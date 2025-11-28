Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. Об этом в обращении к нации сообщил Владимир Зеленский. По его словам, на фоне продолжающейся войны и обсуждения мирного плана стране необходима внутренняя сила, для сохранения которой нельзя отвлекаться ни на что, кроме зашиты страны. Для этого нужна «перезагрузка офиса президента», подчеркнул Зеленский.

«Россия очень хочет, чтобы Украина совершала ошибки. С нашей стороны ошибок не будет. Наша работа продолжается. Наша борьба продолжается. Не имеем права не дожать, не имеем права отступить или разругаться. Утратим единство — рискуем потерять все: себя, Украину, свое будущее», — заявил президент Украины в видеообращении.

Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски. По словам источников украинских СМИ, следователи пока не сообщали Ермаку о том, что подозревают его в совершении какого-либо преступления.

По какому делу проходят обыски, официально пока не сообщается. По всей видимости, они связаны с так называемой операцией «Мидас» –расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в сфере энергетики, главным подозреваемым в котором стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, имевший связи в том числе с президентом Владимиром Зеленским.

Андрей Ермак возглавляет офис президента Украины с февраля 2020 года и считается одним из ближайших соратников Владимира Зеленского. СМИ неоднократно называли его вторым по влиянию человеком в стране.

После начала коррупционного скандала вокруг хищений в «Энергоатоме» оппоненты и часть соратников Зеленского требовали отставки Ермака, но 20 ноября президент на встрече с фракцией «Слуга народа» дал понять, что менять руководителя офиса не намерен.