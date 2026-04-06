Родители детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна, проводят акцию в Тбилиси

Родители детей, страдающих редким генетическим заболеванием – мышечной дистрофией Дюшенна (DMD), заявляют, что Министерство внутренних дел не разрешает им устанавливать палатки и проводить круглосуточную акцию протеста на площади перед администрацией правительства в Тбилиси. Они собрались у правительственной администрации и требуют встречи с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе.

«Факт в том, что у него есть очень много встреч, и он находит время для всех, кроме детей, больных дистрофией Дюшенна… Он участвует в дебатах, встречается с различными должностными лицами, но у него нет времени встретиться по вопросу детей, обречённых на смерть. Мы дали властям 5 дней: если нам не ответят, мы начнём непрерывный протест. Мы подали заявление в Министерство внутренних дел о проведении 24-часового протеста и установке палаток перед зданием канцелярии… Ни в какую логику не укладывается, что родителям смертельно больных детей не дают возможности протестовать. Это выходит за рамки любой логики», - заявил один из участников акции, юрист Каха Цикаришвили

Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна и ранее неоднократно проводили встречи с представителями власти и устраивали акции протеста с требованием профинансировать закупку лекарств и другими вопросами. Предыдущая акция прошла 28 марта 2026 года также у здания администрации правительства. Участники акции выразили недоверие министру здравоохранения Михаилу Сарджвеладзе и потребовали его отставки. Они также потребовали встречи с главой правительства «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе, дав властям «5-дневный срок». Очередная акция состоялась 6 апреля.

По словам организаторов, МВД в качестве основания для отказа указало статью «О собраниях и манифестациях», согласно которой участники собрания не имеют права: «устанавливать временные конструкции, если их установка создаёт угрозу для участников собрания или манифестации либо для других лиц, мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность».

В ответ на это организаторы заявляют:

«Право на проведение собраний без предварительного разрешения гарантировано Конституцией Грузии».

Они отмечают, что площадь перед зданием канцелярии не является ни проезжей частью, ни зоной для передвижения пешеходов.

«Даже если бы это было так, совершенно немыслимо, что родителям смертельно больных детей не дают права на 24-часовой протест и установку палаток», - заявляют организаторы.

Мышечная дистрофия Дюшенна (DMD) с раннего возраста приводит к атрофии мышц, инвалидности и в конечном итоге к летальному исходу. По данным инициативной группы, в Грузии зарегистрировано около 100 детей с этим диагнозом.