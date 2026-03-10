Глава Пентагона предупредил о «самом интенсивном ударе по Ирану»

Министр обороны США Пит Хегсет во вторник на брифинге в Пентагоне анонсировал на 10 марта «самый интенсивный» из американских ударов по Ирану с начала военной операции против Исламской республики в конце февраля.

«Наибольшее количество истребителей, наибольшее количество бомбардировщиков, наибольшее количество ударов», - сказал Хегсет. При этом он отметил, что сам Иран за минувшие сутки выпустил наименьшее количество ракет с начала войны.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на совместной пресс-конференции с Питом Хегсетом заявил в свою очередь, что количество ракетных пусков, осуществленных из Ирана, сократилось на 90 процентов, а атаки беспилотников снизились на 83 процента. Соединённые Штаты, по словам Кейна, за первые 10 дней кампании нанесли удары по более чем 5000 целям, в том числе по более чем 50 кораблям.

Хегсет заявил, что новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи «было бы разумно» прислушаться к призыву президента США Дональда Трампа не продолжать разработки ядерного оружия. На вопрос о мерах, которые принимает Пентагон для минимизации жертв среди гражданского населения, военный министр ответил, что Вашингтон расследует любые заявления, требующие проверки. Хегсет добавил, что ни одна другая страна «не принимает больше мер предосторожности, чтобы гарантировать безопасность гражданского населения».

Министру обороны США (согласно указу президента Дональда Трампа ведомство именуют также военным министерством) задали вопрос и о возможных сроках завершения совместной с Израилем операции против Ирана. В ответе он повторил, что война не будет бесконечной, и только Трамп может решить, как долго продлится кампания.

Президент США Дональд Трамп днём ранее заявил, что военная операция против Ирана закончится «очень скоро». «Мы одерживаем очень убедительные победы. Мы значительно опережаем график», - заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде. Одновременно он сказал, что по стране будет нанесён «гораздо более сильный удар», если она заблокирует поставки нефти на Ближнем Востоке.