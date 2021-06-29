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Глава МИД Израиля впервые посещает Объединённые Арабские Эмираты
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Это первый в истории визит столь высокопоставленного израильского представителя в ОАЭ. Стороны в прошлом году установили дипломатические отношения при посредничестве США.
На переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться, помимо прочего, опасения, связанные с Ираном. Обе страны разделяют мнение, что политика Тегерана представляет собой угрозу безопасности на Ближнем Востоке. Совпадение позиций было одним из факторов, который способствовал налаживанию отношений между Израилем и одной из богатейших стран Персидского залива.
Глава МИД Израиля также примет участие в церемонии открытия посольства страны в Абу-Даби и консульства в Дубае, а также израильского павильона на будущей выставке EXPO в этом городе.
Лапид, глава центристской партии, стал министром иностранных дел недавно – после того, как к власти в Израиле пришло новое коалиционное правительство, а прежний премьер Биньямин Нетаньяху отправился в отставку. По соглашению с нынешним премьером Нафтали Беннеттом, Лапид должен будет возглавить кабинет через 2 года. Нетаньяху хотел посетить ОАЭ с визитом, но не успел.
Другие новости дня
Боррель рассказал о том, как ЕС будет строить отношения с Россией
Европейский Союз в отношениях с Россией будет выступать единым фронтом и отстаивать свои позиции по важнейшим вопросам, но в то же время не будет полностью прерывать общение с Москвой. Об этом пишет глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в статье "Как вести дела с Россией?", опубликованной во вторник.
Боррель подводит в ней итоги дискуссии об отношениях с Россией, которая прошла на недавнем саммите ЕС. "Россия, в любом случае, самый большой наш сосед. Она никуда не исчезнет, и вряд ли в ближайшем будущем в ней произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению её поведения. ЕС необходимо это учитывать и вести такую политику, которая вела бы к некой форме сосуществования, при защите наших интересов и ценностей и одновременно при избежании развития эскалации" - пишет глава внешнеполитического ведомства Евросоюза.
Боррель констатирует, что в последние годы отношения между Россией и ЕС стремительно ухудшились, а Россия под руководством Владимира Путина сознательно дистанцировалась от Европы.
По словам Борреля, подход ЕС к России должен быть комплексным. Союз должен противодействовать нарушениям международного права со стороны России, в том числе поддерживать территориальную целостность Украины. ЕС также должен противостоять попыткам Москвы поссорить между собой сами европейские страны, а также бороться с кибератаками, дезинформацией и коррупцией. Также необходимо укреплять суверенитет стран-соседей России и помогать реформам в них. Однако необходимо и взаимодействие с Россией по различным вопросам международной политики, таким как Ливия, Афганистан, Сирия, Нагорный Карабах, Иран, а также борьба с пандемией и с изменениями климата.
Также, как отмечает Боррель, у ЕС нет конфликта с гражданами России - а только с политикой её лидеров. Поэтому глава внешнеполитического ведомства ЕС предлагает развивать контакты между людьми, в частности упростить визовый режим для российской молодёжи и учёных.
Боррель прямо не поддержал и не отверг идею Франции и Германии о проведении саммита с президентом России. Он высказался в том смысле, что с властями России необходимо вести диалог - сам его факт не является уступкой Москве.
Боррель также сообщил, что, согласно решению Совета ЕС, подготовит в ближайшее время предложения о новых санкциях, которые могли бы быть введены против России в случае, если она продолжит агрессивные действия. Он также предложит различные варианты взаимодействия с властями России и поддержки гражданского общества.
- Предложение Франции и Германии организовать саммит с Путиным не нашло поддержки примерно у половины лидеров стран ЕС, поэтому решения принято не было. Лидеры ЕС поручили Боррелю разработать комплексный план взаимодействия с Россией.
Компьютерный томограф в гудаутском ковидном госпитале вышел из строя
Компьютерный томограф в гудаутском ковидном госпитале вышел из строя. Об этом министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба рассказал на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации.
«В Гудаутском ковидном госпитале после перепадов электроэнергии сбилось программное обеспечение. Мы стараемся как можно быстрее решить возникшую проблему», – сказал министр.
Как пишет «Апсныпресс», Минздрав обратился за помощью к специалистам фирмы Toshiba в России.
«Мы попросили их помочь нам, чтобы оперативно решить проблему, так как нам самим запустить софт не удалось», – сказал Эдуард Бутба.
Он также отметил, что из-за перепадов напряжения проблемы с работой компьютерного томографа были и в Республиканской больнице. На данный момент там неполадки устранены и оборудование функционирует.
Бутба также подчеркнул, что в последнее время заметно увеличилось число заразившихся коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что в Москву направлены письма с просьбой о поставке дополнительной партии вакцин и направлении в Абхазию дежурных бригад медиков для работы в ковид–отделениях.
«Мемориал» признал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева политзаключенным
Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключённым уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, осужденного по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщается на сайте правозащитников.
"Мемориал" считает, что Гуева "лишили свободы в связи с ненасильственным осуществлением им права на свободу вероисповедания". По мнению правозащитников, приговор вынесли с нарушением права на справедливое судебное разбирательство. "Мемориал" призывает немедленно пересмотреть дело Гуева.
- Приговор Гуеву был вынесен 20 ноября 2020 года. Его осудили на шесть лет колонии строгого режима. В материалах уголовного дела сперва фигурировали 50 миллионов рублей, которые молодой человек в 2015 и 2016 годах якобы перевел в исламский фонд "Мухаджирун" Абу Умара Саситлинского. Затем сумма снизилась до 7 тысяч 201 рубля. Гуев себя виновным не считает и утверждает, что деньги переводил на благотворительность для строительства колодцев в мусульманских странах.
- В Северной Осетии в поддержку Георгия Гуева выступили многие общественные деятели. Депутат Госдумы Зураб Макиев и комитет "Матери Беслана" обращались к генпрокурору России с просьбой обеспечить объективное судебное следствие. В середине сентября автоблогер Алан Золоев провёл в защиту Гуева несколько автопикетов во Владикавказе.
- В начале июня судебная коллегия военного суда Москвы не удовлетворила апелляцию в отношении Гуева. Его защита подала кассационную жалобу.
Коронавирус в Грузии выявили у более чем 400 туристов – Гамкрелидзе
Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что за последний месяц в Грузии коронавирус был диагностирован более чем у 400 туристов.
По его словам, повышенная мобильность – один из факторов риска увеличения случаев коронавируса.
«Сегодня я проинформировал Координационный совет, что за последний месяц мы подтвердили более 400 случаев заражения вирусом у туристов. Я также сообщил об их изоляции. То есть повышенная мобильность, безусловно, является одним из факторов риска увеличения числа случаев инфицирования. Некоторые из 400 туристов заразились на месте, у других вирус подтвердился после въезда в страну», – заявил Амиран Гамкрелидзе.
Отметим, что Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня. Ранее были сняты ограничения на авиасообщение.
Кутаисская база авиакомпании Wizz Air возобновит работу с 1 июля
База авиакомпании Wizz Air возвращается в международный аэропорт Кутаиси с 1 июля текущего года. Об этом сообщили в министерстве экономики Грузии.
По информации ведомства, Wizz Air возобновит рейсы из Кутаиси в Милан (Италия), Прагу (Чехия), Афины и Салоники (Греция), Ларнаку (Кипр) и Мемминген (Германия).
Учитывая эпидемиологическую обстановку и действующие в европейских странах ограничения, на первом этапе рейсы будут выполняться один раз в неделю, пояснила министр экономики Натия Турнава.
Ранее Wizz Air возобновила рейсы в Кутаиси, однако грузинская база авиакомпании оставалась закрытой.
Сейчас на сайте авиакомпании доступны июльские билеты из Кутаиси в Дортмунд (Германия), Вильнюс (Литва), Будапешт (Венгрия), Гданьск, Варшаву, Вроцлав и Катовице (Польша).
До пандемии компания выполняла несколько десятков рейсов в разные города Европы.
Каха Каладзе не считает целесообразным проведение «Недели прайда»
«Я не считаю целесообразным проводить «Неделю прайда», так как существуют группы, которые могут это неправильно использовать», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя вопрос о проведении недели «Тбилиси Прайд».
Каладзе говорит, что в стране защищена свобода выражения, – пишет Первый канал Грузии.
«Много лет назад мы приняли важный закон, согласно которому все равны в своих правах и каждый имеет возможность выражать свое мнение. Что касается «Недели прайда» в целом, я не считаю целесообразным это делать, поскольку существуют определенные группы, которые могут неправильно использовать это – как с одной, так и с другой стороны. Свобода выражения мнения в стране защищена, вы не сможете привести никаких фактов и случаев, которые ограничивали бы свободу выражения мнения людей», – говорит Каладзе.
На вопрос, придает ли власть большое значение сторонникам Левана Васадзе и Гурама Палавандишвили, Каха Каладзе ответил: «При чем здесь Палавандишвили. Кто такой Палавандишвили? Те, кто будут действовать неправильно и нарушат закон, за этим последует соответствующее реагирование».
- Мероприятия, посвященные борьбе с гомофобией, должны завершиться в Тбилиси Маршем гордости на проспекте Руставели 5 июля. Представители ультраправых сил уже заявили, что сделают все, чтобы это мероприятие не состоялось.
Полиция пришла к журналистам «Проекта» по жалобе друга Путина
Во вторник утром полиция пришла с обысками к главному редактору "Проекта" Роману Баданину, корреспонденту издания Марии Жолобовой и заместителю главного редактора Михаилу Рубину.
Об обыске у Баданина сообщили в телеграм-канале "Проекта".
Возле дома Жолобовой полицейские задержали Михаила Рубина. В квартире родителей Рубина также прошёл обыск.
У журналистов изъяли технику.
После обысков Жолобову, Рубина и Баданина повезли на допрос.
Полиция долгое время не сообщала, в связи с чем прошли обыски. Адвокаты журналистов сообщили, что они связаны с делом, возбуждённым по статье о клевете, по которому потерпевшим проходит бизнесмен Илья Трабер.
Впоследствии в полиции также подтвердили это.
Издатель "Проекта" Полина Махольд рассказала Радио Свобода, что обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2017 году после публикации видеорасследования "Питерские. Отец и сын". Это расследование было сделано журналистами Романом Баданиным и Марией Жолобовой для телеканала "Дождь". Михаил Рубин не участвовал в подготовке расследования.
"При этом следователь, который сейчас находится с Михаилом и ведет обыск, он точно так же из Санкт-Петербурга: по-моему, старший следователь Главного управления МВД по Санкт-Петербургу. Документов мы не видели, не можем утверждать точно, но, скорее всего, все указывает на то, что дело то же самое", – рассказала Махольд.
Впоследствии адвокат Баданина Анна Богатырёва сообщила "Дождю", что главный редактор "Проекта" находится в статусе подозреваемого. У него взяли подписку о невыезде. По словам адвоката Жолобовой, у его подзащитной статус свидетеля. Статус Рубина неизвестен.
Мария Жолобова считает, что подлинная причина обысков – опубликованное сегодня "Проектом" расследование про главу МВД Владимира Колокольцева. В нём, в частности, утверждается, что Колокольцев состоит в дружеских отношениях с человеком по имени Лев Черепов, которого называли близким к измайловской преступной группировке. Также рассказано про недвижимость семьи министра.
Издатель "Проекта" Полина Махольд отметила в разговоре с Радио Свобода, что все три сегодняшних обыска проходили не по постановлению суда.
"Складывается такое ощущение, как будто вчера мы опубликовали анонс расследования, которое сегодня вышло, о главе МВД Колокольцеве, и как будто в этот же момент из Санкт-Петербурга выехали машины со следователями в Москву, всю ночь гнали по шоссе, приехали с утра и начали обыски у наших коллег. Выглядит пока все так.
Я думаю, что это [расследование про главу МВД] триггер безусловный. Потому что не было никакой нужды срочно снимать людей с их мест работы в Санкт-Петербурге, гнать в Москву. Я думаю, просто очередная папочка открылась, очередное дело досталось, просто потому что кому-то не нравится, о чем мы пишем", – говорит Махольд.
Издатель рассказала, что авторы расследования про главу МВД не получали каких-то серьезных предупреждений или угроз в период подготовки материала:
"Хотя я должна сказать, что вопросы к нашим авторам поступают постоянно – не стоит ли им прекратить заниматься этой темой. Мы постоянно получаем, и до публикации расследования, и после, просьбы удалить, просьбы за деньги удалить, перекупить, все что угодно. Сложно сказать, были ли там такие, потому что мы уже просто перестали обращать на это внимание, честно говоря, это какой-то фоновый шум. Никаких серьезных сигналов формата слежки или чего-то такого, как бывало раньше, не было".
Рубин также сказал, что, по его мнению, дело о клевете – только повод для обысков.
Доступ к сайту "Проекта", на котором опубликовано расследование про Владимира Колокольцева, сегодня затруднен. Это связано с большим количеством желающих его прочитать, объяснила Полина Махольд.
"Сегодня самый приятный день работы нашего системного администратора, потому что сайт лег из-за того, что все пришли прочитать это расследование, и мы просто оказались не готовы к такому наплыву читателей, – говорит Махольд. – Мы им очень благодарны и сейчас стараемся удержать сайт на плаву. У нас такого раньше не было".
- Трабер – петербургский бизнесмен, которого "Проект" называл "другом Путина" и "фигурантом дела русской мафии". В 2020 году издание опубликовало расследование о планах Трабера осваивать Северный морской путь. Ещё до создания "Проекта" Роман Баданин и Мария Жолобова были авторами другого расследования о Трабере – документального фильма "Питерские. Отец и сын", в котором в том числе содержались утверждения о его возможных связях с организованной преступностью, а также о знакомстве с Владимиром Путиным. Его опубликовал в 2017 году телеканал "Дождь". Михаила Рубина среди авторов не было.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что президент знает фамилию Трабера, "так как он работал в Санкт-Петербурге, и этот товарищ играл определенную роль в экономической жизни и так далее". При этом Песков подчеркнул: "Мне не известно, что у них были какие-то близкие отношения, дружеские или какие-то деловые". Вопросы об обысках у журналистов "Проекта" Песков предложил адресовать МВД. Он не согласился с тем, что речь может идти о мести журналистам за их расследования.
- Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков утверждает, что срок давности по статье о клевете – если речь идёт о жалобе Трабера на фильм "Питерские" – истёк ещё в 2019 году.
Мария Жолобова – автор нескольких резонансных расследований, в том числе о главе Чечни Рамзане Кадырове.
Ранее издание "Проект" выпустило ряд расследований о Владимире Путине и его ближайшем окружении и семье. После чего подверглось критике государственными и прокремлёвскими СМИ, сообщавшими о западном финансировании издания. В публикациях главного редактора Романа Баданина обвиняли в уголовных преступлениях.
«Дождь»: власти сокращают планы вакцинации с 60% до 30% населения
Российские власти отказались от плана привить от COVID-19 к 1 сентября 60 процентов населения по всей стране. Об этом телеканалу "Дождь" рассказали собеседники в двух российских регионах.
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал спускать регионам новый план по вакцинации, согласно которому от региональных властей требуют вакцинировать к началу осени хотя бы 30-35 процентов жителей. При расчете коллективного иммунитета штаб теперь учитывает и переболевших COVID-19.
В распоряжении "Дождя" оказался документ, который получили в последние две недели чиновники одного из регионов севера России для контроля скорости вакцинации. В таблице план по вакцинации до 1 сентября по каждому району области уменьшается на число переболевших и с их учетом делается вывод том, успевает ли район к началу осени выйти на цифру 60 процентов взрослых с антителами. Само число переболевших по новой методике умножается на коэффициент. Считается, что на одного больного приходится ещё в среднем три человека, которые заразились от него и переболели в скрытой форме.
В пресс-службе Минздрава России в секретариате вице-премьера Таатьяны Голиковой "Дождю" ответили, что план вакцинации не сокращали.
Ранее Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в стране к августу - после вакцинации 60 процентов населения России. Требуемый уровень вакцинации определен учеными: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет, — это 60 процентов населения России, или около 69 миллионов человек, заявила вице-премьер. В июне на последнем совещании с президентом Путиным Голикова сообщила, что в России полностью привились от коронавирусной инфекции нового типа 16,7 млн человек.
В России с начала июня наблюдается резкий рост числа заболевших COVID-19. В нём власти винят более заразный индийский штамм коронавируса.
- За минувшие сутки выявлены ещё 20 616 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Умерли 652 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальное суточное значение за всю пандемию. Общее число летальных исходов достигло 134 545.
- Власти ряда регионов вновь ввели ограничения и объявили обязательную вакцинацию работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.
Джо Байден поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах
Спустя неделю после проведенных в Армении досрочных парламентских выборов президент США Джо Байден поздравил Никола Пашиняна с победой на них.
«Поздравляю народ Армении и исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна с успешным проведением парламентских выборов. Наше партнерство с Арменией основано на общих ценностях и сотрудничестве в области демократических реформ и разрешения конфликтов. Мы привержены укреплению этого партнерства», – написал он в Twitter.
По результатам досрочных парламентских выборов 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», набравшая 53,91% голосов.
Беларусь приостановила участие в «Восточном партнерстве» в ответ на санкции ЕС
Беларусь приостановила свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в ответ на санкции Евросоюза. Об этом сообщает сайт МИД Беларуси.
«Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», – говорится в заявлении ведомства.
Как пишет русская служба Би-Би-Си, Минск также отзывает своего представителя в ЕС для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю также предложили выехать в Брюссель «чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций».
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что своим решением Минск сделал еще один шаг назад и посоветовал режиму Лукашенко поставить на первое место будущее Беларуси.
«Это приведет к дальнейшему росту напряженности и окажет негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает наше сотрудничество», – написал он в Twitter.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о намерении продолжать участвовать в «Восточном партнерстве», а идею выхода из инициативы назвала «демонстрацией никуда не ушедшей неуверенности режима».
«Мы – моя команда и все демократические силы – продолжим работать с нашими европейскими партнерами и сделаем всё, чтобы в проектах «Восточного партнерства», включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа», – говорится в Telegram-канале Тихановской.
- «Восточное партнерство» – это инициатива ЕС, направленная на укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Беларусью.
В абхазской энергосистеме произошла очередная крупная авария
В городе Очамчире произошел пожар на электроподстанции. В результате ЧП часть города и несколько сёл района остались без электричества, сообщает пресс-служба МСЧ самопровозглашенной республики Абхазия.
В ликвидации возгорания были задействованы два пожарных и одно спасательное отделение. В результате пожара было повреждено закрытое распределительное устройство. Пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба «Черноморэнерго», из строя выведена большая часть оборудования подстанции. На месте аварии работают энергетики и спасатели.
На месте пожара побывал абхазский президент Аслан Бжания. Как пишет «Апсныпресс», он проводит совещание в администрации района.
Сегодня же произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередач «Бзыбь» – 220 кВ. Причиной аварии стал удар молнии по подвесным изоляторам на опоре №17.
Ещё одна авария произошла Сухумском районе – из-за непогоды вышла из строя линия 10 кВ. «Введутся ремонтные работы. Напряжение будет подано в ближайшее время», – заявили в «Черноморэнерго».
Отметим, что накануне в Абхазии вступил в силу график веерных отключений электроэнергии.
Участники Женевских переговоров сегодня проведут техническую встречу
Очередной, 53-й раунд Женевских международных дискуссий состоится завтра. Как пишет Первый канал Грузии, сегодня, в преддверии переговоров, стороны проведут техническую встречу.
По информации грузинской стороны, основными темами обсуждения станут исполнение шестипунктового соглашения о прекращении огня, незаконная бордеризация и тяжелая гуманитарная ситуация на оккупированных территориях. Грузинские власти поднимут за столом переговоров вопрос о Зазе Гахеладзе и других незаконно задержанных гражданах Грузии.
По словам замминистра иностранных дел Лаши Дарсалия, очередной раунд переговоров будет тяжелым «из-за сложной ситуации на оккупированных территориях».
«Очередной, 53-й раунд состоится 30 июня. Женевские переговоры касаются реализации соглашения из шести пунктов, и главной темой, конечно же, будет реализация соглашения из шести пунктов. На фоне ареста наших граждан, г-на Гахеладзе, а также всех других случаев продолжается процесс бордеризации, это всегда создает тяжелый фон на раундах переговоров. Поэтому этот раунд будет достаточно сложным», – заявил Лаша Дарсалия.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко провел в Москве консультации с представителями самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на Женевских дискуссиях уделят приоритетное внимание «заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой, а также скорейшему началу процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией».
COVID-19 в Грузии: уровень выявляемости за сутки превысил 4%
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 22 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5297 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 1194 новых случая коронавируса. Накануне провели 29 709 тестов: PCR-тестов – 11 489, экспресс–тестов на антиген – 18 220.
Выздоровели еще 678 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 365 068, выздоровевших – 351 144.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 4,02%, за последние 14 дней составляет 2,5%, за неделю – 2,45%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2777 человек, всего использовано вакцин – 257 974.
Президент Азербайджана позвонил премьер-министру Грузии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Как сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера, Алиев поздравил Гарибашвили с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и доброго здоровья.
«Ираклий Гарибашвили выразил президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравление. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, подчеркнув успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей. В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов по различным аспектам двусторонних отношений», – говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Накануне с днем рождения Ираклия Гарибащвили поздравил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Чехия затребовала от России компенсацию за взрывы - €25 млн
Правительство Чехии потребовало от России компенсировать ущерб, нанесённый взрывами на военных складах в 2014 году. Тогда погибли двое граждан Чехии, был нанесён материальный ущерб селению Врбетице.
Размер запрошенной компенсации - 25 миллионов евро.
Замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек в понедельник вручил российскому послу в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полностью возместить ущерб. Об этом сообщила в понедельник газета "Млада фронта днес".
Примерно половина компенсации пойдёт в региональный бюджет Злинского края (юго-восток Чешской республики), а другая половина - семьям, потерявшим своих кормильцев, и собственникам, имуществу которых был нанесён ущерб.
О причастности российских спецслужб к взрывам 2014 года чешские власти официально объявили 17 апреля этого года. В розыск были объявлены двое граждан России — Александр Петров и Руслан Боширов. Ранее они были объявлены в розыск британскими властями. В марте 2018 года Петров и Боширов совершили покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.
В Греции найдена похищенная в 2012 году картина Пабло Пикассо
Полиция Греции нашла картину Пабло Пикассо "Голова женщины", похищенную в 2012 году из Национальной художественной галереи Афин.
Вместе с ней была обнаружена картина голландского живописца Пита Мондриана "Ветряная мельница", которой, по данным СМИ, нанесён ущерб. По информации Reuters, картины были найдены в ущелье. Похитителем, предположительно, оказался местный житель. Он арестован.
"Голова женщины" была написана в 1939 году. Пабло Пикассо передал картину галерее в Греции в 1949 году в качестве награды за сопротивление нацистам в годы Второй мировой войны.
Полиция возобновила расследование ограбления в феврале 2020 года, после того как стало ясно, что "Голова женщины" не появлялась на чёрных рынках произведений искусства и, по всей видимости, не покидала страну. Картина оценивается в 16,5 млн евро.
"Ветряная мельница" была написана Питом Мондрианом в 1905 году. Она была подарена галерее в 1963 году.
COVID-19 в Абхазии: 138 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 437 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 138 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 78 человек, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 27 июня умерла пациентка 1986 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 30, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 044 человека. Зарегистрировано 245 летальных случаев. Выздоровели 15 407 человек.
Аслан Бжания встретился с родственниками убитого 18 мая Кемала Ардзинба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с родственниками Кемала Ардзинба, убитого 18 мая в Сухуми. Во встрече приняли участие генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Дмитрий Дбар.
Руководители правоохранительных органов проинформировали представителей рода Ардзинба о ходе расследования данного преступления и мерах, предпринимаемых по задержанию всех причастных к убийству Кемала Ардзинба.
Представители фамилии Ардзинба высказали свою позицию о ходе расследования, однако говорить о якобы прозвучавшем ультиматуме, как это сообщили в некоторых СМИ, считают неверным. «Язык ультиматума никто не приемлет и никто не вправе себе это позволить», - сказали они.
Министерство внутренних дел, Служба госбезопасности и Генеральная прокуратура в тесном взаимодействии делают все возможное для установления и задержания всех причастных к этому резонансному преступлению. О результатах расследования будет информирована общественность, и в первую очередь семья и родственники погибшего.
Кремль отрицает причастность россиян к убийствам жителей ЦАР
В Кремле отвергли обвинения в том, что российские военные инструкторы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) причастны к убийствам мирных граждан и разграблению домов местных жителей.
В конце прошлой недели в Совете безопасности ООН Соединенные Штаты, Франция и Великобритания обвинили Россию в том, что ее военные контрактники создают препятствия миссии миротворцев ООН в Центральноафриканской Республике.
Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала выдержки из отчета Совета безопасности ООН, в котором российские наемники обвиняются в убийствах мирных граждан и мародерстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в понедельник, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти сообщения, сказал:
«Российские военные советники не участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах в Центральноафриканской Республике (ЦАР), это очередная ложь западных средств массовой информации».
- В ЦАР с 2013 года продолжается вооруженный внутренний конфликт. В феврале 2019 года между правительством и вооруженными повстанческими группировками было заключено мирное соглашение. Однако многочисленные акты насилия в стране продолжаются.
- Президент ЦАР, поддерживаемый Россией Фостен-Арканж Туадера, в декабре прошлого года выиграл выборы и получил второй мандат на управление страной. Но он продолжает испытывать сопротивление сторонников бывшего президента Франсуа Бозизе.
- Россия направила в ЦАР, по приглашению ее правительства, сотни своих советников и инструкторов. На Западе присутствие российского контингента в ЦАР рассматривают в основном в свете данных о так называемой «группе Вагнера» – частной компании, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он находится под санкциями США за причастность к вмешательству России в президентскую предвыборную кампанию в США в 2016 году.
- Компании, связанные с Пригожиным, как сообщалось ранее, имеют с властями ЦАР контракты на разработку полезных ископаемых в этой стране.
- В 2018 году трое российских журналистов были убиты в Центральноафриканской Республике во время командировки для расследования деятельности «группы Вагнера». Подозреваемых по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко до сих пор нет.
Народный защитник Грузии посетила пансион Ниноцминда
Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетила пансион Ниноцминда в регионе Самцхе-Джавахети, находящийся под патронажем патриархии, сообщают «Новости-Грузия». Там она встретилась с воспитанниками и начала изучение документации учреждения. В настоящее время в пансионе находятся 15 воспитанников.
После встречи Ломджария отметила, что это был первый после 2018 года визит Народного защитника в пансион Ниноцминда. Омудсмен посетила пансион вместе с несколькими сотрудниками своего аппарата, работающими в сфере защиты прав детей. Также во встречах участвовал детский психолог. Рекомендацией омбусмена является перевести всех детей из пансиона под альтернативную опеку.
Ломджария отметила, что со стороны пансиона есть полная готовность сотрудничать с аппаратом Народного защитника и мониторинг продолжается. По словам омбудсмена, продолжится изучение документации детей, баз и нужд воспитанников.
«Естественно, что у детей есть барьер, они нас видели только по телевизору и слышали о нас негативную информацию, в том числе, и от воспитателей. Это была первая встреча и естественно, что барьер был. Мы планируем в будущем осуществить более основательные визиты и продолжим мониторинг», - отметила Ломджария.
- Скандал вокруг пансион в Ниноцминда возник после заявления Народного защитника, которая обнародовала информацию о жестоком обращении с воспитанниками. На основании этих заявлений МВД Грузии начало следствие.
- В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.
- На фоне волны общественного возмущения патриархия сменила руководителя пансиона: вместо преподобного Спиридона, который был категорически против допуска омбудсмена и других официальных лиц в пансион, им стал владыка Яков. Новый руководитель пансиона уволил половину из 40 работающих сотрудников пансиона, а также наладил отношения с омбудсменом. Он встретился с Народным защитником Нино Ломджария и обещал ей открыть двери пансионата для мониторинга ситуации.
ЕС подпишет авиационные соглашения с Украиной и Арменией
Совет Евросоюза разрешил ЕС подписать соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной и Арменией. Аналогичные договоры заключат с Тунисом и Катаром.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет ЕС за такое решение. По его мнению, это очередной шаг, который приближает «вхождение Украины в единое европейское пространство» и расширяет географию путешествий для украинских граждан.
Соглашение об общем авиационном пространстве улучшает работу рынка авиаперевозок между ЕС и соседними странами. Оно позволяет наращивать конкуренцию и открывать новые направления перелетов.
«В то же время соглашение гарантирует высший уровень безопасности и создает равные правила игры», - добавил Нуну Сантуш, министр инфраструктуры Португалии, которая председательствует в этом полугодии в Совете ЕС.
Подписание соглашений со всеми четырьмя странами запланировано на осень этого года. Их должны ратифицировать подписанты, Евросоюз, а также все государства-члены ЕС.
Партии Макрона и Ле Пен не будут у власти ни в одном из регионов Франции
В прошедшее воскресенье во Франции состоялся второй раунд региональных выборов. Ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой перед выборами многие предрекали успех, оказалась в числе проигравших.
Неудачу потерпела и центристская партия "Вперёд, республика" президента Франции Эммануэля Макрона. Ни его сторонники, ни "Национальное объединение" Ле Пен не будут контролировать ни один из регионов континентальной части страны.
Результаты воскресенья – удар для Марин Ле Пен. Она считала Южный регион (Прованс – Альпы – Лазурный берег) наиболее перспективным для своей партии и с его помощью надеялась укрепить свои президентские амбиции на 2022 год. Партия Ле Пен, однако, отстала от соперников на 10-15%.
Неожиданное преимущество получили оппозиционные силы - правоцентристские республиканцы и Социалистическая партия. В Провансе больше всего голосов получила партия республиканца Рено Мюзелье. Левоцентристы отказались от участия в региональной гонке, чтобы отдать ей голоса своих избирателей и победить Ле Пен. За что последняя обвинила соперников в создании "искусственных союзов":
"Они сделали все возможное, чтобы не допустить нас и не дать нам продемонстрировать французам нашу способность руководить региональной администрацией", - сказала Ле Пен своим сторонникам.
В другом потенциально выигрышном для "Национального объединения" регионе – О-де-Франс – победил консерватор Ксавье Бертран. В 2022 году он также собирается баллотироваться в президенты Франции.
"Ультраправые остановлены, и мы резко отбросили их назад", - сказал он своим сторонникам после закрытия избирательных участков.
Из 12 регионов материковой Франции семь будут контролировать республиканцы, пять - как и прежде - социалисты.
- Региональные выборы во Франции проходят в преддверии президентских, которые состоятся в апреле 2022 года. Явка была рекордно низкой: в голосовании участвовали менее 35% избирателей.
- Одной из причин неудачи Марин Ле Пен аналитики считают смягчение ее имиджа в миграционных вопросах.
Оппозиция призывает Аслана Бжания принять участие в дебатах с Адгуром Ардзинба
Оппозиция призывает президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания принять участие в дебатах с лидером «Абхазского народного движения» Адгуром Ардзинба.
В заявлении говорится, что обращение обусловлено молчанием Бжания по вопросам, поставленным оппозиционными силами.
«В том числе по отставке руководителя АГТРК Ирины Агрба за тотальную цензуру, противоречащую демократическим принципам нашего государства, по отставке членов Кабинета министров, допустивших грубейшую ошибку с легализацией добычи криптовалют, вследствие чего государству и гражданам нанесён колоссальный ущерб, а также игнорирование Вами конституционной обязанности обращаться к Народному собранию с посланием, отражающим внутреннюю и внешнюю политику», – сказано в обращении.
В оппозиции назвали неприемлемым стиль управления Бжания.
«Граждане имеют право знать куда и к чему ведёт свою политику гарант их конституционных прав. У нас большие сомнения, что Вы смогли бы заручиться поддержкой большинства граждан Республики Абхазия, если бы во время выборной кампании озвучивали бы тезисы о многоуровневых переговорах с Грузией и продаже стратегических объектов страны», – сказано в обращении.
«Накопившиеся вопросы интересуют всех граждан страны, такие как пандемия, энергетика, аэропорт, железная дорога, демаркация границ, демографическая ситуация нашего народа, борьба с коррупцией и преступностью, борьба с бедностью и многое другое. Игнорирование далее наших справедливых и обоснованных обращений приведёт к дальнейшей эскалации политической обстановки, и вся ответственность будет лежать лично на Вас», – заявляют оппозиционные силы.
Обращение подписали «Аруаа», «Форум народного единства Абхазии», «Апсны» и «Абхазское народное движение».
Ереван и Москва ведут переговоры о расширении российской военной базы в Армении
Ереван и Москва начали переговоры о расширении российской военной базы в Армении. Как пишет «Радио Азатутюн», в столицу России отправилась представительная армянская делегация, состоящая из высокопоставленных представителей Минобороны, МИДа, Министерства территориального управления и инфраструктур, Генштаба ВС, армяно-российской объединенной группировки, а также Комитета кадастра.
В решения исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна от 23 июня говорится: «Для участия в 13-м заседании армяно-российской межгосударственной комиссии по передаче земельных участков и недвижимого имущества с целью размещения и функционирования российской военной базы в Армении с 26 июня по 1 июля 2021 года направить делегацию в Российскую Федерацию (Москва)».
Делегацию из 14 человек возглавляет начальник управления капитального строительства и расквартирования войск Минобороны, председатель межгосударственной комиссии с армянской стороны Армен Аветисян.
Более половины армянской делегации - представители Минобороны, однако телефонные звонки «Радио Азатутюн» в пресс-службу ведомства с целью получения дополнительной информации пока остались без ответа.
Как сообщают российские СМИ, 13-е заседание армяно-российской межгосударственной комиссии начнется в Москве сегодня.
- Около месяца назад, 27 мая, на заседании правительства было принято решение выделить земельный участок общей площадью около 3,5 га в Сюникской области с правом безвозмездного пользования размещенному в Армении пограничному управлению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В пользование российских пограничников переходят 7 земельных участков от сел Шикахох общины Капан, сел Швинадзор, Карчан, Нрнадзор общины Мегри и от общины Тех.
- Согласно обоснованию правительства, после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года необходимо укрепить юго-восточные границы Армении, для чего выделены необходимые земельные участки. Как известно, после 44-дневной карабахской войны некоторые участки армяно-азербайджанской границы контролируют российские пограничники.
- Информация о расширении 102-й российской военной базы или создании новой военной базы в Армении не нова. На уровне заявлений об этом заговорили практически сразу после 44-дневной войны, в ходе которой в условиях фактического бездействия Москвы Азербайджан и Турция смогли сосредоточить силы, превосходящие армянские вооруженные силы, и добиться успеха в направлении Карабаха.
- Выступая 3 мая в Национальном собрании, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что и до, и после войны в основе системы внешней безопасности Армении, прежде всего, лежит армяно-российская объединенная военная группировка. «Был поднят вопрос о безопасности Сюника, о 102-й военной базе. Считаю, что это не секрет, что в Сюникской области созданы два новых опорных пункта 102-й российской военной базы. Создание этих новых опорных пунктов является дополнительной гарантией обеспечения безопасности Сюникской области и Армении в целом», - сказал Пашинян.
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