная информация об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. В публикации приводится переписка с сообщившей об этом пользовательницей инстаграма, из ее слов следует, что она является соседкой Абдурахманова.
После того, как это сообщение разошлось в телеграм-каналах, редакция Кавказ.Реалии в течение суток неоднократно пыталась связаться с Абдурахмановым и его братом, но безуспешно. Об их местонахождении также ничего неизвестно базирующейся в Европе чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд».
«Его брат [Мухаммад Абдурахманов] вчера был на судебных процессах. Сообщалось, что он якобы кому-то ответил, что все в порядке. Но это не похоже на правду, чтобы раньше нас информацию об этом он сообщил неизвестным людям», – заявил изданию «Кавказский узел» неназванный представитель «Вайфонда».
Редакция Кавказ.Реалии связалась с другими представителями чеченской диаспоры в Европе, но они не смогли дать ответ о местонахождении братьев Абдурахмановых.
Последняя на данный момент запись Тумсо Абдурахманова в его телеграм-канале была опубликована вечером 30 ноября. Под последним видео на его канале в ютубе пользователи оставляют комментарии с призывом выйти на связь.
«Обычно Тумсо предупреждает, когда стрим не состоится в телеграмме. Вчера он не предупредил», – написал один из комментаторов.
На официальных ресурсах правоохранительных органов Швеции информации о Тумсо Абдурахманове нет.
- В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».
- После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
- В марте 2022 года, как сообщал сайт Кавказ.Реалии, федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства земляка по заказу из окружения главы Чечни. Об этом со ссылкой на следствие писала «Немецкая волна».
Сноуден принял присягу и получил российский паспорт – адвокат
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом заявил агентству "РИА Новости" адвокат Сноудена Анатолий Кучерена. По словам адвоката, жена Сноудена, также гражданка США, "в стадии подачи заявления на российский паспорт".
26 сентября на сайте Кремля был опубликован указ, которым президент Владимир Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену, который ранее получил в России бессрочный вид на жительство. В США ему грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе.
В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден опубликовал секретные сведения об американской программе электронной слежки. В частности, выяснилось, что спецслужбы США прослушивали телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил почти два миллиона секретных файлов.
В том же 2013 году Сноуден покинул США. Сначала он бежал в Гонконг, а затем, по его утверждениям, спасаясь от ареста, оказался в московском аэропорту, где попросил об убежище в России. Российские власти предоставили ему бессрочный вид на жительство.
Представитель Госдепартамента США после сообщений о получении Сноуденом российского гражданства задал риторический вопрос, не призовут ли его теперь в армию на войну с Украиной – указ Путина о гражданстве вышел спустя несколько дней после объявления мобилизации. Адвокат Кучерена тогда заявил, что его подзащитный не подлежит мобилизации, поскольку не служил в российской армии.
Сноуден, в защиту которого выступал ряд общественных деятелей в США, после российского вторжения в Украину подвергался в Соединённых Штатах критике даже со стороны тех, кто ранее выражал понимание мотивов его действий. Его критиковали за то, что он, называя себя защитником свободы слова и живя в России, чётко не осудил российскую агрессию. Сноуден заявлял, что выступает против войны в Украине и за мир, но при этом прямо не говорил о том, кто несёт ответственность за войну. За несколько дней до её начала он сравнивал Киев с Грозным (разрушенным при штурме армией России), Сараевом, которое осаждали боснийские сербы, и Фаллуджей, которую штурмовали военные США.
Когда бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал его осудить высказывания телеведущего Антона Красовского об убийстве украинских детей, Сноуден ответил, что он против того, чтобы топить детей, и не нужно было тратить время на то, чтобы это выяснить. "Какая великая победа для правды и справедливости!" – иронически заметил он.
- Текст присяги при получении гражданства России звучит так: "Я, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".
Посольства Украины в Европе получают окровавленные пакеты
Несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом в последние дни получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Об этом заявил в пятницу представитель МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, такие посылки пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе (Италия) и Кракове (Польша), а также в консульство в Брно (Чехия). Посольство Украины в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.
В частности, полиция Чехии утром в пятницу сообщила о получении украинским консульством в Брно пакета, похожего по характеристикам на тот, который на днях взорвался в украинском посольстве в Мадриде. Из-за возможной угрозы были эвакуированы дети из близлежащего детского сада. В посылке была обнаружена "ткань животного происхождения".
Массовая рассылка пакетов происходит после того, как в посольстве Украины в Испании взорвалась доставленная туда на имя посла бандероль, при взрыве лёгкие ранения получил один человек.
"Есть основания полагать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины", - отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В разных странах ведётся расследование того, кто мог организовать рассылку.
В Испании в последние двое суток стало известно о шести отправленных по почте бандеролях. Одна из них взорвалась в посольстве Украины, другие были адресованы предприятию, производящему военную технику, министру обороны Испании, посольству США, испанскому премьер-министру и авиабазе Торрехон-де-Ардос. Во всех этих посылках были самодельные взрывные устройства небольшой мощности. Ни в одной из них не было записок или текстов с угрозами, сообщает El Pais со ссылкой на источники, близких к следствию.
Испанская полиция пытаетмся установить, кто занимался рассылкой взрывных устройств. Все они были отправлены обычной почтой с территории Испании. В первоначальных отчётах полиции, направленных в суд, нет данных о каких-либо версиях того, кто мог бы быть организатором рассылки бандеролей. В том числе не выдвинута и версия о причастности российских спецслужб.
Шольц призвал Путина к дипломатии через вывод войск
В пятницу состоялся первый с сентября телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе канцлера сообщили, что беседа продолжалась час и была посвящена "продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям".
Как говорится в сообщении, Шольц осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении её обороноспособности. Канцлер также призвал президента России к "скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск". Речь шла также о так называемой зерновой сделке. Других подробностей в сообщении нет.
В сообщении Кремля о телефонном разговоре говорится, что президент России "призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы" к Украине. Путин, как говорится в сообщении, сказал Шольцу, что российская армия "долгое время воздерживалась от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины", но теперь такие меры, как сказано в сообщении, "стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России" - упомянуты Крымский мост (пострадал при взрыве 8 октября, Украина прямо не подтверждала свою причастность к взрыву) и объекты энергетики (не уточняется, о чём идёт речь).
Россия с 10 октября нанесла несколько массированных ракетных ударов по энергетическим объектам в Украине, после последнего такого удара 23 ноября значительная часть страны на некоторое время осталась без энергоснабжения, перебои с ним происходят до сих пор. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявлял, что поражаются объекты, использование которых помогает "убивать русских".
Украина считает удары по гражданской инфраструктуре актами терроризма, их также осуждают страны Запада.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что мог бы вести переговоры с Путиным в случае, если тот показал бы готовность завершить войну. Одним из критериев такой готовности мог бы быть вывод российских войск из Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что для Москвы это неприемлемо.
В Грузии нашли убитого медведя с отрезанными лапами
В грузинском высокогорном регионе Рача, в районе села Уцера был обнаружен убитый кавказский бурый медведь.
Житель Грузии, который нашел его во время туристического похода, пишет в соцсетях, что зверь точно умер не свой смертью — медведь изранен и у него отрезаны лапы.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что кавказский бурый медведь занесен в Красную книгу Грузии. Его убийство не в целях самозащиты и без разрешения является преступлением. Ущерб, нанесенный природе в результате убийства каждого кавказского медведя, оценивается в 50 тысяч лари. Кроме этого, охота на животных, занесенных в «Красную книгу», может наказываться исправительными работами либо лишением свободы на срок до 3 лет.
WP: убийства Ицика Моше и Джона Болтона заказал один и тот же иранец
Американское издание The Washington Post опубликовало большую статью о том, правительство Ирана активизировало свои усилия по похищению и убийству правительственных чиновников, активистов и журналистов по всему миру.
Издание подготовило материал, пообщавшись на условиях анонимности с 15 официальными лицами в Вашингтоне, Европе и на Ближнем Востоке.
«Рост числа убийств и заговоров с похищениями со стороны Ирана встревожил западных чиновников», – пишет издание.
В статье, в частности, говорится о том, что член элитного иранского Корпуса стражей революции (КСИР) Шахрам Пурсафи организовал заговор с целью убийства Джона Болтона – советника по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа.
В августе сообщалось, что Пурсафи хотел убить Болтона в отместку за смерть Касема Сулеймани – командира КСИР, ликвидированного в результате удара американского беспилотника в январе 2020 года.
The Washington Post утверждает, что Шахрам Пурсафи также пытался организовать убийство в Грузии Ицика Моше – президента Грузино-израильской бизнес-палаты.
«Западные официальные лица утверждают, что Пурсафи в прошлом году также пытался организовать убийство Ицика Моше, грузинского бизнесмена, который работал над улучшением отношений между южнокавказской страной и Израилем», – сказано в статье.
Ранее о возможном участии Пурсафи в заговоре с целью убить Ицика Моше в Грузии писало и издание The Jerusalem Post.
В СГБ Грузии 15 ноября заявили о предотвращении на территории страны убийства гражданина Израиля, которое было заказано из-за границы. Был задержан предполагаемый киллер – гражданина Пакистана, а также лица с двойным гражданством Ирана и Грузии, которые, по версии СГБ Грузии, доставили оружие в Грузию для готовящегося убийства. СМИ со ссылкой на спецслужбы Израиля также написали, что Иран планировал нападение на Ицика Моше и в 2021 году.
В США «ЧВК Вагнера» могут признать террористической организацией
В Конгресс США внесён законопроект о признании "ЧВК Вагнера" иностранной террористической организацией.
Его авторами являются республиканец Роджер Уикер и демократ Бен Кардин. В законопроекте они перечислили террористические действия, за которые, по их утверждению, несёт ответственность "ЧВК Вагнера". Это - пытки и убийства мирных жителей в украинском городе Буча в марте 2022 года; покушение на президента Украины Владимира Зеленского; убийства в Мали; похищения, изнасилования и убийства в Центральноафриканской Республике (включая гибель троих российских журналистов в июне 2018 года); внесудебная казнь сирийца в 2017 году.
"Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, включая использование наемников, таких как группа Вагнера, для совершения зверств от их имени, — говорится в заявлении сенатора Уикера. — США должны назвать эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группировкой".
Бизнесмен Евгений Пригожин в ответ заявил, что созданная им "ЧВК Вагнера" не попадает под критерии террористической организации. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд".
"Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеются три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. "ЧВК Вагнера" ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит", — заявил бизнесмен.
Если внесённый американскими сенаторами закон будет принят, "ЧВК Вагнера" признают террористической организацией не позднее, чем через 90 дней. Это даст США основания для уголовного преследования участников организации и слежкой за её международными активами по всему миру.
- В сентябре близкий к президенту Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию "ЧВК Вагнера" — вооружённого подразделения, которое участвовало в боевых действиях в Сирии и в Украине. ЧВК расшифровывается как "частная военная компания", при этом создание таких компаний не предусмотрено российским законодательством.
- Весной 2022 года, после череды военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил десятки колоний в разных областях страны.
- По многочисленным свидетельствам, осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях в составе "ЧВК Вагнера", должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В ЧВК завербовали, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч заключённых.
- "ЧВК Вагнера" считается одним из наиболее боеспособных российских подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Эксперты называют "группу Вагнера", по сути, частной армией, поскольку в её распоряжении есть тяжелая техника и авиация.
Соглашение о Пицунде: омбудсмен хочет рассказать о нарушениях закона
Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась с письмом к спикеру Национального собрания Лаше Ашуба. Она считает необходимым выступить на заседании сессии парламента с докладом о нарушениях норм абхазской Конституции.
Речь идёт о предстоящем обсуждении вопроса ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде. Законопроекты, связанные с утверждением документа, уже поступили в абхазский парламент.
Асида Шакрыл указывает на заложенные в данном соглашении нормы, которые, по её словам, допускают нарушение законодательства, Конституции и прав абхазских граждан. Речь идёт, в частности, о возможном нарушении прав и свобод граждан, проживающих на Лидзавском шоссе в Пицунде, праве абхазского народа на землю и другие природные ресурсы, гарантированные Конституцией, а также нарушении суверенитета и территориальной целостности Абхазии.
Ранее омбудсмен просила парламент предоставить ей возможность участвовать в заседании сессии, посвященном обсуждению соглашения. Однако регламент парламента устанавливает ограниченный перечень лиц, обладающих правом выступить с докладом на заседании, посвященном ратификации международного договора.
«Прошу вас до заседания парламента, на котором будет обсуждаться вопрос ратификации данного соглашения, назначить дату заслушивания доклада Уполномоченного по правам человека, посвященного нарушениям прав граждан, законодательства и Конституции Республики Абхазия, вытекающим из Соглашения. О дате заслушивания доклада прошу сообщить в аппарат Уполномоченного по правам человека за пять рабочих дней. Выражаю надежду на эффективное взаимодействие, направленное на обеспечение прав человека и гражданина в Республике Абхазия», – сказано в письме.
- Ознакомиться с текстом соглашения, подписанного в январе, можно на сайте российского посольства – документ был опубликован в сентябре.
- В соглашении указано, что «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
В Приморском крае разбился истребитель МиГ-31
В Приморском крае разбился истребитель МиГ-31. Об этом сообщили агентства со ссылкой на экстренные службы. Сообщения впоследствии подтвердило Минобороны России. Утверждается, что лётчики катапультировались.
В сообщении министерства говорится, что самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Утверждается, что разрушений на земле нет, причиной крушения предварительно названа техническая неисправность.
В последние месяцы в России произошло несколько катастроф военных самолётов, в том числе с жертвами среди мирных жителей. При падении Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске 17 октября погибли 15 человек, при этом лётчики спаслись. 23 октября в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом, лётчики погибли. В Рязани в июне разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, в том же месяце разбились два Су-25.
Россия запустила на «Верхнем Ларсе» 12 новых полос
На пункте пропуска «Верхний Ларс» запустили 12 новых полос на въезд в Россию. Об этом сообщили в российском Министерстве транспорта.
В ведомстве напомнили, что в июле 2022 года было запущено движение транспорта по 12 новым полосам на выезд из России в Грузию.
«Запуск движения по 12 новым полосам для легкового транспорта в июле этого года и еще по 12 полосам в ноябре позволил увеличить общую пропускную способность погранперехода как для легкового, так и для грузового транспорта. К концу года планируется запустить движение еще по двум полосам для негабаритного транспорта. Общее количество полос движения вырастет до 39. Будут достигнуты проектные показатели пропускной мощности в 2,5 тыс. транспортных средств в сутки с потенциальной возможностью пропуска до 4 тысяч», – говорится в сообщении.
По информации министерства, основные строительные работы в рамках реконструкции пункта пропуска планируется завершить в конце 2022 года. Полностью работы завершатся в 2023 году.
- На границе Грузии и России довольно часто образуются многокилометровые очереди грузовых автомобилей. Значительный рост товарооборота между странами, в том числе за счет транзитных грузов наблюдается после начала российского вторжения в Украину.
- Очереди из легковых автомобилей возникли на границе после объявления в России военной мобилизации, когда россияне массово устремились в Грузию. Власти Грузии и Северной Осетии заявили о стабилизации ситуации на границе в конце сентября.
- В 2020 году сообщалось, что Россия вложит в реконструкцию контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» почти 2 млрд рублей (около 27 млн долларов США).
Аккаунт Канье Уэста в твиттере вновь заблокировали. Рэпер хвалил Гитлера
Корпорация Twitter заблокировала аккаунт рэпера Канье Уэста в одноимённой соцсети после того, как опубликовал рисунок свастики, совмещённой с иудейским символом - звездой Давида. Ранее он в прямом эфире несколько раз похвалил фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
О блокировке аккаунта Уэста сообщил владелец Twitter Илон Маск. Он написал, что аккаунт заблокировали за "разжигание ненависти".
Это редкий случай блокировки твиттер-аккаунта известного лица после приобретения компании Маском. Бизнесмен называл себя "сторонником абсолютной свободы слова", после покупки им твиттера там было разблокировано множество аккаунтов, включая учётную запись бывшего президента США Дональда Трампа и самого Канье Уэста - это произошло 29 октября. Спустя месяц Маску, однако, пришлось банить рэпера практически на тех же основаниях, что предыдущему руководству твиттера.
Блокировке аккаунта предшествовало выступление Уэста в эфире шоу крайне правого комментатора, сторонника конспирологических теорий Алекса Джонса. В нём он признался в симпатиях к Гитлеру и несколько раз назвал себя "нацистом". Он отметил, что "не против всего еврейского", и назвал при этом первого темнокожего президента США Барака Обаму "очередным еврейским президентом", заявив, что тот, как и Гитлер, якобы убивал людей. Когда ещё один участник передачи, публицист Ник Фуэнтес, сказал, что он "очень пропутинский и пророссийский", Канье Уэст отметил: "Я тоже".
В конце октября немецкая компания спортивной одежды и обуви Adidas прекратила сотрудничество с Канье Уэстом из-за комментариев рэпера в социальных сетях. В заявлении Adidas говорится, что компания "не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти". Это произошло вскоре после первой блокировки твиттера Уэста из-за публикации антисемитского твита.
ЕСПЧ удовлетворил иск трех трансгендерных мужчин против Грузии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск трех трансгендерных мужчин против Грузии и признал нарушение статьи 8 Европейской конвенции о правах человека (право на защиту частной и семейной жизни).
Как пишет издание Civil.ge, суд обязал Грузию выплатить по 2000 евро за нематериальный ущерб каждому истцу из Грузии и дополнительно 9812 евро одному из трех истцов.
Трое трансгендерных мужчин (дело «А. Д. и другие против Грузии») обратились в Страсбургский суд на том основании, что они не могут добиться юридического признания своего гендера в Грузии, так как они не проходили операцию по смене пола.
Согласно статье 78(ж) Закона Грузии «О гражданских актах», основанием для внесения изменения в запись о гражданском акте является изменение пола.
В своем решении суд отметил, что «несмотря на то, что право на изменение пола в записях гражданского акта существует в Грузии с 1998 года, фактически не было ни одного случая успешного юридического признания гендера».
Суд также заявил, что «неточность действующего местного законодательства препятствовала доступу к юридическому признанию гендера на практике, а отсутствие четкой правовой базы наделяло органы местного самоуправления чрезмерными дискреционными полномочиями, что может привести к произвольным решениям при рассмотрении заявлений».
«Такая ситуация полностью противоречит обязательству государства-ответчика обеспечить быстрые, прозрачные и доступные процедуры юридического признания гендера», — заявил суд.
Как пишет Civil.ge, первый и второй истцы начали процесс внесения изменений в записи актов гражданского состояния путем официальной смены имени на мужское 29 мая 2014 г. и 22 января 2015 г., подав необходимые документы в Гражданский реестр. Вскоре оба получили медицинские заключения, выданные психологом, где им поставили диагноз «расстройство гендерной идентичности (транссексуализм)».
На основании этого диагноза они обратились в Гражданский реестр с просьбой изменить половой/гендерный признак в записях актов гражданского состояния, который отказал им по той причине, что они не подвергались операции по смене пола.
Несмотря на то, что последующие судебные процессы показали, что один из истцов прошел курс гормонального лечения и операцию по удалению обоих молочных желез, Тбилисский городской суд не удовлетворил ни один из исков на основании статьи 78 (ж) Закона Грузии «О гражданских актах». Обе их попытки потерпели неудачу после того, как Верховный суд также отклонил их иски 24 ноября 2016 г. и 9 марта 2017 г.
Третий истец, прошедший курс гормонального лечения после того, как решил сменить пол, прошел более длительный процесс обжалования как с реестром, так и в судебной системе.
В Украине хотят запретить связанные с Москвой религиозные организации
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил правительству внести в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране "аффилированных с Россией" религиозных организаций. Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, решение было принято на заседании СНБО, где рассматривались "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором". Зеленский не уточнил о каких именно "религиозных кругах" идёт речь, но упомянул о поручении провести экспертизу устава Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет наличия церковно-канонической связи с Московским патриархатом и в случае необходимости принять меры.
"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость, - сказал президент Украины. - Мы никогда и никому не позволим строить империю в украинской душе".
В последние недели Служба безопасности Украины проводила обыски в епархиях Украинской православной церкви. В мае УПЦ в знак несогласия с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал военное вторжение в Украину, провозгласила самостоятельность и независимость от Московского патриархата. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.
СБУ заявляет, что все действия проводятся в рамках действующего законодательства, а их цель - проверка данных об использовании епархий как ячеек "русского мира", использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.
В конце октября исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что с начала войны ведомство открыло 23 уголовных дела против деятелей УПЦ, а 33 священнослужителя являются подозреваемыми - "от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".
Обыски были проведены и в самом известном и самом крупном монастыре Украины - в Киево-Печерской лавре. 15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась "матушка — Русь".
Лавра находится в пользовании УПЦ, однако её помещения - памятники архитектуры, которые принадлежат государству. На заседании СНБО было принято решение проверить "наличие правовых оснований и соблюдения условий использования" религиозными организациями имущества на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) неоднократно заявляла о том, что хотела бы использовать храмы, находящиеся на территории лавры.
- 23 ноября в украинский парламент был внесён законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение РПЦ.
- Кремль назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий против русского православия.
- Украинская православная церковь - крупнейшая по числу приходов религиозная организация Украины. Перед началом российского вторжения у нее было около 12 тысяч приходов, а у получившей признание независимости Константинопольским патриархатом в 2019 году Православной церкви Украины - около 7 тысяч.
Airbus в течение месяцев полностью откажется от титана из России
Европейская авиастроительная корпорация Airbus собирается в течение нескольких месяцев отказаться от российского титана. Об этом, как пишет Reuters, сообщил глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн.
"Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идёт о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", — сказал он, отметив, что это относительно сложный процесс, в том числе из-за сертификации новых поставщиков.
Источники Reuters в отрасли сообщили, что Airbus стала больше закупать титан в США и Японии, однако их сертификация по аэрокосмическим стандартам может занять годы.
Ранее от закупок титана из России отказался американский производитель Boeing. В компании пояснили, что у нее достаточно запасов титана благодаря созданному пулу поставщиков по всему миру
Россия является крупнейшим производителем титана. Он используется в основном в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов. Российская компания "ВСМПО-Ависма" до войны обеспечивала до 35% всех потребностей в титане компании Boeing, 65% — Airbus Group и 100% — Embraer, писал "Коммерсантъ".
После российского вторжения в Украину США и Евросоюз ввели уже восемь пакетов санкций в отношении России . Титан по-прежнему остается вне ограничений. В апреле глава Airbus Гийом Фори призвал Запад не вводить эмбарго на ввоз российского титана, поскольку оно способно больше навредить западной промышленности, чем российской экономике.
В Офисе президента Украины оценили потери в войне в 10–13 тысяч погибших
Потери украинских войск с начала полномасштабного вторжения России в Украину составили от десяти до 13 тысяч человек погибшими. Об этом заявил в четверг в эфире национального телевидения советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Это первая оценка в телемарафоне от украинского официального лица, в которой признаётся, что число погибших достигло пятизначных значений. 30 ноября советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял в эфире ютьюб-канала блогера Марка Фейгина, что погибших от 10 до 20 тысяч.
Неизвестно, насколько информацию Подоляка можно считать официальной. Он ссылался на официальные сводки Зеленского, тот такой оценки публично не называл.
На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинская армия потеряла убитыми 100 тысяч человек. Позднее её офис заявил, что она ошиблась, а речь шла об общих потерях с убитыми и ранеными. Ранее такую оценку называли в Пентагоне.
Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. 10 ноября в Пентагоне заявляли, что российская армия потеряла 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
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