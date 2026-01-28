Глава МИД Украины: на переговорах с РФ произошло качественное изменение

Глава МИД Украины Андрей Сибига в публикуемом во вторник интервью изданию «Европейская правда» заявил, что 20-пунктное мирное соглашение об урегулировании российско-украинской войны Киев может подписать с США, и отдельно Соединённые Штаты подпишут документ с Россией.

«Если говорить исключительно об этой 20-пунктовой рамке, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией – должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры ещё продолжаются, это процесс», – сказал министр.

Один из пунктов мирного плана касается вступления Украины в Евросоюз. Комментируя это, министр заявил, что «даже если подписи ЕС под документом нет – в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками».

Издание также приводит слова Андрея Сибиги о том, что на переговорах с Россией произошло качественное изменение. Россию представляют уже «другие люди», которые не читают «псевдоисторических лекций», заявил министр.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 27 января, что переговоры, направленные на прекращение российского вторжения в Украину, идут очень хорошо. Не вдаваясь в подробности, Трамп, покидая Белый дом и отправляясь с поездку в Айовe, выразил оптимизм в беседе с журналистами, пишет Reuters.

В пятницу и субботу на прошлой неделе в Абу-Даби прошли первые официальные трёхсторонние переговоры делегаций Украины, России и США. Представители американского президента Дональда Трампа выступали в качестве посредников. Неназванные американские источники в беседе с издание Axios отмечали, что «всё прошло настолько хорошо, насколько и ожидалос».

Согласно докладу украинской группы президенту Владимиру Зеленскому, на встречах в Абу-Даби стороны обсудили спектр важных вопросов, которые нужны для окончания войны. Как отметил Зеленский, «говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены». Ранее Зеленский отмечал, что по итогам встречи «проблемных вопросов стало меньше».

В то же время, позиции сторон по вопросу территорий остаются разными: Украина не согласна с российским требованием о выводе войск из подконтрольных ей районов Донецкой области.



