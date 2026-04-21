Глава Минздрава Грузии: препараты для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна не продлевают жизнь

Министр здравоохранения Грузии прокомментировал требования родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна, которые уже несколько месяцев подряд проводят акции с требованием завести в страну необходимые медикаменты. Михаил Сарджвеладзе утверждает, что препараты, которые они требуют, могут представлять риск для здоровья. На брифинге в министерстве 21 апреля Михаил Сарджвеладзе отметил, что существуют вопросы относительно «безопасности и эффективности» запрашиваемых лекарств.

«Речь идёт о препаратах, функция которых — не спасение жизни, не излечение и не продление жизни. Появления таких лекарств мы все ждём и поддерживаем. Но функция этих медикаментов заключается лишь в том — причём с определёнными вопросами — чтобы отсрочить необходимость использования инвалидной коляски. И это тоже было бы важным результатом, если бы не существовали вопросы к их эффективности», — отметил Сарджвеладзе.

Мышечная дистрофия Дюшенна (DMD) с раннего возраста приводит к атрофии мышц, инвалидности и в конечном итоге к летальному исходу. По данным инициативной группы, в Грузии зарегистрировано около 100 детей с этим диагнозом.

Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна и ранее неоднократно проводили встречи с представителями власти и устраивали акции протеста с требованием профинансировать закупку лекарств и другими вопросами. По их словам, уже существует ряд препаратов, зарегистрированных в США и Европе, поставок и обеспечения которыми они требуют. Ранее участники акций выражали недоверие министру здравоохранения Михаилу Сарджвеладзе и требовали его отставки.